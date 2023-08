Día del Lector: cómo descargar gratis más de 150 títulos para celebrar a pura lectura

El 24 de agosto no es un día más en Argentina. Como todos los años desde 2012, se celebra el Día del Lector, en conmemoración y homenaje al nacimiento del máximo escritor argentino, Jorge Luis Borges. “Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído”, supo decir el autor de El Aleph Y qué mejor forma que celebrarlo que con lectura.

Leamos -el sello editorial de Infobae- construyó un amplio y diverso catálogo de libros electrónicos gratuitos que cualquiera puede descargar libremente desde la plataforma Bajalibros clickeando en este enlace. La extensa oferta de e-books está destinada a todos los lectores. Así, la Biblioteca Leamos ofrece opciones para todo tipo de interés lector.

¿Qué se puede encontrar? Desde literatura contemporánea, pasando por los clásicos de todos los tiempos, una colección infantil con más de veinte títulos para los pequeños lectores, hasta títulos sobre Historia universal, latinoamericana y argentina, nutrición, salud, economía, maternidad y mucho más. Aquí, lo más destacado.

El Nobel, en exclusiva

Entre los libros destacados de descarga gratuita se encuentra Los vientos, de Mario Vargas Llosa. Se trata del último cuento publicado por el Nobel peruano, editado por Leamos tras la controversia generada tras el anuncio de la separación de Vargas Llosa de Isabel Preysler.

En Los vientos, Vargas Llosa da algunas pistas de la erosión de su pareja (que alimentaron los escándalos amorosos del autor de La ciudad y los perros), poco se ha hablado de lo que hay detrás de este relato de más de 50 páginas.

Además de su peculiar tratamiento de la enfermedad, la vejez y la muerte, este cuento deja entrever la falta de esperanza en un futuro (¿o un presente?) decente por parte del autor, que utiliza la queja como un recurso de resistencia.

La Historia

Para aquellos lectores que estén ávidos de información para comprender procesos históricos y políticos. Biblioteca Leamos también tiene lecturas para celebrar a los lectores que disfrutan acercándose a eventos cruciales de la Historia. El gran secreto del retorno de Perón en 1973, del reconocido periodista Juan “Tata” Yofre, es otro de los libros destacados.

Se trata de una investigación exhaustiva que profundiza en uno de los capítulos más trascendentales de la Historia argentina: el retorno de Juan Domingo Perón tras el exilio, en 1973. Con detalles inéditos y documentos exclusivos, Yofre desentraña los meses vertiginosos y llenos de incertidumbre que marcaron el regreso del líder a la Argentina, así como su aplastante triunfo que lo llevó a su tercera y efímera presidencia. Un vistazo profundo a un momento crucial.

Ese mismo año, en Uruguay la situación también era compleja. En El golpe de todos. Uruguay 1973, el periodista Álvaro Alfonso ahonda en el golpe cívico-militar que conmemora 50 años. A través de testimonios de los protagonistas de aquella época y una abundante documentación inédita, Alfonso desglosa los entresijos de un suceso trascendental. Y más allá de las fronteras, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética imprime su huella en las dictaduras que proliferaron en América Latina durante los años 70. Un contexto global que moldeó los destinos regionales.

Construir una nación

Juan Bautista Alberdi

Y hay más: entre los libros electrónicos de descarga gratuita están las obras imprescindibles que rastrean las huellas de los pilares históricos de Argentina. Desde los próceres hasta las figuras más influyentes, estos textos narran momentos cruciales y perspectivas únicas que forman el tejido de la nación.

Por ejemplo, los libros de Domingo Faustino Sarmiento como Facundo, Mi defensa, Memoria y Conflicto y armonías de las razas en América; las obras de Juan Bautista Alberdi, como Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, El crimen de la guerra y Omnipotencia del Estado.

Otros títulos fundamentales son El dogma socialista, de Esteban Echeverría, Fragmentos de una república, de Arturo Illia y Mi amado Moreno de mi corazón, las desgarradoras cartas que María Guadalupe Cuenca de Moreno le envió su marido, el patriota argentino Mariano Moreno. Él se había embarcado rumbo a Londres, sin saber que mientras ella escribía el cuerpo de él ya estaba en el fondo del mar.

Salud y bienestar

Para aquellos lectores que prefieren celebrar el Día del lector leyendo libros sobre el cuidado integral de la salud, buscando una orientación sobre el bienestar físico y mental y consejos para la vida cotidiana, Biblioteca Leamos ofrece títulos fundamentales.

