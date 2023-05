A este perro no le importó robar para regalarle algo a su dueña y todo quedó grabado en video

Un canino le llevó un detalle bastante peculiar a su dueña, creyó que había hecho una buena acción pero se llevó una gran sorpresa

Los perros siempre tratan de ayudar a su dueño en diferentes situaciones e intentarán ponerlo contento con cualquier tipo de acción, muestra de esta situación está un can llamado Quinoa, quien se robó un pollo completo para llevarlo como un regalo a su dueña.

Con una cara sonriente, con la cola moviéndose de un a lado a otro creyendo que ha hecho una gran acción, Quinoa dejó el cuerpo del pollo como tributo enfrente de la puerta de su casa, sin embargo, no espero que la reacción de su tutora iba a ser negativa y lo que le esperaría sería un breve regaño.

“¿A quién le afanaste ese pollo? A alguien que está por hacer asado”, preguntó la dueña mientras el can comenzaba lentamente a sentarse y escuchar atentamente, entendiendo que todo se trataba de un regaño y que su acción estuvo mal.

Educar por medio de la comprensión

(Captura de pantalla)

Los usuarios que han visto el video colgado en Facebook en la página de Vilma La Cabra Argentina destacaron el comportamiento de la dueña de mantener la calma y encontrar una solución para que el perro aprenda la lección por medio de la plática.

“Ahora yo tengo que recorrer el barrio preguntando de quién es el pollo”, comentó la dueña antes de agarrar el pedazo de carne. “No me mira, no me mira porque sabe lo que hizo”, aunó la dueña de Quinoa, mientras el perro estaba volteando hacia cualquiera lado y entrecerró los ojos esperando que ya no le dijeran nada.

La tutora del animal agarra el pollo completo y se lo lleva a la entrada mientras que su mascota la sigue detrás, antes de que abra la reja de la entrada se corta el video, por lo que ya no se supo si la carne fue entregada al verdadero dueño.

“Pobrecito, él quiere colaborar con la economía del hogar”, “así mi perro llevaba trozos de carne con hueso”, “mi perrita hace lo mismo a veces pienso que sabe cuando estamos apretados económicamente”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios de Facebook en la publicación.

El clip cuenta hasta el momento con más de 74.600 reacciones y más de 3.400 comentarios, algunos de los usuarios preguntaron qué había pasado después del regaño pero la administradora de la cuenta no contó más sobre la historia.

Por qué los perros te llevan cosas

Frotarse con juguetes, lo más normal del mundo (Shutterstock)

Los canes son considerados uno de los mejores animales de compañía, su aprecio lo externan de diferentes maneras. De acuerdo con información del blog especializado en esta especie, Soy Un Perro, cuando un canino recibe a las personas con algún objeto es porque está pidiendo algo.

“Reclama nuestra atención con algún objeto. En cuanto entramos, en general va hacer siempre la misma secuencia de movimiento, con alguna ligera variación”, explicó la organización especializada en comportamiento canino.

Es importante en este punto entender por qué el perro te está llevando algún objeto a tu lugar, pues no siempre va a querer jugar.

La comida es un punto importante en su vida, pues algunos canes se sienten bastante estimulados cuando ven un pedazo de carne suelto en algún lugar o incluso en los botes de basura, según Nutro, empresa productora de alimentos para mascotas, el que se robe un alimento puede tener múltiples significados.

Puede ser que esté aburrido, tenga estrés, ansiedad o le haga falta una rutina de alimentación, como solución a este problema Nutro recomendó entrenar el autocontrol del animal y mantener pautas de alimentación establecidas y predecibles que le ayuden a reducir la “motivación por robar alimento”.