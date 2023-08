La vida en la guerra, luchas, pasiones y desafíos: 5 biografías inspiradoras que debes leer

Portada de libros (Crédito/Infobae)

Hay una magia indescriptible en las historias de vida, que solo la fidelidad a ellas es capaz de captar, de ahí que las biografías sean un espacio abierto a una conversación personal, íntima y genuina con el protagonista que solo ocurre en este lugar. En otras palabras, son ventanas a experiencias ajenas, capaces de contagiarnos y tocar fibras.

Es por ello que en esta ocasión hemos reunido una lista de biografías realmente inspiradoras que pueden ser leídas en cualquier momento.

¿Cuál elegirás para que sea tu próxima lectura?

“El Diario de Ana Frank”, por Ana Frank

Portada del libro “El Diario de Ana Frank” por Ana Frank

“Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás: primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David; deben entregar sus bicicletas; no les está permitido viajar en tranvía; no les está permitido viajar en coche…”

Imagine haber vivido en la Segunda Guerra Mundial, haberse escondido de los nazis y poderlo contar. Esto es lo que este libro representa. Es el diario de Ana, una joven judía que dejó en estas páginas sus secretos e intimidad, su modo de ver el mundo y todo lo que ocurría en esta oscura época, un testimonio de horror. Sin duda, una forma invaluable de acercarnos a uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad.

Aunque su autora no vivió para verlo en el mundo, los cuentos manuscritos reposan en la Casa de Ana Frank en Ámsterdam y el Archivo Documental de la Guerra, además, también fue llevado a la pantalla grande y publicado en varias versiones. Todo ello tras la entrega de los cuadernos a su padre Otto Frank, quien publica una versión reescrita.

“Steve Jobs”, por Walter Isaacson

Portada del libro "Steve Jobs" por Walter Isaacson

“Cuando Paul Jobs se licenció en la Guardia Costera tras la Segunda Guerra Mundial, hizo una apuesta con sus compañeros de tripulación. Habían llegado a San Francisco, donde habían retirado del servicio su barco, y Paul apostó que iba a encontrar esposa en dos semanas. Era un mecánico fornido y tatuado de más de metro ochenta de estatura y tenía un cierto parecido con James Dean”.

Esta biografía del cofundador de Apple, Steve Jobs constituye un viaje a la mente de un visionario y un hombre que se enfrentó a diversas circunstancias con tal de lograr lo que soñaba. Sus páginas son una forma de recorrer la vida con él, pues presenta sus altibajos tanto en el mundo de los negocios, como en su vida personal.

El libro está escrito con base en más de 40 entrevistas que le fueron realizadas a Jobs en un período de dos años, además de otros testimonios de sus familiares, amigos, colegas y hasta adversarios. Lo más curioso es que si bien se trata de su biografía, no fue escrita por él, sino por el biógrafo Walter Isaacson. Según se sabe, Jobs no pidió ningún tipo de control sobre el libro, a excepción de la tapa y no quiso leerlo antes de que saliera la primera publicación.

“Malala, Mi Historia”, por Malala Yousafzai

Portada del libro "Malala, Mi Historia" por Malala Yousafzai

“Vivir confinada bajo los velos me parecía tan injusto… y tan incómodo. Desde muy pequeña siempre decía a mis padres que, hicieran lo que hicieran las demás niñas, yo nunca me cubriría la cara así. Mi cara era mi identidad. Mi madre, que es muy devota y tradicional, estaba escandalizada. Nuestros parientes pensaban que era muy atrevida. (Algunos decían que insensata.) Pero mi padre decía que yo podía hacer lo que quisiera. «Malala será libre como un pájaro», decía a todos”.

Sufrir un atentado por buscar que todas las niñas pudieran acceder a la educación es solo una de las grandes hazañas de Malala Yousafzai, la mujer más joven en obtener el Premio Nobel de la Paz, que en este libro narra su vida en Pakistán, donde vivió bajo el régimen talibán.

Su defensa por los derechos civiles, en especial los de las mujeres, ha convertido su lucha en todo un movimiento con apoyo internacional. En este libro dejó registradas sus memorias, su niñez, como también la historia de su región, la cual quedó en manos de los talibanes cuando apenas tenía diez años.

“Mandela: el largo camino hacia la libertad”, por Nelson Mandela

Portada del libro “Mandela: El largo camino hacia la libertad” por Nelson Mandela

“Nací el 18 de julio de 1918 en Mvezo, una diminuta aldea en la ribera del río Mbashe, en el distrito de Umtata, capital del Transkei. El año de mi nacimiento fue el del fin de la Gran Guerra, el deuna epidemia de gripe que mató a millones de personas en todo el mundo y el de la presencia de unadelegación del Congreso Nacional Africano en la Conferencia de Paz de Versalles para exponer lasquejas del pueblo negro sudafricano. Mvezo, sin embargo, era un lugar apartado, un pequeño asentamiento alejado de los grandes acontecimientos del mundo, donde la vida continuaba en gran medida como hacía cien años”.

Si buscas un testimonio que dé cuenta de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, ese sistema de segregación racial y desigual que permitió la ganancia de privilegios políticos, sociales y económicos a la población blanca, la voz de Nelson Mandela es una excelente forma de adentrarse en ello.

Esta es una autobiografía de quien se convirtió en un líder político sudafricano. Allí habla de su camino, cómo consiguió la libertad política, no sin antes hacer un repaso por su infancia en el campo, su educación en las escuelas de África, la tradición, su formación y finalmente, su lucha en la política. Su vida es un ejemplo de resistencia pacífica y de perdón, mostrando al mundo el poder de la compasión por el otro.

“Lab Girl”, por Hope Jahren

Portada del libro “Lab Girl” por Hope Jahren

De acuerdo con la revista Time, Jahren es una de las 100 personas más influyentes del mundo. En sus páginas se registra la vida de una científica apasionada por la botánica, lugar en el que realiza importantes investigaciones con fascinación y entrega, dejando ver al mundo que cualquier sueño puede alcanzarse siempre que se sienta pasión por ello.

Su libro es cambiar la forma en la que vemos la vida natural, pues en este libro no solo nos habla de su formación y logros, sino también de su amor por las montañas, su infancia en la zona rural, sus descubrimientos, y avances en sus laboratorios, a la vez que nos muestra los más dulces secretos de la vida de las plantas, que es finalmente, la vida misma.

