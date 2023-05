Se perdió en la guerra de Afganistán y regresó a su casa en Australia: la sorprendente historia de una sabueso

La canina se convirtió en el animal más condecorado de la historia de Australia (Wikipedia)

Los perros cumplen una gran función dentro de las fuerzas armadas de diferentes países, su nítido sentido del olfato los convierte en un engranaje fundamental para las misiones militares, su trabajo principal es detectar armas y bombas que puedan mermar el avance de las tropas en territorios desconocidos.

Sarbi fue una sabueso que perteneció a las fuerzas armadas australianas y fue entrenada para convertirse en un perro detector de armas, labor que cumplió con honor. La canina estuvo presente en diferentes operaciones, no obstante, tomó relevancia y se ganó el cariño de los australianos después de sobrevivir a una emboscada por parte de los talibanes en la provincia de Oruzgan.

Después de que el grupo con el que viajaba fue atacado en Afganistán, el animal pasó desaparecida por casi 14 meses, hasta que fue encontrada por otro grupo de militares de Estados Unidos que la ayudaron a regresar a casa.

El día que Sarbi desapareció

Sarbi participó en diferentes misiones militares (Lance Corporal/Janine Fabre/Flickr)

Según The Sydney Morning Herald, periódico australiano, Sarbi desapareció en septiembre de 2008 después de que su convoy fue atacado por insurgentes, nueve soldados resultaron heridos en el enfrentamiento y durante el recuento de los daños, los militares se dieron cuenta que la sabueso había desaparecido.

La curadora del Australian War Memorial, Jane Peek, comentó en una entrevista para el ABC de Australia que Sarbi fue declarada como desaparecida después de tres semanas de largas búsqueda. Durante todo ese tiempo parece que la canina estuvo viviendo con el jefe de una aldea del lugar hasta que fue descubierta por un soldado estadounidense.

“Parece que ella había pertenecido a un jefe de la aldea que la había cuidado. Estaba en muy buenas condiciones, así que la cuidado, incluso había engordado”, explicó Peek sobre cómo fue encontrada el animal, no obstante, el hombre que la cuidó todo ese tiempo se enteró que podría ser una “fuerte moneda de cambio” y surgió el rumor que estaba pidiendo dinero para que se la llevaran.

Sarbi regresó a casa sana y salva después de pasar la cuarentena en Afganistán y en Australia llegó como una heroína, fue recibida por su controlador el suboficial David Simspon y se convirtió en la mascota de su familia.

Sarbi regresó a Australia

Sarbi murió a causa de un tumor cerebral (Flickr)

Cameron Artfiel, periodista del The Sydney Morning Herald, relató se fundó un parque en su honor al sureste de Queensland, como muestra del cariño, aprecio y reconocimiento de las autoridades australianas por su servicio al ejército. La sabueso se retiró del ejército y se convirtió en una mascota muy querida por parte de la familia Simpson.

La canina recibió las medallas: Perro de Guerra, Servicio Canino y la Cruz Púrpura de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), por lo que se convirtió en la canina más condecorada de la historia de australia.

La perra falleció en 2015 a la edad de 12 años a causa de un tumor cerebral, después de este trágico desenlace su controlador decidió conservar el cuerpo por medio de la taxidermia y que esté sea exhibido en el Australian War Memorial.

Sarbi fue conservada con su pose habitual una de sus patas frontales levantada y una sonrisa, durante este proceso se tuvo que utilizar piel del mismo animal para cubrir el lugar afeitado en la cabeza su cabeza.

Peek explicó que no es el primer perro que está en la colección del museo, sin embargo, consideró que son una muestra de lo cambiante que es la guerra y del papel importante que tienen, “algunos de ellos, han sido volados por dispositivo explosivo, pero en realidad han salvado la vida de muchos soldados”, concluyó.