Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la bebé de dos meses hallada muerta en La Plata

La madre de la niña continúa detenida en un hospital mientras atraviesa una evaluación psiquiátrica. El juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró incompetente en la causa

Guardar
Camila, la madre de Mía, detenida por la muerte de la bebé
Camila, la madre de Mía, detenida por la muerte de la bebé

El caso de Mía, la bebé de dos meses hallada muerta en el obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, avanza con novedades decisivas. Los forenses de la Morgue Policial entregaron a la Justicia el informe preliminar de la autopsia a comienzos del mediodía de hoy martes.

Allí, los especialistas de la Policía Bonaerense determinaron que Mía falleció a causa de una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda”, según datos de la causa a los que accedió Infobae. El reporte no apunta a lesiones traumáticas como golpes, puñaladas o una marca de estrangulamiento. La conclusión final, sin embargo, depende de más pericias que se encuentran en curso.

Camila, la madre de la menor, continúa detenida en un hospital platense bajo consigna policial, mientras es evaluada por psiquiatras, ya que diversos testimonios apuntan a que padecería de esquizofrenia. Mientras tanto, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investigó la causa en las últimas 48 horas -la Facultad de Arquitectura es un terreno federal, al ser la UNLP una universidad nacional-, se declaró incompetente y regresó la causa al fuero de instrucción platense, donde había sido investigado por la fiscal Virginia Bravo.

Alejo Ramos Padilla, último juez del caso, se declaró incompetente
Alejo Ramos Padilla, último juez del caso, se declaró incompetente

Por qué Ramos Padilla se declaró incompetente

El juez federal -que ordenó una serie de medidas como el levantamiento de rastros en la escena del hallazgo, la propia autopsia, tomas de testimonios y el allanamiento a la casa de la acusada- argumentó que la causa debía regresar a la fiscal Bravo ya que “debe descartarse la afectación de algún interés del Estado Nacional o el de sus instituciones”, de acuerdo a su resolución.

“La víctima fue hallada circunstancialmente en las instalaciones de esa alta casa de estudios, sin que se advierta –como se dijo– la afectación de un interés federal de ningún tipo o naturaleza. En esa línea, debe recordarse que es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia federal es de naturaleza excepcional y restrictiva“, continuó el magistrado.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

La PlataHomicidioAlejo Ramos PadillaAutopsiaúltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Si Diego estuviera vivo diría que no condenen a Luque”, dijo su defensor

El debate oral se desarrolla en los tribunales de San Isidro. Hay siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. La frase del abogado de Luque que provocó la reacción de las hijas del Diez

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Si Diego estuviera vivo diría que no condenen a Luque”, dijo su defensor

“Como vos le pegas al mío”: los testimonios que hablan de la violencia que ejercían la madre y el padrastro de Ángel

Además de la autopsia, en la investigación fueron determinantes las declaraciones de personas allegadas a la pareja

“Como vos le pegas al mío”: los testimonios que hablan de la violencia que ejercían la madre y el padrastro de Ángel

Lo detuvieron para un control de rutina y descubrieron que trasladaba casi 12 kilos de droga

El procedimiento estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, a la altura de la localidad de Colonia Dora. El conductor quedó detenido

Lo detuvieron para un control de rutina y descubrieron que trasladaba casi 12 kilos de droga

Caso Ángel: la autopsia determinó que tenía más de 20 lesiones cerebrales y creen que la muerte se produjo por “el síndrome del sacudón”

Se trata del informe clave que confirmó las sospechas de los fiscales en torno al homicidio del nene de 4 años y acusar a la madre biológica y a su padrastro

Caso Ángel: la autopsia determinó que tenía más de 20 lesiones cerebrales y creen que la muerte se produjo por “el síndrome del sacudón”

“Diego Maradona fue asesinado”: la dura afirmación de los acusadores en el arranque del nuevo juicio

El debate oral comenzó este martes a las 10:30 de la mañana con los lineamientos de apertura de las partes. Fernando Burlando aseguró que fue un “crimen perfecto”

“Diego Maradona fue asesinado”: la dura afirmación de los acusadores en el arranque del nuevo juicio
DEPORTES
Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Impacto en la Fórmula 1: la FIA prohibió " el truco de los motores" de Mercedes y Red Bull que les daba ventaja en la clasificación

La historia detrás de la “profecía viral” que ilusiona al Real Madrid en la Champions League

TELESHOW
Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

La tierna foto de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por la muerte de Diego: “Te amo”

Gastón Portal habló de la actualidad de la industria cultural: “Es el peor momento desde la dictadura”

Gimena Accardi mostró fotos inéditas de su pasado: “Tenía 22 años, una carpa en la costa y una cámara digital”

Coty Romero sufrió una descompensación en el reality español a dos días de haber ingresado: qué le pasó

INFOBAE AMÉRICA

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

Juan Pablo Velasco y Otto Ritter alistan cierres de campaña para el balotaje a la Gobernación de Santa Cruz

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador

Panamá mantendrá doble revisión a pasajeros de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua