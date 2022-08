Susel Paredes, la política LGBTI que irá a la CIDH para reconocer su matrimonio en Perú: “Necesitamos que se respeten nuestros derechos”

Han pasado más de 15 años desde que Susel Paredes, congresista de la República de Perú, y la abogada Gracia Aljovín tomaron la decisión de construir juntas un mismo camino. El amor que nació entre ambas las mujeres fue suficiente para sobrevivir a un país conservador que atenta y ahuyenta el avance de los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero también es una motivación para continuar en pie de lucha por el reconocimiento de su matrimonio.

Fue un 4 de agosto de 2016 cuando Susel y Gracia decidieron unirse en matrimonio civil en Estados Unidos debido a las facilidades que el país americano les ofrecían. “Fue tan rápido que nosotras tuvimos que pedir que nos dieran una fecha al otro día porque queríamos venir a cambiarnos, no de vestido largo, pero por lo menos algo formal. Veníamos del aeropuerto tan ansiosas” , cuenta.

Pero la lucha no terminaba allí. Susel y Gracia están dispuestas a luchar por el reconocimiento de su matrimonio en el Perú. Aunque saben que será un camino difícil, porque han agotado todas las vías nacionales, cuentan con la fortaleza suficiente para viajar al otro lado del mundo a continuar exigiendo los derechos que les competen.

Después de que su país natal les dio la espalda, la pareja de abogadas ha optado por acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Susel está convencida que ganarán este juicio; sin embargo, le resulta difícil aceptar que se trata de un proceso largo y recuerda que tanto ella como su esposa tienen una edad avanzada. “Yo espero que nuestra relación dure más que el juicio porque puede ser que ganemos, pero —hace una pequeña pausa— yo tengo esperanzas. Somos las dos mayores, yo tengo 59 y ella 64 ″, dice con la voz entrecortada.

— Recientemente ha anunciado que demandará al Estado peruano para que reconozca el matrimonio que contrajo en Estados Unidos. ¿Nos podría comentar cómo fue que surgió esta acción legal?

Mi compañera Gracia Aljovín y yo en el Perú no hemos encontrado Justicia . El Tribunal Constitucional ha señalado, una porción de votos contra otra, y han declarado improcedente nuestra demanda por el fondo. Es la primera demanda que se pronuncia sobre el fondo del matrimonio igualitario en el Perú. Entonces, nosotras hemos firmado un convenio con PromSex Perú, que es una institución que hace litigio estratégico, y nosotras dos, que además somos abogadas, vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer nuestros derechos.

Yo creo que teniendo en cuenta no solo los tratados, las convenciones, sino también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva que señala que los países deben dar legislación adecuada para el trato igualitario de las personas del mismo sexo que desean acceder al matrimonio estoy convencida que vamos a ganar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

— ¿En qué consiste esta demanda? ¿Será válida también para el resto de matrimonios LGBTIQ+?

Nosotras dos somos dos peruanas que vivimos aquí, amamos nuestro país, pero nos fuimos a casar a Miami porque es muy sencillo casarse en Estados Unidos. Nosotras nos casamos, apostillamos nuestra partida de matrimonio, vinimos al Perú, pedimos primero en la instancia administrativa que se reconozca y perdimos en las dos instancias administrativas. Una vez que agotamos esa opción, nos fuimos a la vía judicial. Ahí ganamos la primera instancia, perdimos la segunda y perdimos en el tribunal.

Como agotamos la vía nacional, nosotros ahora vamos a proceder de otra forma. Vamos a hacer una denuncia ante la Comisión, que es el primer filtro. Si pasa de la Comisión, ya vamos a la Corte. Yo estoy segura que va a ser así, porque hay antecedentes. Me gusta que sea allá porque, cuando es acá, podía ser que solo sirva para nosotros dos.

— ¿Considera que Perú está en una situación legal favorable para el reconocimiento de derechos LGBT?

El matrimonio en el mundo se ha logrado de dos formas: a través de una ley o a través de un proceso judicial. En España ya tiene más de 15 años. El matrimonio se logró a través de una ley en Argentina, en Uruguay, en México, en algunos estados, pero también se ha logrado a través de acciones constitucionales como en Colombia, como en Brasil, como en distintos países de América Latina.

— ¿Y qué pasa en el caso de Perú que tiene un Congreso conservador?

Cuando hay congresos conservadores como en Colombia, como en el Perú, se acude al litigio estratégico. Esa es la ruta que yo he seguido. Con esta ruta seguramente que en la Comisión Interamericana lograremos justicia porque nosotros nosotras, Gracia y yo, somos dos mujeres profesionales que trabajamos para el desarrollo del país, amamos nuestra patria, no nos queremos ir a ninguna parte, pero aquí necesitamos que se respeten nuestros derechos.

— Si el matrimonio es un derecho, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ no tendrían que acudir a otro país para que este sea reconocido...

No tendrían que irse. ¿Para que me voy a ir si yo quiero vivir acá? Yo me hubiera podido ir a otro sitio, pero no quiero. Yo amo mi país, quiero vivir aquí, pero quiero ser feliz y respetada en el Perú.

— ¿Con qué mensaje deben quedarse los miembros de la comunidad LGBT que desean casarse en Perú después de este avance?

Si hay peruanos o peruanas en cualquier parte del mundo, por ejemplo, Infobae sé que llega a Argentina, hay muchas peruanas y peruanos en Argentina. A ellos: cásense y luchen y vengan aquí a hacer litigio estratégico. Yo estoy segura que cuando tengamos muchos casos vamos a poderle ganar justicia en las Cortes y vamos a conquistar nuestro derecho. Vengan aquí a luchar juntos.

