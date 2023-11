Un libro para recomendar: “La muerte de la naturaleza”, un clásico sobre ecología, que se publica por primera vez en español

Flavia Pitella - Un libro para recomendar - La muerte de la naturaleza

La historiadora estadounidense Carolyn Merchant analiza en su influyente obra La muerte de la naturaleza. Mujeres, ecología y revolución científica cómo surgieron las bases de la visión mecanicista y utilitarista de la naturaleza que predominó con la ciencia moderna.

Publicado originalmente en 1980 y traducido por primera vez al español, el libro estudia la transición en Europa de una cosmovisión orgánica de la Tierra como una madre nutricia hacia una perspectiva que concibe a la naturaleza como materia inerte para explotar ilimitadamente.

Merchant es filósofa e historiadora de la ciencia, profesora emérita de Historia Ambiental, Filosofía y Ética en la Universidad de California fue, al momento de emprender esta investigación una pionera en temas como el cambio climático, la sustentabilidad y la extinción. En el libro, la historiadora documenta cómo los procesos de mercantilización e industrialización impulsaron esta transformación intelectual en los siglos XVI y XVII, de la mano de los cambios tecnológicos y la revolución científica.

La obra se volvió un clásico del ecofeminismo por vincular las formas de dominio sobre la naturaleza y la mujer en la modernidad. La autora busca recuperar tradiciones olvidadas para construir una relación no opresiva con el entorno y enlaza en este ensayo ciencia, ambientalismo y feminismo.

Cuatro décadas después de su publicación, el libro de Merchant sigue siendo una referencia obligada para comprender los dilemas ambientales contemporáneos y la necesidad de una ética ecosistémica. Una obra esencial para comprender nuestro pasado y orientar nuestro futuro.

Quién es Carolyn Merchant

♦ Nació en Rochester, Estados Unidos en 1936.

♦ Es profesora emérita de Historia Ambiental, Filosofía y Ética en la Universidad de California en Berkeley.

♦ Miembro de la Sociedad de Historia de las Ciencias desde 1962, fue presidenta de la American Society for Environmental History y ha participado en los consejos asesores y de redacción de publicaciones como Environmental History, Environmental Ethics y Ethics and the Environment.

♦ Entre sus libros, están Ecological Revolutions. Nature, Gender, and Science in New England (1989), Earthcare. Women and the Environment (1996) y The Anthropocene and the Humanities. From Climate Change to a New Age of Sustainability (2020).