Reparar, no dinamitar: cómo sirven hoy las propuestas que hizo José Nun para la democracia en Argentina

Para bien o para mal, hay un cambio que es innegable. Un cambio rotundo, inédito. Y no sólo para la política local, sino también para todo el planeta: por primera vez, habrá un presidente que se autodenomina liberal libertario. Sus discursos se centran en ese concepto tan polivalente que es “libertad”; pero también en asuntos más mundanos, como presupuesto, gasto, impuestos, déficit. En cualquier caso, tamaño terremoto empuja a la reflexión y a intentar reformular el cómo se llegó al hoy, a esta situación excepcional. Y, sobre todo, considerando que, la “defectuosa” democracia argentina (tal como la cataloga el índice anual del periódico británico The Economist) acaba de cumplir 40 años. Parar la pelota. Barajar y dar de nuevo. Pausa.

El abogado y politólogo José Nun falleció en 2021 y no llegó a ver los cambios que se avecinan. Tampoco llegó a ver a la inflación interanual rondando el 150 por ciento, algo que quizás tanto explique los resultados del domingo 19. Pero dejó entre su legado una carta final que es más consejo que advertencia. La política y la democracia en clave argentina, su último libro que puede descargarse en BajaLibros, se vuelve referencia en estos tiempos que deambulan entre el entusiasmo y el miedo.

Y es que sí, claro que Nun hablaba por entonces de esa tan polivalente “libertad”. En su libro, refiere a Alexis de Tocqueville, “uno de los principales exponentes clásicos de la ‘concepción republicana’ de la política”, quien la entendía como la ausencia de arbitrariedad: para que exista, el poder debe ejercerse con arreglo a las leyes. Esta es apenas una base, pero el francés iba más allá porque, decía, la libertad no puede fundarse sobre la desigualdad. “Promover la igualdad debe ser la ley social, y la democracia, el carácter propio del Estado, porque el máximo objetivo de una sociedad es que el bienestar alcance al mayor número de sus miembros”, reformula Nun. En ese sentido, el acto electoral en sí mismo no basta para que haya democracia (si, al fin y al cabo, hasta en Corea del Norte hay elecciones), sino que dependerá de quiénes participan en ese acto, en qué condiciones y cómo llegaron a formar sus preferencias.

El libro de José Nun.

Para que haya democracia, la ciudadanía debe estar informada, educada, interesada. Y nada de eso puede lograrse sin la igualdad suficiente que garantice prácticas justas, acceso a los bienes y servicios necesarios que constituyen, no sólo al ciudadano democrático, sino al ser humano íntegro y capaz de tomar sus propias decisiones. Con hambre no se puede pensar. Pero este punto es devorado por (o, mejor, es del apetito de) discursos voraces en los que se repite que la justicia social es una aberración.

La democracia tampoco es plena sin instituciones firmes y confiables, ni lo es sin Justicia. Un Estado basada tanto en la soberanía popular como en la división de poderes se plasma en una Constitución que no siempre se lee. Nun recuerda que la misma ley fundamental no logra por sí misma eliminar las concepciones autocráticas, tal como demuestra un siglo XX plagado de dictaduras militares, de liderazgos mesiánicos, de populismos personalistas y estrategias de poder similares que han hecho de la separación de poderes poco más que letra muerta. O, al menos, herida.

El recurrir frecuentemente a leyes de emergencia que eluden al Congreso, la manipulación de jueces, la ineptitud, la corrupción sistémica, el reparto arbitrario de cargos públicos entre los miembros de la coalición en el poder, la erosión de las instituciones. Nada de esto es exclusividad de un sector político en particular, sino que parece estar arraigado.

Lo que hace falta

El autor discute al economista Joseph Schumpeter, quien destaca que la democracia está sujeta a una serie de requisitos. El primero y fundamental, escribió el originario de Viena, es que ésta sólo puede funcionar en forma adecuada en sociedades capitalistas “en su estado de madurez”, que cuentan con “los medios materiales y la voluntad” para implementar leyes sociales que “eleven el nivel de vida de las masas”. Nun se pregunta en cuántos pasajes del último siglo la sociedad argentina realmente se ha dedicado a “elevar el nivel de las masas”.

Claro que, de todas formas, suele estallar periódicamente ese descontento social frente a las tendencias autocráticas y a los niveles de vida que están lejos de elevarse. Luego de su viaje por los Estados Unidos del siglo XIX, Tocqueville habló de los “hábitos del corazón” de los angloamericanos: el sentido común, las creencias y las costumbres que, junto con tolerancia, permitieron fusionar la fe en la libertad y la fe religiosa, que estaban disociadas en Europa. Esta cosmovisión plural e inclusiva explica la tradición democrática, republicana. Los estallidos de descontento en Argentina no son infrecuentes, pero sí lo son aquellos que abogan por una mayor inclusión. Es una tarea pendiente y con muy escaso anclaje histórico, dice Nun, el desarrollo de los hábitos del corazón que sean sostén activo de una concepción republicana de la política. Agrega que el descontento suele manifestarse en malestar resignado o bien en explosiones que pronto se apagan.

