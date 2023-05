Una reflexión sobre los lugares que se abandonan y a los que se regresa: el escritor español Manuel Calderón presenta “Descampados”

Portada de "Descampados" de Manuel Calderón. (Tusquets Editores)

Desde España, Manuel Calderón presenta al mundo su último libro, titulado “Descampados”, una novela a través de la cual pone en evidencia una serie de reflexiones desde su época de adolescente durante los años 70 en Barcelona hasta su regreso a la ciudad de adulto en 2017.

A su regreso, la ciudad que se posa bajo sus pies ya no es la misma, algo en el aire evidencia la ausencia de su esencia, aquella que recordaba con tanto ímpetu antes de su regreso y que lo trasladaba a esos primeros momentos de la vida; ahora parece ser una tierra sin memoria, liberada de las ataduras del pasado, pero también las del futuro.

Para Calderón, esta ciudad está fuera del tiempo, condenada a un abandono que se convierte también en huella del paraíso que un día fue. Este es un relato a modo de crónica sobre la reconstrucción de la memoria olvidada de un territorio que, a pesar de todo, sigue evocando recuerdos, aunque sus paredes ya no tengan color.

El tránsito, aunque sea por las mismas direcciones, deja en el caminante la sensación de extrañeza. El territorio ha cambiado, las dinámicas ya no son las mismas. Allí el cuerpo, la memoria, los pensamientos, los recuerdos y las sensaciones ligadas a las calles, solo lo hacen sentirse ajeno y supone un reto el regreso.

En conversación con la Librería Alberti, Manuel Calderón sostuvo que le apuntaba al territorio moral, en el que yacen también sus recuerdos en una tierra sin memoria. ¿Qué pasa con el lugar y cómo es concebido?

“Yo he construido Barcelona en mi memoria, el nombre de las calles, los itinerarios. De hecho, cuando voy circulo siempre por los mismos lugares como si un GPS me marcara la dirección. No tenía perspectiva de encontrarme un lugar diferente, era el lugar”.

A lo largo de esta obra de 288 páginas, editada por Tusquets Editores, Calderón le da voz a los rincones de una ciudad que ya no está, que solo vive en los vestigios de sus recuerdos de adolescente; de ahí que a su regreso se encuentre con la ausencia de los lugares le permitan construir ese lugar que ya no encuentra ante sus ojos, pero sí en su corazón.

Sobre el autor

Manuel Calderón

Manuel Calderón nació en 1957 en Córdoba, España. Sin embargo, este relato en el que traslada al lector a Barcelona da cuenta del territorio que guarda en su corazón por experiencias de vida que se dibujaron en sus calles y de las que se siente hijo.

Ha dedicado gran parte de su existencia al periodismo y otra parte a la escritura. Es licenciado en Filosofía de la Universidad de Barcelona y ha trabajado en medios como El Noticiero Universal, El Sol, La Razón y Abc Cultural, también se ha desempeñado como redactor jefe para la revista El Guía y colaborador de La Lectura, Revista de Occidente y Revista de Libros.

En la actualidad, Calderón sigue deleitando a sus lectores con este último lanzamiento, además de trabajar como profesor en el Máster de Periodismo Cultural de la Universidad San Pablo-CEU.

En su haber reposan obras como: “Bach para pobres”, “El hombre inacabado” y “El músico del Gulag”.

