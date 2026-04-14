Política

La oposición impulsa proyectos para el desendeudamiento de familias y busca imponer una agenda propia

Un grupo de diputados prepara una estrategia para unificar propuestas orientadas a aliviar la situación de morosidad, con el objetivo de lograr acuerdos transversales y tratar la problemática en el recinto de la Cámara Baja. Buscan unificar 18 proyectos presentados

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Reunion Consejo del PJ - Hugo Yasky
Hugo Yasky, diputado por la oposición (Foto: Gustavo Gavotti)

La oposición avanzará en una agenda propia con la idea de encontrar puntos de contacto entre los diferentes sectores que les permita ir al recinto con chances de imponer un número. Y, al igual que durante el 2025, el impulso está en una agenda social.

A las 10 de la mañana de este miércoles se reunirá la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para comenzar a trabajar en una cantidad de proyectos de ley relacionados al desendeudamiento de familias, sobre todo, con tarjetas de crédito. La cita lleva la firma del titular Hugo Yasky, quien tiene la intención de encontrar puntos de acuerdo entre todos los proyectos presentados.

“Van a exponer cinco o seis especialistas en la temática. Luego se dará lugar a preguntas. A continuación los autores de proyectos defenderán su propuesta. Por último se convocará a reunión de trabajo de asesores para compatibilizar los proyectos”, explicó a Infobae el diputado Yasky.

El hombre que responde al armado del gobernador Axel Kicillof agregó que la intención es “avanzar rápido” con el tema que, según los datos oficiales, es cada vez más preocupante. Un informe de la consultora 1816 basado en datos del BCRA, señala que la morosidad en los créditos a familias alcanzó el 11,2% en febrero, su nivel más alto en 22 años, acumulando 16 meses de subas consecutivas. A esto se le suma que la mora en billeteras virtuales roza el 30%, reflejando alta vulnerabilidad por tasas elevadas y bajos ingresos.

Gráfico de líneas sobre irregularidad en el crédito a familias en Argentina. Muestra que las entidades no financieras (amarillo) alcanzan 29,9% y las financieras (azul) 11,2% en febrero de 2026
Un gráfico de líneas ilustra la creciente irregularidad en el crédito a familias en Argentina, mostrando una marcada diferencia entre el 11,2% de las entidades financieras y el 29,9% de las no financieras para febrero de 2026. (1816)

Es en este contexto que se suma el dato de que la morosidad en la compra de electrodomésticos alcanza al 40%; es que la oposición busca avanzar y debatir los 18 proyectos que hay en la Cámara de Diputados.

Las iniciativas que hay son impulsadas por los peronistas Gabriela Estévez, Andrea Freites, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano, Guillermo Michel y Lucía Cámpora; otras de Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano de Coherencia. Pero también hay proyectos previos que, aunque sus autores ya no son legisladores, mantienen estado parlamentario. Estos son de Pamela Calletti, Oscar Agost Carreño, Fabiola Aubone y Carolina Yutrovic, todos con mandato cumplido.

Los proyectos proponen desde declarar la emergencia financiera por un año, pasando por planes de cuotas, suspensión de ejecuciones, condonación de parte de los intereses punitorios hasta la creación de un Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo. Hasta un diputado del PRO presentó un proyecto de resolución preocupado por el crecimiento de las deudas.

“Hay que encontrar puntos de contacto para poder sumar voluntades. Ir al recinto con 18 proyectos es ir a perder”, explicó un diputado de la oposición.

La intención de los bloques que hoy están lejos de las posiciones del oficialismo es la de acelerar para establecer una agenda en común y quitarle a La Libertad Avanza la posibilidad de manejar el ritmo del Congreso.

Para ello, necesitará ir a una sesión especial para pedir el emplazamiento de las Comisiones que hoy maneja el oficialismo y que deberán participar como puede ser la de Presupuesto y la de Finanzas. Y todo eso lo tiene que hacer en un único bloque de votos si no quiere sufrir una derrota en el recinto.

“Queremos avanzar y lo tenemos que hacer todos juntos. La agenda social es en la que más nos encontramos todos y que el Gobierno dejó de lado. Sabemos que vamos a un camino como el de la Ley de Discapacidad y la de presupuestos universitarios -un veto presidencial- por eso tenemos que ceder todos para poder hacer el camino de aprobar y poder insistir“, señaló un legislador de la oposición que mañana estará presente en la comisión.

Con esto los bloques que están fuera del radar libertario buscan empezar a construir una agenda conjunta que les permita doblegar, primero, al bloque de LLA y sus socios y más tarde, si es necesario, a varios legisladores que hoy son satélites de los libertarios, si es que hace falta ir a una insistencia de la ley. “Primero, pensemos en los 129 que necesitamos, después veamos si tenemos que ir por los 171”, agregó.

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