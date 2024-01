De Michael Jordan a Kanye West: cómo el coleccionismo de zapatillas se convirtió en un símbolo de riqueza personal

Rodrigo De Loredo: “Si Sturzenegger es el nuevo Vélez Sarsfield, que venga a exponer a Diputados”

El presidente del bloque radical reclamó que el asesor presidencial explique el contenido de la ley ómnibus y “que no apelen a los formalismos de que no es funcionario” para no ir. Se diferenció del kirchnerismo, al que acusó de querer “obstruir y bloquear al Gobierno”. Y le envió un fuerte mensaje a Milei