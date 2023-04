“Leamos” en la Feria del Libro: charlas y libros gratis porque la pasión no puede, no debe, no va a ser para pocos

Leamos en la Feria del Libro 2023.

Ya se sabe, la grieta. Esta grieta, aquella: de Saavedra y Moreno o rosistas y antirrosistas hasta peronistas y antiperonistas, Braden o Perón, Billiken o Anteojito e incluso team invierno o verano. Pocas cosas nos convocan a los argentinos más o menos sin fisura. Una es la Selección, claro. Otra es la Feria del Libro.

Renegamos, criticamos, discutimos: vamos a la Feria. El año pasado, la primera edición después de la pandemia, fue todo abrazos y emoción y explotó de gente: había media hora de cola en las cajas para pagar un libro. El mismo libro que se compraba, al mismo precio y sin cola, afuera. Hubo más de un millón trescientas mil personas.

En la organización creen que esto tiene que ver con que la Feria tiene más de mil actos culturales: grandes figuras de la literatura pasan por la Feria y los tenemos cerca. Aquí vi a Ernesto Sabato decir que había que quemar la ciudad “este predio inclusive, lamentablemente”. Y vi a Mario Benedetti abrazarse llorando con un lector que le traía, para firmar, un ejemplar suyo que había enterrado durante la dictadura y desenterrado cuando salió el sol. En la Feria. Aquí vi a Quino, serio y tímido, recibir amor a baldazos. Sentadito en su stand de la Feria.

Pero ojo, libros no es sólo literatura. En la Feria hay de todo, hasta los que nos dan bronca. También hay cocineros, acrobacia, partidas de ajedrez, educación sexual y muuucha política.

Eso es la Feria del Libro de Buenos Aires. Larga como ninguna en el mundo. Abarrotada de gente. Enorme. Ahí quisimos estar con Leamos. Aquí estamos.

Leamos, entre el periodismo y la edición

Leamos empezó hace algo más de un año como la sección de libros de Infobae y, a la vez, como una editorial de libros electrónicos. Pensamos, desde el principio, en textos que hablaran de todos los temas. Pensamos que la pasión y la hondura que transmiten los libros no son, no pueden ser, no deben ser para pocos. Y por eso leemos libros variados, comentamos un poco de todo, editamos una variedad de temas y de estilos.

Alguno por ahí me dice “la Biblia y el calefón”. Claro que sí. Somos la Biblia –la creación, lo espiritual- y somos el calefón: la economía, la salud, el dinero, el cuerpo. Somos humanos, somos Biblia y calefón, que ojalá caliente bien. En eso estamos.

Por eso venimos a la Feria del Libro.

¿Qué vamos a hacer en la Feria?

Bueno, por un lado vamos a hacer periodismo del bueno. Eso ya se verá en Infobae: vamos a contar qué está pasando, ayudarte a recorrer este laberinto hermoso, mostrarte lo que generó fervor, las joyitas escondidas y hasta lo que vendrá.

En nuestro stand –Pabellón Amarillo, Número 1600- vamos a recibir personalidades y charlar con ellas. Va a estar acá el español Fernando Aramburu –el autor de Patria- , van a conversar Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo -protagonistas del Juicio a las Juntas-, va a estar Carlos Gurovich –que tiene un libro sobre el fiscal Nisman- , van a estar los doctores Facundo Pereyra -autor de Resetea tus intestinos- Alberto Cormillot y Daniel López Rosetti; van a venir los periodistas Hugo Alconada Mon, Lucía Salinas, Jorge Fernández Díaz y Juan Cruz Ruiz, se sentarán con nosotros los escritores Paula Bombara, Juan José Becerra, Mauricio Kartun, Federico Andahazi, Viviana Rivero y Paula Puebla, entre otros. Charlie López nos contará el origen de las palabras. Francis Holway dará sus consejos de nutrición. Y más.

Tenemos tres semanas para vivir esto. Con esta intensidad.

Ebooks gratis

Y, de paso, Leamos –la editorial- acordó con muchos de sus autores para poner una serie de ebooks gratis a disposición de los lectores.

Nos gustan los libros y nos gustan los ebooks. Su liviandad, su practicidad, que nunca queden fuera de catálogo, que nos acompañen cuando una espera se torna larga y alcanza con abrir el teléfono para seguir leyendo.

Entre los libros que tendremos gratis están Muchachos y El camino de los héroes, los que editamos para celebrar a nuestra selección. Está Los vientos, el cuento en el que Mario Vargas Llosa pareció anticipar su divorcio. También Francisco, con el que acompañamos los diez años del papa latinoamericano. Está la serie de Mujercitas, de Louisa May Alcott y está, completo, En busca del tiempo perdido.

[”Los vientos”, de Mario Vargas Llosa, se puede descargar gratis de Bajalibros clickeando acá.]

Durante la feria se podrán descargar gratis, también, libros breves de Horacio Convertini, Jorge Fernández Díaz, Fernanda García Lao, Sergio Bizzio, Federico Jeanmaire, Patricia Suárez. Hay una biografía de Susan Sontag que escribió Verónica Abdala y una historia de la deuda externa argentina a cargo de Martín Kanenguiser. Entre muchos otros. Para ver todos, alcanza con entrar a este link. Y acordate: no necesitás tener ningún dispositivo, en especial, cualquier computadora, teléfono o tablet sirven.

Empieza la Feria, empieza la maratón de los libros, empieza el fanatismo de los más jóvenes que hacen horas de cola en el “firmódromo” para ver a sus autores-ídolos, empiezan esos días en que, aunque estemos en medio de la crisis, sacamos de nuestra Historia ese orgullo por el saber, ese cuento de que mañana puede ser mejor y que eso se construye con esfuerzo, con inteligencia, con imaginación, con libros en el formato que sea.

Nos vemos por acá.

