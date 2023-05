Gata con demencia rompió corazones tras confundir pantuflas con sus bebés

La felina fue captada por su dueño mientras cargaba con las pantuflas como si fueran los gatos que tuvo en el 2006 (Tiktok Claragbelle)

Una gata con demencia que confundió una pantufla con una cría que tuvo en el 2006 conmovió a los usuarios de redes sociales. Su dueño compartió el emotivo video en el que se ve a su mascota cargando una pantufla con su hocico como si fuera un bebé gato y lo pasea por todo la cocina de su casa.

“La dulce gata con demencia siempre devuelve a sus gatitos al mismo lugar donde los alimentó en 2006″, escribió el dueño de la felina en el clip publicado a través de su cuenta de TikTok. Antes de que termine el video, la gata deja la chancla en el lugar donde ponde a sus crías y se retira por un breve rato.

Claragbelle es la felina protagonista del audiovisual y se ganó el corazón de los internautas que destacaron lo tierna que es y lo cariñosa, incluso hubo algunos que consideraron que “le gustó tanto ser mamá” que a pesar de “Alzheimer felino” recuerda ese noble sentimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Quién es Chicles, el perro que corre maratones para ayudar a su familia

La felina que cuida a sus gatos

La felina se ganó el corazón de las personas en TikTok por lo tierna que se ve con las pantuflas (Tiktok Claragbelle)

En más de una ocasión el dueño de Claragbelle ha publicado los diferentes videos en el que su felina está cuidando las pantuflas, las pasea por toda la casa y en ocasiones las oculta en lugares creyendo que está protegiendo a sus bebés.

La publicación con mayor cantidad de reacciones tiene cerca de 60.000 likes y más de 300 comentarios, donde los usuarios resaltaron lo bien cuidada que está la mascota y algunos compartieron cómo es vivir con un felino que tiene demencia.

“Mi gato tiene demencia y no come su comida pero come cajas de cartón y lame piedras”, comentó Isa sobre lo que ha sido tener bajo su cuidado a un animal con este padecimiento. La dueña de Claragbelle respondió que a veces su mascota lame las paredes de ladrillo y yeso fresco.

TE PUEDE INTERESAR: Se perdió en la guerra de Afganistán y regresó a su casa en Australia: la sorprendente historia de una sabueso

Otro de los usuarios que dijo trabajar con personas mayores explicó que en algunos casos las personas con demencia el han pedido que “por favor le traigan a sus bebés”, cuando sus hijos ya son bastante mayores. “Los mayores con demencia a menudo recuerdan a sus hijos como bebés o niños pequeños. Quieren dejar el hogar de ancianos para cuidarlos”, complementó otro usuaruio.

Uno de los internautas le recomendó a la dueña de Claragbelle que compre unos gatos de peluche para que se vuelvan “en los bebés” de la gata y hacerla sentir más cómoda y satisfecha.

Alzheimer en gatos

Entre más años tenga una felino es más suceptible a tener un padecimiento que esté relacionado con la edad (Tiktok Claragbelle)

La Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA, por sus siglas en inglés) detalló en su página web que en los últimos años la medicina veterinaria ha contribuido para que los animales de compañía vivan por mucho más tiempo, no obstante este factor abre la posibilidad de que las mascotas sean más propensas a tener trastornos asociados con el envejecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: El perro que se convirtió en el “líder de la rebelión” en un refugio y encontró su nuevo hogar

Gary Landsberg, etólogo y veterinario de Canadá, explicó en un artículo publicado por la revista Discover Magazine, que la demencia en los gatos tiene muchos síntomas parecidos a la enfermedad de Alzheimer en los humanos.

La detección temprana de este padecimiento ayudará que la mascota tenga una vida plena, “los signos clínicos obvios generalmente no aparecen hasta después de los 10 años y aumentan a partir de ese momento”, explicó.

Landsberg detalló que el 30 por ciento de los felinos de entre 11 y 14 años registraron signos de disfunción cognitiva, pero las probabilidades se disparan cuando los animales tienen 15 ó más años.