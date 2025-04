Lengua de suegra: las razones para alejar a tus mascotas de esta planta

Un gato reposa junto a una planta lengua de suegra en un rincón acogedor del hogar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sansevieria, conocida en México como “lengua de suegra” o “espada de San Jorge”, es popular debido a su resistencia y facilidad de cuidado, pues destaca porque puede sobrevivir en diversas condiciones, incluyendo poca luz y entornos secos, lo que la hace ideal para interiores, hogares y oficinas.

Esta planta se caracteriza por tener hojas altas, alargadas y elegantes, con patrones y tonalidades que aportan un diseño decorativo llamativo, pero sobrio. Esto la ha posicionado como una de las plantas de interior más versátiles y decorativas, lo que atrae a personas interesadas en crear espacios verdes con estilo.

Sin embargo, hay algunos aspectos que son importantes de considerar a la hora de integrar plantas ornamentales a tu hogar, una de ellas es si tienes mascotas de personalidad curiosa o inquieta, pues en ocasiones hay plantas que pueden llegar a ser tóxicas para algunos animales.

¿La lengua de suegra es peligrosa para las mascotas?

La curiosidad de algunos animales puede llevarlos a morder o comer plantas tóxicas para ellos.

Las plantas sansevierias contienen saponinas, un compuesto químico natural que actúa como defensa contra insectos, hongos y herbívoros, y aunque su contacto directo con animales no representa un peligro para su salud, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) menciona que las toxinas de la planta sí podrían afectar a algunas mascotas sí las muerden o ingieren.

En el caso de los perros la ingestión de lengua de suegra puede causar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, irritación bucal, babeo y letargia. En casos extremos, especialmente en perros pequeños o si se consume una gran cantidad, podría haber complicaciones como ruptura de glóbulos rojos o deshidratación severa debido a vómitos y diarrea prolongados.

Por su parte, ingerir la planta tiene un efecto similar en gatos, pues sus síntomas incluyen vómitos, diarrea, náuseas, babeo y pérdida de apetito. En casos raros, la ingestión puede causar adormecimiento o hinchazón en la lengua y garganta, lo que podría dificultar la respiración, aunque esto es poco común.

Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de ser tóxicas un estudio del Departamento de Ciencias Hortícolas de la Universidad de Carolina del Norte clasifica a la Lengua de Suegra como una planta con baja toxicidad, por lo que sus efectos secundarios suelen desaparecer de forma natural con el paso de dos días aproximadamente.

Qué hacer si tu mascota comió lengua de suegra

Ante algún accidente es recomendable llevar a tu mascota con un veterinario antes de intentar automedicarlo.

Aunque es poco común que los perros o los gatos muerdan las Lenguas de Suegra, en algunos casos su curiosidad puede llevarlos a hacerlo, al notarlo es importante prestar atención a los detalles.

Evalúa la situación: observa si hay síntomas y estima cuánto pudo haber ingerido tu mascota, ya que en ocasiones las mascotas suelen juguetear y maltratar accidentalmente la planta sin que la haya ingerido específicamente.

Retira el acceso a la planta: si notas que tu mascota es muy curiosa y disfruta de morder objetos o superficies es mejor opción aleja la planta para evitar más ingestiones.

Limpia la boca de la mascota con agua: si hay restos de la planta, enjuaga suavemente la boca con agua, esto ayuda a diluir las toxinas y prevenir la deshidratación.

Contacta a un veterinario: llama a tu veterinario de confianza o marca alguna línea de ayuda animal de tu comunidad, no es recomendable inducir el vómito de tu mascota por tu cuenta.

Sigue las indicaciones del especialista: aunque el tratamiento puede incluir inducir el vómito, administrar carbón activado para absorber toxinas, terapia de fluidos para la deshidratación o medicamentos para controlar los vómitos, es importante hacerlo de forma adecuada siguiendo las instrucciones del especialista en salud animal.

Informa: asegúrate de que todos en casa sepan que la planta es tóxica y supervisa a las mascotas, especialmente cachorros o gatitos curiosos.