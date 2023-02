Greta Thumberg continúa su lucha en contra el cambio climático, ahora con un nuevo libro

Greta Thumberg publica "El Libro del Clima".

La aventura de Greta Thunberg como activista climática empezó hace cinco años, cuando con tan solo 15, saltó a la fama internacional por las huelgas escolares en su natal Suecia, convirtiéndose en una de las ambientalistas del planeta. Ahora, a sus 20 años, logro reunir a más de 100 científicos, activistas ambientales, periodistas y escritores en “The Climate Book” (El libro del clima), para exponer de la forma más completa posible por qué estamos enfrentados a una crisis climática y qué podemos hacer para enfrentarla.

Este libro, ya disponible en librerías de Estados Unidos y Canadá, incluye nombres conocidos como Margaret Atwood, George Monbiot, Bill McKibben y Robin Wall Kimmerer, entre un extenso grupo de especialistas y escritores que explican y ofrecen elementos importante para la acción climática en 84 capítulos, breves y convincentes.

En sus páginas, diferentes ensayos explican qué pasos deben tomarse para darle una posibilidad más al mundo.

“El libro del clima” (Lumen, 2023) hace un llamado a la acción sin precedentes, con el fin de ayudar en el esfuerzo por limitar el aumento de la temperatura global, de acuerdo con los lineamientos y objetivos que se establecieron en el Acuerdo de París de 2015, el cual dicta como objetivo mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, con el ideal de dejarlo por debajo de 1,5 grados centígrados.

"El Libro del Clima" escrito por Greta Thunberg ( Lumen, 2023).

“Las naciones ricas deben eliminar el uso de combustibles fósiles alrededor de 2030 para una posibilidad probable de 1,5 °C, extendiéndose solo alrededor de 2035 a 2040 para 2. Estamos donde estamos precisamente porque durante treinta años hemos favorecido la ficción sobre la mitigación real”. Kevin Anderson, profesor de energía y cambio climático en las Universidades de Manchester, Uppsala y Bergen, en su ensayo incluido en The Climate Book.

Los ensayos incluidos en el libro, compilado por Greta Thunberg, también buscan explicar por qué la justicia climática debe estar en el centro de todos los esfuerzos. De forma deliberada, el texto transita entre datos, reflexiones interculturales y las líneas a seguir para conseguir un verdadero cambio no a favor de la raza humana, sino del planeta que habitamos.

En resumen, se trata de un manual que aborda las crisis climáticas con el objetivo de que el lector encuentre las bases para ligar el medio ambiente, la sostenibilidad y hasta las poblaciones más desprotegidas o relegadas del mundo moderno. Thunberg ha creado lo que pretende ser una guía para el activismo, apoyada por figuras de repercusión en varios ámbitos internacionales, como el científico climático Saleemul Huq e incluso Tedros Adhanom Ghebreyesusel, director de la Organización Mundial de la Salud.

De estudiante a activista Internacional

Greta Thunberg fue detenida por la policía de Alemania durante una manifestación. Las autoridades mencionan que estaba en una zona peligrosa.

Cuando cumplió los 15 años de edad, Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, conocida como Greta Thunberg, comenzó a faltar al colegio una vez por semana para protestar contra el cambio climático, el acto de Thunberg fue retomado por decenas de jóvenes lo que desató una serie de huelgas escolares por todo el mundo. En 2018 fue elegida como la personalidad del año por la revista Time, publicación que la puso en su portada con el título de “El poder de la juventud”.

Desde entonces Thunberg se ha mantenido en el ojo del huracán, entre la admiración, la polémica y la confrontación. El pasado mes de enero fue detenida junto a otros manifestantes en una protesta contra la extensión de una mina de carbón en el oeste de Alemania.

El “Libro del clima” no es su primera publicación, anteriormente lanzó “Nuestra casa está ardiendo” (Our House Is On Fire) un libro de memorias, y la colección de discursos “¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes!” (No One Is Too Small to Make a Difference).