Por ejemplo, 7 claves para atravesar el cáncer, de la periodista Daniela Hacker, aborda desde múltiples perspectivas cómo abordar esta enfermedad: desde sentimientos de culpabilidad y ansiedad hasta cuestiones relacionadas con la sexualidad, el trabajo, la familia y mucho más.

Tras el éxito de su primer libro, Desmitificar el cáncer, con más de 10 mil descargas y declarado de interés para la salud por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo libro de Hacker se apoya en un trabajo de campo que refleja las vivencias de pacientes y familiares ante los diversos desafíos generados en una sociedad diversificada, asimétrica y con inequidades desde el acceso a información hasta el derecho de recibir una atención digna y justa.

En esta misma línea, también se encuentra Biografía de mi cáncer, de Patricia Kolesnicov. El Nobel portugués José Saramago elogió esta obra al describir cómo, en manos de Kolesnicov -periodista de Infobae-, el relato de esta enfermedad logra despertar risas cómplices y carcajadas, despojando a la temática de su gravedad y llenándola de humanidad.

¿Qué pasa cuando se decide tener un hijo y la búsqueda se demora más de lo esperado? ¿Cómo se transita este recorrido poblado de ansiedades, dudas y miedos? Sobre estas preguntas indaga El deseo más grande del mundo, de la periodista y escritora Luciana Mantero.

Otros títulos que destacan son Comprensión y construcción del amor, del Rabino Isaac Sacca, una guía hacia un amor genuino y duradero, explorando las claves de las relaciones exitosas. Y para los que desean profundizar en la nutrición, el nutricionista Francis Holway presenta ¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar, desafiando las nociones preconcebidas sobre la alimentación.

Los campeones del mundo

La intensidad y la pasión que enardeció a más de 40 millones de argentinos con la Copa Mundial Qatar 2022 y Argentina campeón no podía quedar afuera de la oferta de libros electrónicos gratuitos. Para todos aquellos lectores que no quieren -ni pueden- olvidar la hazaña de los héroes de la cancha, Biblioteca Leamos ofrece dos títulos para alimentar la épica.

El camino de los héroes traza el itinerario que guio a la Selección argentina hacia la gloriosa conquista en Qatar 2022. Este volumen no solo ofrece una síntesis meticulosa de los partidos, sino que también desmenuza las jugadas maestras de Lionel Messi, las intervenciones impresionantes del Dibu Martínez, la precisión quirúrgica de Di María, y las apariciones estelares de Enzo Fernández y Julián Álvarez. Las páginas brillan con análisis profundos, perspectivas diversas, y un collage de imágenes que capturan el espíritu indomable de los jugadores y el orgullo nacional que despiertan.

Muchachos. La Selección que nos hizo felices lleva a los lectores aún más cerca de estos futbolistas que, con su victoria, se alzaron como auténticos héroes en el panorama deportivo argentino. El libro desentraña los misterios detrás de las figuras. ¿Cómo Lionel Messi se convirtió en un genio cotidiano y en un símbolo de la efímera fragilidad de la belleza humana? ¿Qué transpiró en el proceso de “Dibu” Martínez, entre Boca y River, para ser rechazado y quedar sumido en la desilusión? ¿Y cuál fue la emotiva ocasión en que Di María celebró la victoria de su hija sobre la muerte?

La historia de la deuda externa

En el panorama económico, la comprensión va más allá de los titulares del día. Biblioteca Leamos ofrece dos valiosas opciones para sumergirse en el intrincado y a veces enigmático universo de las finanzas y la economía.

Para comprender el presente, resulta esencial explorar el pasado. Martín Kanenguiser, con su obra La maldita herencia. Una historia de la deuda y su impacto en la economía argentina 1976-2022, revela la trama oculta tras las decisiones públicas y privadas sobre la deuda. Este libro desentraña una secuencia de elecciones que, paradójicamente, mientras buscaban salvaguardar el patrimonio y la solvencia del país, comprometieron su integridad económica.

Sin embargo, vislumbrar el futuro es igualmente crucial, ya que los cambios acechan en cada esquina. Para evitar caer en la incertidumbre de fuentes cuestionables, Mariano Turzi, PhD en Estudios Internacionales y Maestro en Estudios Estratégicos, escribió Claves para entender el mundo actual. De la fiebre del oro verde al bitcoin”. A través de este libro, Turzi despliega un análisis que parte del presente, capturando los cambios económicos, tecnológicos y más, para proyectar la senda que nos depara el porvenir.

