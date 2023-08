Una revolución ilustrada para explorar el universo femenino

Portada creada con las carátulas de los libros “Mujercitas”, "Bordados" y “El futuro es femenino” (Crédito/Infobae)

Entre las inmensas posibilidades que ofrece el mundo de los libros encontramos un formato creativo capaz de hacernos volar en sus imágenes, se trata de los libros ilustrados. Una alternativa para leer a través de las palabras, los colores y las formas.

Libros con historias sobre mujeres que reconocen la diversidad y cómo cada una habita su cuerpo y su experiencia de forma distinta.

Le puede interesar: La escritora que asesinó a su amante, lo abrazó y se declaró delante de los testigos

“Mujercitas”, de Louisa May Alcott

Portada del libro “Mujercitas” de Louisa May Alcott

“SIN REGALOS, LA NAVIDAD no será lo mismo —refunfuñó Jo, tendida sobre la alfombra.

—¡Ser pobre es horrible! —suspiró Meg contemplando su viejo vestido.

—No me parece justo que unas niñas tengan muchas cosas bonitas mientras que otras no tenemos nada —añadió la pequeña Amy con aire ofendido…”

Versión ilustrada de la historia de cuatro hermanas que pasan por la adolescencia y que, aun en la misma etapa de su vida, tienen personalidades muy distintas y llevan su experiencia por un camino particular. Incluso, intentan superarse a sí mismas en medio de la Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil en los Estados Unidos.

La novela fue fruto de un encargo a Louisa, quien recogió sus propias experiencias de la infancia y su forma de ver el mundo, de modo que no podría decirse que es una novela destinada al público adolescente. No obstante, su originalidad la convierte en una de las obras sobre mujeres más importantes de la literatura.

Le puede interesar: “La cámara de gas es el único sitio caritativo en el campo de concentración”: Elsa Morante y sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial

“El futuro es femenino. Cuentos para que juntas cambiemos el mundo”

Portada del libro "El futuro es femenino"

“Si eres niña o alguna vez lo has sido, las situaciones que vas a encontrar en estas páginas te resultarán familiares. Si no lo eres, pregunta a cualquier mujer que tengas cerca y verás que no miento. Estas historias las he vivido yo y las ocho artistas que han ilustrado estos cuentos. Las protagonistas han sido tus hermanas, tus primas, tus tías, tus amigas”.

La pregunta que plantea desde el inicio este libro señala “¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista?” Para resolverla, se unen aquí varias voces en formato de relatos escritos por María Hesse, Naranjalidad (Beatriz Ramo), Agustina Guerrero, Ana Santos, Lady Desidia, Laura Agustí, Elena Pancorbo y Amaia Arrazola.

Así, figuran estos cuentos con ilustraciones dirigidos a niñas, jóvenes y adultas, pensado principalmente en ellas, pues son las protagonistas de este libro y de su vida. Cada uno de ellos expone experiencias que dan cuenta de la desigualdad, cómo se vive siendo mujer y cómo, frente a tantos obstáculos socialmente ubicados, es posible empoderarse.

Le puede interesar: “Me halaga que me crean muerta”: la historia de una escritora brillante que quiso alejarse de la fama

“Bordados” de Marjane Satrapi

Portada del libro “Bordados” de Marjane Satrapi

“Bordados actúa como una reivindicación de que no siempre que leemos sobre mujeres tiene que tratarse de una ecuación que implique sufrimiento y sensibilidad, puede haber avidez y humor”.

Esta es una novela gráfica de la autora de Persépolis, conocida por registrar de forma autobiográfica la revolución iraní. En esta ocasión presenta la vida de las mujeres de una sola familia, pero también vecinas y amigas con las que busca construir toda una experiencia y un relato transgeneracional que permite retratar la condición de la mujer iraní.

A modo de cómic, este libro también a blanco y negro, aborda temas universales y personales, entre ellos los matrimonios arreglados, las infidelidades, el “cuidado” obligatorio de la virginidad hasta el matrimonio, el sexo, entre otros. De hecho, el título debe su origen a la idea del bordado integral, un nombre usado para referirse a la reconstrucción del himen, una situación a la que las protagonistas tuvieron que acceder para “recuperar la virginidad”.

Seguir leyendo: