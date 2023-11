Los consejos de Pacho O’Donnell para vivir una vejez como la suya, sin “mirar atrás con pena ni adelante con miedo”

Pacho O'Donnell: "Las personas mayores sabemos algo que los jóvenes ignoran o niegan: que el tiempo es lo más valioso que tenemos". (Julieta Ferrario)

“Todos quieren vivir muchos años pero nadie quiere ser viejo. La imagen ‘viejista’ de la ancianidad repele”, afirma el historiador, dramaturgo y médico psicoanalista argentino Pacho O’Donnell.

En su más reciente trabajo, La nueva vejez, el autor de libros como 1815, La gran epopeya y Breve historia argentina aborda la última etapa de la vida y rescata todos los aspectos positivos que vienen después de la adultez para luchar contra lo que llama “viejismo”, es decir, la discriminación a las personas mayores de edad.

“La vejez ha pasado a ser la etapa más prolongada de nuestra vida: doce años de infancia, veinte de adolescencia y juventud, treinta de adultez y otros treinta o más de ancianidad. Pero no hay conciencia ni proyecto público ni privado para esa etapa porque todo gira en torno a la realidad brutal del consumo, la producción y la especulación financiera. Y las viejas y viejos poco y nada tenemos que ver con eso”, escribe O’Donnell.

Editado por Sudamericana, La nueva vejez resalta las ventajas de envejecer para no dejarse llevar por la idea de que la buena vida termina con la adultez y después todo empieza a ir en picada. Aunque lejos de obviar los desafíos que la vejez y la ancianidad representan, O’Donnell apunta a “sacar el mayor y mejor provecho del privilegio de llegar a viejos”.

Para eso, entre los capítulos que componen su libro comparte frases (tanto suyas como de otros escritores e intelectuales) que funcionan como disparadores para repensar La nueva vejez, las cuales pueden leerse a continuación.

“La nueva vejez” (fragmentos)

La vejez no es una condena sino un desafío.

Confío en que la ciencia me prolongue la vida, pero que no me prolongue la muerte.

Las personas mayores sabemos algo que los jóvenes ignoran o niegan: que el tiempo es lo más valioso que tenemos.

La vejez sin alma no se relaciona con el almanaque sino que llega cuando uno deja de aprender, cuando apaga su curiosidad y vive más de recuerdos que de proyectos.

No aceptar la muerte, aterrorizarse de ella, es hacer de la vejez un calvario.

Mucho tiempo atrás Séneca escribió: “Unas horas nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. La pérdida más vergonzosa es, sin duda, la que acontece por negligencia... No pierdas, pues, hora alguna, recógelas todas. Asegura bien el contenido del día de hoy, y así será como dependerás menos del mañana”.

“La vejez oscura comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza” (proverbio hindú).

“La buena vejez consiste en no mirar atrás con pena ni adelante con miedo” (Rosa Montero).

Si eres vieja, nunca abras los ojos al nuevo día sin un proyecto que cumplir, sin un objetivo que asumir o sin una tarea gratificante en la que invertir tu tiempo.

No te mueves porque eres viejo sino que eres viejo porque no te mueves.

“Viejos son los trapos”. También las personas. A resignarse y sacar el mayor y mejor provecho del privilegio de llegar a viejos.

Es importante que los síntomas en las personas mayores no sean adjudicados automáticamente a la vejez, lo que encubriría enfermedades sin tratamiento específico y de riesgosa evolución. “Doctor, me duele la rodilla derecha”. “Es por la edad”. “Entonces, ¿por qué no me duele la izquierda?”.

“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena” (Ingmar Bergman).

La vejez ha pasado a ser la etapa más prolongada de nuestra vida: doce años de infancia, veinte de adolescencia y juventud, treinta de adultez y otros treinta o más de ancianidad. Pero no hay conciencia ni proyecto público ni privado para esa etapa porque todo gira en torno a la realidad brutal del consumo, la producción y la especulación financiera. Y las viejas y viejos poco y nada tenemos que ver con eso.

Durante la pandemia del COVID el “viejismo” se acentuó porque los jóvenes se sintieron aliviados de no ser viejos, vulnerables. Además, lo recomendado era poner distancia para no contagiar ni contagiarse. La vejez era algo peligroso.

“Las personas son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos” (Cicerón).

Aunque te duelan las rodillas y te dé pereza, no te quedes en casa. Apagá el televisor, despegate del sillón e integrate a grupos y actividades que te den placer y en los que te sientas querido y necesario.

Una mala vejez no es cuando se arruga la piel sino cuando se arrugan los sueños y las esperanzas.

No es la vejez la que hace que te despiertes por la mañana sin ganas de nada, es la depresión, la patología psíquica más común en las personas mayores. No dudes ni tardes en acudir a la consulta psicoterapéutica.

Otro elogio “viejista”: “Para usted no pasa el tiempo”. Sí, pasa, no tengo dudas de que pasa.

“Llevo más de veinte años de viejo. He hecho muchas cosas pero podría haber aprovechado mejor ese tiempo, Nadie me contó que iba a vivir tanto. No me preparé” (un seguidor de mi Instagram).

Todos quieren vivir muchos años pero nadie quiere ser viejo. La imagen “viejista” de la ancianidad repele.

“No sigamos trampeando: en el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos” (Simone de Beauvoir).

“La vejez discapacitada es un invento de las empresas farmacéuticas para vender sus productos” (un seguidor de mi Instagram).

“Dentro de veinte años lamentarás más lo que no hiciste que lo que hiciste. Así que suela las amarras y abandona el puerto seguro” (Mark Twain).

Elogio “viejista”: “¡Qué bien estás!”. Traducción: no parecés anciana. Como si esto fuera algo malo.

“No es el tiempo el que nos falta. Somos nosotros quienes le faltamos a él” (Paul Claudel).

“Envejecer es ese proceso extraordinario por el cual se deviene en la persona que siempre hubiera debido ser” (Boy George).

“¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener por qué vivir” (Confucio).

Un hijo mío me preguntó por qué escribía este libro. Para celebrar la vejez, le respondí. Hay mucho para celebrar.

“La exaltación de la juventud como única edad digna de encarar el ideal humano, unida al desprecio de la vejez, vista como degradación o discapacidad, ha sido el icono dominante de los totalitarismos del siglo XX” (Papa Francisco).

“En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos” (Marie von Ebner Eschenbach).

“La lentitud es un mérito en un mundo atascado en el fast forward” (Carl Honoré).

“La juventud es presa de desesperación -repitió Faber-. En un futuro próximo, si el régimen democrático se mantiene, el hombre viejo es el amo. Por simple matemática, entiéndame. Mayoría de votos. Qué nos enseña la estadística, vamos a ver? Que la muerte hoy no llega a los cincuenta sino a los ochenta años, y que mañana vendrá a los cien. Perfectamente. Por un esfuerzo de la imaginación ustedes dos conciban un mundo de viejos que de este modo se acumulan y el peso muerto de su opinión en el manejo de la cosa pública. Se acabó la dictadura del proletariado, para dar paso a la dictadura de los viejos” (Adolfo Bioy Casares, Diario de la guerra del cerdo).

Quién es Pacho O’Donnell

♦ Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1941.

♦ Es escritor, historiador, dramaturgo y médico especializado en psiquiatría y psicoanálisis.

♦ Escribió libros como Breve historia argentina: de la Conquista a los Kirchner, Las patrias lejanas, 1815 y La gran epopeya.