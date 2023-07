Una nueva vida, una historia de amor y una gran sed de venganza: así es la vida siete años después del día en que el cielo se rompió

Una historia de amor inolvidable (eitb.eus)

La exitosa primera parte de la bilogía en la que Cherry Chic explora el romance encantó de tal manera a sus lectores que era casi obligatoria una segunda entrega de lo que se convirtió en la serie Rose Lake, esta vez con un título relativamente más corto (característica de su obra), Cuando acabe el invierno y volvamos a volar.

Esta secuela, como ha mencionado la propia autora en distintas ocasiones, está conectada con la primera parte, Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas, pero también incluye nuevos protagonistas que construyen nuevas tramas.

Le puede interesar: El adiós de la inocencia de una pequeña a la que la guerra le robó la niñez: depresión, tragedia y soledad

En conversación con la Librería Luces, la autora explicó el por quéde sus extensos títulos: “No lo elegí yo entero. Yo quería uno que era interminable. Es tan largo que ni yo me acuerdo. Los títulos de mis libros suelen ser frases que salen en los libros. Mis editores y yo hicimos una lluvia de ideas y al final salió este que está conectado de manera muy especial y creo que es perfecto”.

“Cuando acabe el invierno y volvamos a volar” de Cherry Chic

Portada del libro “Cuando acabe el invierno y volvamos a volar” de Cherry Chic (Penguin Random House)

“—Tienes que darle un golpe seco para que salga toda la raíz, Ashley.

Contengo mi poca poquísima paciencia e intento con todas mis fuerzas no responder de mala manera. Me recuerdo que mi abuela está delicada después de la neumonía que ha sufrido, unido a todo lo que ya arrastra, y necesita tranquilidad. De paso, me obligo a recordar que esta mujer es la única que ha hecho algo por mí desde… ¿siempre?” (Tomado de Cuando acabe el invierno y volvamos a volar).

Le puede interesar: Viajar a través de los libros: historias de romance que transportan a otros lugares y culturas

Así inicia la segunda parte de esta historia romántica que retrata cómo viven sus protagonistas siete años después del relato original. ¿Qué tanto han cambiado sus vidas?

Continúa la vida de Maia, quien ha llegado con su madre a su nuevo hogar. Sin querer estar mucho tiempo en este lugar desconocido, Maia se revela contra su madre por obligarla a mudarse, sin imaginar que conocerá a un joven que le cambiaría la vida, Kellan. El proceso de adaptarse no ha sido fácil, pero las personas que conocerá hará que sea más llevadero.

El salto temporal situará a los lectores en un relato lleno de sensaciones donde Kellan y Maia se convierten en los protagonistas. Las decisiones que han tomado en el pasado les pasan factura en este presente que han construido con tanto esfuerzo. Están en otro momento de sus vidas, pues el paso del tiempo no fue gratuito, y el lector es testigo de sus cambios de pensamiento, emociones y el modo en que ven la vida ahora.

También aparecen personajes nuevos que responderán a la curiosidad de quienes se engancharon con ellos en la primera parte.

Rose Lake, el lugar al que han llegado nuevos visitantes, no es el mismo y sus residentes tampoco. No todo es color rosa en una historia de amor que no ha tenido un camino sencillo. La sed de venganza es profunda, quema la garganta

Le puede interesar: Corrupción y grandes misterios detrás de dos desapariciones separadas 30 años

Sobre la autora: Cherry Chic

Cherry Chic (mundocherrychic)

♦ Nació en 1987 en España.

♦ Solo se sabe su nombre, Lorena, dado que ha publicado bajo el pseudónimo de Cherry Chic o como anónimo.

♦ En noviembre del año 2016 autopublicó su libro Mi canción más bonita.

♦ Algunas de sus obras: Mi canción más bonita, Mantendré las luces encendidas para ti, El sur lo encontré en tus ojos, y series como Sin Mar, Valientes y Los Dunas.

Seguir leyendo: