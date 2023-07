“Rebeldes y respetuosos”: La clave para alcanzar el éxito y la plenitud en el entorno laboral

El entorno laboral es un terreno complejo y lleno de desafíos. Cada día nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestras emociones y nuestra capacidad para sobresalir profesionalmente. La forma en que enfrentamos estos desafíos y cómo decidimos vivirlos depende de nuestra actitud y perspectiva.

En su libro Rebeldes y respetuosos, el empresario Juan Pablo Velásquez presenta una visión creativa y práctica para enfrentar los retos laborales y los de la vida en general. Con rigor, calidez y buen humor nos invita a combinar nuestras ganas de destacar en el ámbito profesional con el deseo de innovar y cambiar las cosas, siempre manteniendo el respeto, la amabilidad y la ética como pilares fundamentales.

Según el autor, ser un “rebelpetuoso” implica encontrar un equilibrio entre la rebeldía y el respeto, entre la ambición personal y el propósito de vida. Es la capacidad de desafiar las normas establecidas, buscar la excelencia y marcar la diferencia, pero siempre desde una base de respeto hacia los demás y el entorno en el que nos desenvolvemos.

Velásquez brinda herramientas prácticas y consejos para alcanzar el éxito y la plenitud en el trabajo, invita a reflexionar sobre nuestro propósito de vida, a establecer metas claras y a cultivar una actitud positiva y proactiva. Además, muestra la importancia de la amabilidad en el trato con los demás, la observancia de las reglas y la ética en todas nuestras acciones.

Rebeldes y respetuosos es más que un libro de consejos laborales, es una guía para construir un mejor futuro tanto para nosotros como para las organizaciones en las que trabajamos. En las cerca de 200 páginas que componen el libro, Velásquez nos anima a dejar huella, a marcar la diferencia y a contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea.

Juan Pablo Velásquez es primo de la exfutbolista colombiana Nicole Regnier, quien ha comentado sobre el libro que se trata de una guía para tener la justa dosis de rebeldía y respeto. “Siempre he pensado que al final en la vida ganan los apasionados, los que piensan distinto, los que no buscan encajar, los que se arriesgan, a los que no les importa lo que puedan opinar los demás”

El colombiano ha sabido sorprender al autor bestseller Tal Ben-Shahar con este libro suyo.

La exfutbolista colombiana presumió en sus redes la publicación de su primo. (LinkdIN).

“Rebeldes y respetuosos nos ofrece una brújula para navegar en un mundo volátil y complejo. Juan Pablo nos brinda las herramientas necesarias para alcanzar la plenitud y el éxito, disfrutando de un viaje significativo en nuestro camino hacia un destino digno”, comentó el hombre detrás de Happier.

“Mientras un mal líder se hace esclavo de sus propios paradigmas y opiniones, un buen líder valora y agradece cuando otros le ayudan a pensar diferente”, es una de las consignas al interior de estas páginas.

Sobre el autor: Juan Pablo Velásquez

El empresario Juan Pablo Velásquez, autor de "Rebeldes y respetuosos". (LinkdIN).

♦ Cuenta con dieciocho años de experiencia liderando el área de Recursos Humanos para compañías multilatinas y multinacionales.

♦ Ha sido director Global de Recursos Humanos de 3M, vicepresidente de Recursos Humanos de 3M Latinoamérica, director de Talento de Alpina y gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola FEMSA.

♦ Es abogado de la Universidad de los Andes y realizó el MBA Global de Icesi y Tulane University. En 2021 fue reconocido como Top HR Influencer por GOintegro.

♦ Cuenta con más de ochenta y cinco mil seguidores en LinkedIn, donde comparte reflexiones y artículos sobre liderazgo y cultura.

♦ En 2023 inició un nuevo reto como director Global de Recursos Humanos (CHRO Chief Human Resources Officer) en Fyffes —empresa global de alimentos— cargo que ejerce desde Ginebra, Suiza, donde fue trasladado junto con su familia.