Diez años de Francisco

Francisco. Diez años del Papa latinoamericano repasa la década en la que el Santo Padre argentino ha ejercido como máxima autoridad de la Iglesia de Roma. Con textos exclusivos de Claudia Peiró y Román Lejtman, entre otros, el libro cuenta cómo el Sumo Pontífice se convirtió en el “papa del pueblo”. Su estilo único y cercano, el plan contra la “cultura del descarte”, los viajes, su pasión por el fútbol y sus Encíclicas son algunos temas.

El nuevo líder de la Iglesia Católica podía ser como cualquiera. Por primera vez en la Historia, un papa venía de un territorio poco conocido, llegaba a lo más alto de la Iglesia y empezaba a tender puentes. Y su voz y sus actos también serían los nuestros, de todos. Un sonrisa cálida se asomaba desde el balcón. Una nueva etapa comenzaba hace diez años junto al “papa del pueblo”.

En América Latina, especialmente en Argentina, ese día no fue uno más: televisores encendidos, vigilia y palpitaciones. A diez años de la asunción del papa Francisco al frente de la Iglesia, ¿qué sucedió desde ese momento? ¿Cómo fueron esos años? ¿Cuál fue el impacto de su liderazgo? Sobre eso indaga Francisco. Diez años del papa latinoamericano.

Clásicos universales

Como tesoros literarios inigualables, Biblioteca Leamos ofrece títulos imperdibles de todos los tiempos. Desde las páginas de George Orwell emerge el inquietante futuro distópico con 1984 y las sátira política de Rebelión en la granja. Miguel de Cervantes nos guía por los senderos de la locura caballeresca en Don Quijote de la Mancha, mientras que Margaret Mitchell nos transporta a los turbios tiempos de Lo que el viento se llevó.

También se pueden leer Mujercitas de Louisa May Alcott, Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas, Bodas de sangre de Federico García Lorca, libros de William Shakespeare como Hamlet y Romeo y Julieta, los siete tomos que componen la monumental En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y la poesía completa de Alfonsina Storni. Además, libros de Julio Verne, Virginia Woolf, Francis Scott Fitzgerald. William Shakespeare nos envuelve en la pasión trágica de Romeo y Julieta y Hamlet, mientras que Karl Marx disecciona la historia política en El 18 brumario de Luis Bonaparte.

Pero el festín literario no termina ahí. Los clásicos y las voces esenciales de la humanidad se congregan también en los libros de Platón, Aristóteles, H.G. Wells, Roberto Arlt, Antonio Machado, Nikolai Gogol, Cesare Pavese, Leopoldo Lugones, Sor Juana Inés de la Cruz, Hernán Cortés, Eurípides, Evaristo Carriego, Antoine de Saint-Exupéry, Mark Twain, Herman Melville y Antón Chéjov, reverberan en sus páginas, trascendiendo el tiempo y las fronteras. La Biblioteca Leamos no es solo una colección de libros, sino un portal hacia universos inexplorados y pensamientos inmortales.

Para pequeños lectores

Una de las mejores maneras de construir el hábito lector es hacer a través de los más reconocidos clásicos de la literatura para niños. Biblioteca Leamos presenta una destacada colección infantil compuesta por más de 20 títulos, que están disponibles para descargar de forma gratuita desde la plataforma digital Bajalibros.

Por ejemplo, forma parte de esta colección uno de los libros más vendidos y conocidos a nivel mundial: El Principito. La obra de Antoine de Saint-Exupéry, que ha cautivado a varias generaciones. También hay obras como Caperucita roja, Los tres cerditos, Blancanieves, El gato con botas, Pulgarcito y Hansel y Gretel, relatos de los Hermanos Grimm, como El flautista de Hamelin y El zapatero y los duendes.

Si hay un escritor que no puede faltar a la hora de hablar de cuentos infantiles es Hans Christian Andersen con El intrépido soldadito de plomo, La princesa del país de los hielos y Las zapatillas rojas. Y para agregar más clásicos, la colección incluye reconocidas obras de Oscar Wilde, como El príncipe feliz y El gigante egoísta.

¿Qué más? Siguen los clásicos de todos los tiempos: Los viajes de Gulliver, Mago de Oz, Los músicos de Bremen, La fábula de la liebre y la tortuga, El ratón de campo y el ratón de ciudad,

¿Cómo descargarlos?

Para disfrutar de la lectura, Biblioteca Leamos no tiene límites. Desde cualquier celular, tablet o computadora se puede acceder al catálogo de más de 190 títulos gratuitos. No hace falta ningún dispositivo especializado de lectura de libros electrónicos: se leen en cualquier teléfono, computadora o tablet. Y también en una serie de dispositivos que se detallan en Bajalibros.

