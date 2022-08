Congresista peruana Susel Paredes y su esposa anuncian demanda al Estado peruano por no reconocer su matrimonio

Susel Paredes y Gracia Aljovín.

Susel Paredes es una conocida política del Perú que actualmente se desempeña como congresista de la República, elegida por el Partido Morado y que actualmente, pertenece a la bancada Integridad y Desarrollo. En diálogo con el medio Washington Blade, anunció que presentará una demanda internacional contra el Estado de su país por no reconocer su matrimonio con Gracia Aljovín, celebrado en Miami en el año 2016.

Todo inició cuando la pareja buscaba que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reconozca su vínculo, pero fue denegada. Al elevar la solicitud al Tribunal Constitucional peruano, la máxima instancia judicial emitió un fallo donde lo declaró improcedente.

La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los magistrados Augusto Ferrero, Carlos Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón (ponente). Se opusieron Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña.

En el fallo del tribunal, se argumenta que los elementos esenciales del matrimonio en el Perú consisten en “ser una unión voluntaria” y “ser celebrado entre varón y mujer”. Por ello, “no puede reconocerse en el Perú un derecho adquirido en el extranjero que colisione con esta noción” . También señalan que una pareja homosexual no puede reproducirse.

Susel Paredes y Gracia Aljovín. | Imagen: Latina

“Si se trata de defender derechos, claudicar no es opción. El TC falló en contra del reconocimiento de mi matrimonio con @GraljovinGracia , y eso significa que llevaremos el caso a la @CIDH . La pelea por nuestra dignidad continúa. Lo haré por amor, con la razón y armada de valor”, expresó Paredes en su cuenta de Twitter en junio pasado.

En declaraciones a Washington Blade, Susel Paredes señaló que en efecto fue una mala noticia, pero era algo que ya esperaba. “Sabíamos que esto iba a pasar porque no solo soy activista y diputada, soy abogada, entonces sigo los criterios. Uno puede predecir lo que va a pasar con una sentencia cuando hay jueces predecibles. Estos jueces son predecibles”.

Calificó como indignante el fallo, y señaló que como cualquier persona paga sus impuestos, vive con su compañera hace años y tienen una familia. Cuestiona que las autoridades “¿Entonces, cómo es posible que nuestra familia sea negada en su existencia? Porque nosotras existimos” , sostuvo la parlamentaria.

Anunció que acudirán en primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que debe evaluar y si califica a favor el caso se ventilará en la Corte IDH, allí se vota y Paredes confía que seguramente van a ganar.

Unión Civil en el Perú

En Perú no existe ningún tipo de legislación que contemple la unión de personas LGBTQ ante la ley. Hubo una propuesta de matrimonio igualitario del excongresista Alberto de Belaunde que no vio la luz.

Desde hace tres y cuatro años respectivamente hay en el Congreso pendientes de debate sendos proyectos para legalizar la unión civil y el matrimonio civil homosexual, impulsados por el congresista Alberto De Belaunde, del Partido Morado, y el Frente Amplio de izquierdas. EFE/Ernesto Arias/Archivo

En declaraciones a Blade, De Belaunde sostiene que el Congreso usará de excusa esta sentencia para no legislar sobre este tema. “Si sienten mucha presión mediática, buscarán una suerte de unión civil patrimonial, donde no se reconozca la existencia de una familia sino solo de un patrimonio compartido. Figura absolutamente insuficiente, y que no será aceptada por las comunidades LGBT+ pues es casi un insulto a nuestros reclamos de ser reconocidos como ciudadanos plenos”.

Mientras que Paredes cree que hay una voluntad política de impedir siquiera que se discuta este tema.

