El legado de Christopher Arsenault, 19 años dedicados a salvar y mejorar la vida de cientos de gatos

Christopher Arsenault falleció a los 65 años cuando intentaba salvar a los gatos de su refugio Happy Cat Sanctuary, en un incendio ocurrido el pasado 31 de marzo. -(Facebook, @Happycatsanctuaryinc)

El pasado 31 de enero ocurrió un devastador incendió que quemó el refugio para gatos Happy Cat Sanctuary, ubicado en Long Island, Nueva York. A cinco días del suceso, las autoridades confirmaron que se han contabilizado más de 100 felinos que fueron víctimas mortales, pero también cobró la vida del fundador del lugar, Christopher Arsenault.

Los reportes informan que había alrededor de 300 gatos en la propiedad; una parte murió al instante, pero algunos de los que sobrevivieron presentaban heridas importantes, por lo que fueron sacrificados mientras los voluntarios trabajan para recoger a los sobrevivientes.

Roy Gross, jefe de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales del Condado de Suffolk, que está ayudando a coordinar el esfuerzo de recuperación, dijo que se estima que hasta 150 gatos sobrevivieron al incendio. Algunos de los animales sobrevivientes sufrieron quemaduras e inhalación de humo y fueron llevados a hospitales de animales locales para recibir tratamiento.

Christopher Arsenault, una vida dedicada a los gatos

A lo largo de 19 años, ayudó a cientos de gatos, muchos de los cuales fueron rehabilitados y posteriormente adoptados. -(Facebook, @Happycatsanctuaryinc)

Christopher Arsenault fundó Happy Cat Sanctuary en 2006, cuando tenía 46 años de edad. De acuerdo con la página de internet del refugio, en aquel año el hombre atravesó por la trágica muerte de su hijo Eric en un accidente de motocicleta. Buscando consuelo para su dolor, encontró una colonia de 30 gatitos enfermos cerca de las vías del tren y decidió cuidarlos hasta su recuperación.

“Retiró a los mininos de la colonia y los cuidó hasta que recuperaron la salud. Fue entonces cuando Chris supo que salvar gatos era su vocación y abrió el santuario”, se lee en el portal web.

Roy Gross, que conocía estrechamente a Arsenault comentó que el activista transformó su propiedad en un refugio completamente dedicado a los felinos, cediéndoles casi la totalidad de su hogar y limitándose a vivir en una habitación con una cama, un microondas y un pequeño refrigerador.

En la página de Facebook del refugio documentó cómo es que cuidó de los gatos y convirtió lo que alguna vez fue una residencia convencional en un espacio lleno de estructuras, rascadores, perchas con calefacción y áreas seguras para los gatos rescatados. En 2007 amplió su propiedad para expandir su misión y proporcionar condiciones óptimas a los animales bajo su cuidado. Diversos videos en sus redes sociales muestran cómo transformó el lugar construyendo todo tipo de estructuras especiales para que los gatos estuvieran al aire libre y pudieran jugar, tener espacios más amplios y disfrutar de los días soleados.

Christopher Arsenault, fundador del Happy Cat Sanctuary, arriesgó su vida en un intento desesperado por rescatar a los felinos atrapados |Crédito: Facebook, @Happycatsanctuaryinc

Según los reportes del refugio, había 500 felinos beneficiados anualmente por los esfuerzos de Happy Cat Sanctuary. Arsenault esterilizó a los mininos que rescató y en ocasiones les complacía con cenas de pollo asado. Sobre todo, la comunidad de voluntarios, vecinos y personas que conocieron al activista comentaron que Christopher les brindó seguridad y comodidad a todos los gatos que pudo ayudar por 19 años.

“Era la persona más genuina y dulce que jamás haya existido: un humanitario y una gran persona”, dijo Nelly Mendoza, vecina quien llamó al 911 para reportar el incendio a The Post. “Chris salió e intentó apagar el fuego. Al darse cuenta de que no podía, volvió a entrar en la casa por los gatos y volvió a salir. La segunda vez que entró, no salió”, declaró Lisa Jaeger, rescatista de animales y miembro de la junta directiva del Happy Cats Sanctuary al mismo medio.

El refugio de Christopher Arsenault contaba con programas de adopciones, rehabilitación a corto y largo plazo, trampa-esterilización-devolución para reducir la población salvaje y rescate de gatos en situaciones de maltrato, negligencia y de pandillas que intentan utilizar felinos como cebo en peleas de perros pitbull. Si bien su campo de especialidad eran los gatos, en distintas ocasiones también ayudó a otros animales que se encontraban heridos, como venados, aves y perros.

La noticia del incendio y el fallecimiento de Arsenault a los 65 años de edad causó una gran conmoción en la comunidad animalista a nivel mundial. Rescatistas y activistas han expresado su pesar por la trágica pérdida de un hombre que dedicó su vida al bienestar de los gatos. Varias organizaciones han manifestado su intención de continuar su legado y garantizar que los animales que él protegía sigan recibiendo el cuidado que merecen.

Un crimen que aún no se esclarece

Se sabe que el santuario y Arsenault recibían hostigamiento constante por redes sociales. -(Facebook, @happycatsanctuary)

Arsenault no tenía conflictos recientes en su vecindario, sin embargo, se sabe que era víctima de acoso en redes sociales. Durante años, enfrentó críticas y ataques por su labor en el refugio, con acusaciones infundadas sobre el estado de los animales bajo su cuidado. Algunos grupos lo señalaron injustamente, lo que generó una serie de campañas de hostigamiento en línea en su contra.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, las visitas de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA) confirmaron en reiteradas ocasiones que los gatos estaban bien alimentados y recibían atención adecuada, pero eso no detuvo el hostigamiento. “Todo lo que tenía lo invertía en sus gatos, eran su vida. No era un acaparador. Ese no es el caso aquí”, dijo Roy Gross, jefe de SPCA. “Era un buen hombre que hacía lo correcto. Era un héroe por lo que hacía”.

Previo al incendio, Arsenault pensaba trasladar entre 60 y 80 gatos a una granja en el norte del estado de Nueva York, donde planeaba continuar su labor en un entorno más seguro. Lamentablemente, el hecho impidió que pudiera concretarse.

Algunos vecinos han expresado sus sospechas sobre la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, citando amenazas previas contra el refugio. Testigos afirman que Arsenault era un hombre dedicado y generoso, cuya única preocupación era el bienestar de los gatos. Sin embargo, la controversia en torno a su labor generó enemistades, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible acto de violencia premeditada.

El pasado 13 de marzo, el refugio publicó una declaración sobre las acusaciones de negligencia y maltrato. En el escrito, Happy Cat Sanctuary comenta que los gatos eran tratados por situaciones muy graves como cáncer, virus mortales o heridas graves por maltrato. Más adelante se hizo otra publicación mostrando cómo es que daban nebulizaciones a los felinos y que se terminó un nuevo espacio interior para gatos con 10 camas incluidas.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar si existe algún responsable por el incendio. La tragedia ha servido como un llamado de atención sobre la vulnerabilidad de los refugios de animales y la importancia de proteger a quienes dedican sus vidas a su bienestar.