¿Excepciones? Sí, claro. Nun habla de “rebeliones del coro” y ejemplifica: “en nuestros días, constituyen la base de las políticas de la identidad que se encarnan en los movimientos por la legalización del aborto, por la igualdad de géneros o por la libertad sexual”. Un descontento proactivo, un movimiento de base que asciende hasta las cúpulas del poder.

El polítólogo José Nun.

El autor recuerda que, en el siglo XIX, aquella tradición liberal-republicana nacida para cuestionar al poder absoluto de la monarquía, la aristocracia y las autoridades eclesiásticas, se partió en dos: por un lado, las burguesías capitalistas en ascenso a fuerza de revoluciones industriales pusieron el foco en la defensa de la propiedad privada y en la libertad de mercado. Y allí donde se sintieron amenazadas, no tuvieron mayores reparos en unir fuerzas con sus antiguos enemigos conservadores. Liberal en lo económico, conservador en lo social. Benedetto Croce propuso llamar a esta corriente “liberismo”.

La segunda, el liberalismo político, se centró en los derechos sociales y, cuando lo vio necesario, se alió también con otro viejo enemigo: el Estado. Pero vale preguntarse cómo la primera puede existir sin la segunda. Sin condiciones preestablecidas de igualdad básica, ¿de dónde saldría la propiedad privada? Una posibilidad es la herencia.

Esto deriva en un segundo punto al que el flamante presidente electo ha dedicado buena parte de su tiempo y en el que Nun también ahonda: los impuestos. No hay capitalismo sin mercado, pero tampoco hay mercado sin Estado. Y éste necesita plata para funcionar y la obtiene, fundamentalmente, de impuestos. Si, como señala el autor, es inherente a la propia lógica del capitalismo el generar desigualdad, esos impuestos deberían repercutir en atenuarla, en proveer los recursos para una redistribución de los ingresos, para proteger a los más postergados y, de esa forma, fortalecer la democracia.

El día de la asunción de Javier Milei en Plaza de Mayo. (Franco Fafasuli)

Los impuestos y el gasto social han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la desigualdad en sociedades industrializadas. Pero eso no ha ocurrido en América Latina, en donde la falta de progresividad de las políticas fiscales y la mala calidad del gasto público deriva en que el 75 por ciento del gasto social y el 40 por ciento de los subsidios “terminen en los bolsillos de personas que no están en la pobreza”. La redistribución simplemente no funciona. Se le suma una carga fiscal cuyo mayor problema no es el volumen (al fin y al cabo, la presión tributaria en Argentina es mucho menor que la de prácticamente cualquier país europeo) sino su composición: sobre quiénes recae y cómo.

La propuesta

La propuesta del autor para salir de este círculo es cambiar la matriz fiscal regresiva, “que pone a salvo a las grandes fortunas y castiga sobre todo a los sectores bajos y medios”. Entre los ejemplos aparecen el impuesto a la herencia, abolido durante la última dictadura militar por Martínez de Hoz, o ganancias y el inmobiliario rural, que recaudan varias veces menos que el IVA.

Por otro lado, los impuestos debieran garantizar, a modo de contraprestación, servicios básicos, como educación, salud y seguridad. Pero si el gasto social se aplica ineficientemente, las escuelas y hospitales no están en buenas condiciones y la Policía es incapaz de generar siquiera confianza, es lógico que los impuestos estén en la mira. “Sobran las evidencias empíricas”, resume Nun, “de que las inversiones capitalistas no dependen del nivel de esos impuestos sino de que haya perspectivas de realizar ganancias en un marco de previsibilidad que inspire confianza”.

En otras palabras, la presión tributaria generaría pocos reclamos si el principio de equivalencia, las contraprestaciones, operase en forma eficiente. También hay numerosos ejemplos de países desarrollados en los que mayor carga impositiva sobre las rentas más altas repercutió en mayor igualdad, mayor desarrollo y, por lo tanto, mayor democracia.

Resulta indudable que, a 40 años de aquel 1983, hay una democracia endeble, con instituciones cuestionadas, amplio descontento e ineficiencia estatal. Pero la propuesta de Nun es debatir y reparar lo averiado, no dinamitarlo, no venderlo al peor postor como quien se quita de encima una carga inútil. Y de eso también se trata la democracia.

Quién fue José Nun

♦ Nació en Buenos Aires en 1936 y murió en la misma ciudad en 2021.

♦ Se recibió de abogado.

♦ Dirigió el Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Fundación Banco Patricios entre 1992 y 1998. Luego estuvo al frente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín.

♦ Fue Secretario de Cultura entre 2004 y 2009.

♦ Entre otros, publicó: La marginación social y cultural, El reinado de la crisis: el debate sobre la historia y Crisis económica y despidos en masa.