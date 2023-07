Buscando en ti mismo tu lugar seguro o cómo hacer las paces con el pasado

¿Cómo hacer las paces con el pasado?

Luego del contundente éxito que tuvo Me quiero, te quiero, con más de 60.000 ejemplares vendidos, llega a las estanterías Tú eres tu lugar seguro, de la experta en psicología clínica María Esclapez, considerada en la actualidad un referente en materia de relaciones de pareja para jóvenes y adultos.

A lo largo de su carrera, sus libros y sus redes sociales, Esclapez se ha dedicado a la divulgación de información clave sobre temas como la autoestima, la sexualidad, las relaciones de pareja, los traumas, el apego, el manejo de las emociones, etc.

¿Cómo hacer las paces con el pasado?, ¿cómo superar para permitirse ser sin ataduras y aceptando lo que se ha construido? son algunas de las preguntas que plantea en este libro y que requieren un regreso a la infancia para tratar de descubrir todo lo que posiblemente se ha arrastrado con el paso del tiempo y que ha supuesto una dificultad para avanzar en paz consigo mismo.

Esclapez aprovecha su propia experiencia para brindar herramientas y profundizar en todo aquello que no nos hemos atrevido a ver y que necesitamos reconocer para poder convertirnos en el lugar seguro que, como menciona, necesitamos ser. Un libro tan útil como personal.

Lo que la motivó a escribir este libro surgió justo tras el éxito de Me quiero, te quiero, su carrera tomó un despegue profesional positivo, que, sin embargo, sacó a flote un universo de miedos, inseguridades y angustias que no sabía que llevaba dentro.

“Hubo otra parte que yo viví en soledad y era raro porque pensaba: ‘pero, ¿cómo puede ser que me esté sintiendo mal si la gente me está diciendo cosas muy bonitas?’ Yo también sentía felicidad por todo lo que el libro estaba ayudando, pero al mismo tiempo creo que la situación me abrumó”.

“Tú eres tu lugar seguro” de María Esclapez

Portada del libro “Tú eres tu lugar seguro” de María Esclapez (Editorial: Penguin Random House)

“Tenemos que empezar por el principio y, el principio siempre es la infancia. En esta etapa de la vida es donde suceden las cosas más interesantes. No solo hay que retroceder a la infancia cuando intuimos que pudimos haber vivido algún doloroso episodio (...) tenemos que hacer un viaje al pasado con la intención de relacionarlo con nuestro presente y poder explicar así todos los sucesos que se están dando en la actualidad”. (Tomado de Tú eres tu lugar seguro).

Así introduce María Esclapez a sus lectores en un viaje con boleto solo de ida, porque, de regreso, promete que ya no serán los mismos, un viaje donde se exploran temas como el miedo a cometer errores, problemas para mantener relaciones de pareja, miedo al compromiso, pensamientos que dictan que no se es suficiente, entre otros, y en el cual la autora abre las puertas de su corazón para mostrarse tan humana y sensible como quien lee.

Este es el punto de partida que le permite conectar con sus lectores para llevarlos por su propia infancia y, con ello, la formación de los primeros apegos, las heridas emocionales, los traumas, el pensamiento, las relaciones que se tejen a lo largo del camino y que constituyen un proceso de construcción para convertirse en un lugar seguro.

No se trata de un libro enteramente teórico, aunque el lector aprenderá fundamentos de psicología, contrastados con estudios y referentes, sino que con un lenguaje sencillo lo lleva de la mano a una cita consigo mismo. Para ello contará con ejercicios en cada sección y uno que otro regalo para trabajar en su pasado y comprenderse en el presente.

“Todo el proceso consiste en entender tu historia, aceptarla, soltar aquellas cosas que ya no te están haciendo bien y aprender nuevas herramientas”, señala Esclapez.

El camino, advierte, no será sencillo. Trabajar en las heridas emocionales requiere no solo la decisión de hacerlo, sino entregarse al propio proceso y estar dispuesto a explorar aquellas zonas que duelen, visitar los lugares incómodos a los que el pensamiento, en ocasiones, ni siquiera quiere viajar.

Así, Tú eres tu lugar seguro es el resultado de la formación, la experiencia personal, la evocación del recuerdo, los dolores de la niñez a la adultez, los testimonios recogidos a lo largo del tiempo, los aprendizajes y una investigación minuciosa que reúne aquí las mejores herramientas para comprender, aceptar y seguir escribiendo su propia historia.

Sobre la autora: María Esclapez

María Esclapez (mariaesclapez.com)

♦ Es psicóloga experta en psicología clínica, sexología clínica, terapia de parejas y de salud.

♦ Se ha especializado en temas de apego, trauma y terapia EMDR.

♦ Se ha desempeñado en la atención sanitaria, divulgación de contenidos de salud mental y relaciones de pareja a través de sus redes sociales, medios de comunicación y universidades de España.

♦ Algunos libros de la autora: Me quiero, te quiero, Ama tu sexo, Inteligencia sexual.

