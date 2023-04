‘‘Escribir ha sido mi manera de examinar pasado y presente’': Yulieth Mora Garzón y ‘’Una mujer sobre otra’' su más reciente poemario

El jueves 27 de abril, ''Una mujer sobre otra'' tendrá su lanzamiento oficial / Isla de Libros

Yulieth Mora Garzón es comunicadora social y periodista, especialista en Creación narrativa por la Universidad Central de Colombia.

Garzón es autora del libro de cuentos “La Mara”, Ediciones Universidad Central (2020):

“Estos relatos están hermanados por el tono intimista de sus narradores, siempre en primera persona, y por el sentimiento de nostalgia que impregna el evocar esas experiencias tal vez mínimas, tal vez intrascendentes para el observador desprevenido, pero que son justamente las que más se graban en ese complejo proceso humano de abrir los ojos al mundo y empezar a crecer. El dolor de la pérdida, los tanteos iniciales del amor, el descubrir el paso del tiempo, la falsedad, las carencias económicas y la dignidad, el encontrarse con el mar o con lugares y personas que solo existen en el recuerdo son temas que estos cuentos recorren de manera sutil, cuidadosa, no desprovista de ternura, con una sensibilidad que se construye minuciosamente desde la voz particular de sus protagonistas”, Óscar Godoy barbosa

De la novela “Movimientos involuntarios”, Animal Extinto (2020):

El padre—si existe— nunca está, nunca viene y, aunque aparezca (o si alguien intenta ocupar su lugar), prevalece su ausencia. No queda más remedio que reconstruirlo a partir de mínimos recuerdos y del rescoldo de sus afectos. Con ese papá —hecho a la medida de su ausencia—, reñimos, tratamos de dialogar; a ese padre le inventamos palabras, intenciones, silencios.

Y de los poemarios Para acabar con los días bruscos, Editorial Hoja En Blanco (2022) y Una mujer sobre otra, Editorial Isla de libros (2023).

La escritora ha sido ganadora de varios certámenes entre los que se destacan el Premio Nacional de Cuento La Cueva (2021) y el Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá (2018).

Fue Becaria Residente en Can Serrat – International Art Residence. (El Bruch / Barcelona – España) (2022) y obtuvo la Residencia de Escritura Casa Octavia-Dharma Books, El Paso, Texas, Estados Unidos (2022). Próximamente publicará su proyecto en la editorial mexicana.

Yulieth conversó con Leamos sobre su novedad editorial con Isla de libros en adición a otros detalles sobre el mundo del periodismo y la escritura:

Yulieth Mora Garzón está lanzando ''Una mujer sobre otra'' durante este marco de la FILBo, 2023 / Isla de libros

— Comunicadora social y periodista, ¿Significa que ya le gustaba la escritura?, ¿Por qué opta por la poesía como forma primordial de expresión?

— No, no creo que a todos los comunicadores, ni a todos los periodistas les guste escribir; aunque debería, por lo menos, interesarles, no siempre sucede. Lastimosamente, hay que vivir con eso, por eso me agrada la gente que hace su trabajo.

En mi caso escribir es una pulsión, para mí no importa si es poesía o narrativa, escribir ha sido mi manera de examinar pasado y presente. Supongo que a veces, los lectores encuentran sentido y se identifican con ello, pero no siempre pasa, y no me preocupa porque no entiendo la literatura como una plataforma de comunicación, ni tengo un objetivo, ni llevo un mensaje. Escribir es mi oficio.

— ¿Por qué incluir la sexualidad en sus versos?

— La sexualidad es un tema importante para todos, pero no es de lo que hablo en mi libro, capaz de lo que hablo es de mi identidad. Deberíamos preguntarnos por qué siempre estamos sexualizando las relaciones de pareja entre mujeres. No somos muy diferentes, amamos y erramos de múltiples maneras. Creo que ser lesbiana no te hace mejor, ni te hace perfecta.

— ¿Qué autor-a y/o libro es imprescindible para usted y su proceso creativo o en general que le haya inspirado?

— Me interesa la obra de escritoras como Leila Guerriero, Svetlana Alexievich, Joan Didion, Margarita García Robayo, Rita Indiana, Idea Vilariño, Sharon Olds, entre muchas otras y otros autores como Pedro Lemebel, Ocean Voung, Eduard Louis, Fernando Molano, Alejandro Zambra, Juan Rulfo, tantos y tantos, pero no soy fan de ninguno.

La periodista y escritora denomina su más reciente poemario como poesía queer / Isla de Libros

Me considero una lectora, a veces dejo los libros a medias y vuelvo a ellos, leo muchas cosas al tiempo. Me gusta pensar que no estoy obligada a leer a nadie, ni a terminar nada y eso me ayuda a tener claro de antemano que nadie está obligado a leerme nunca.

— ¿Va a estar presente en la FILBo, cuándo, dónde y a qué hora?

-A las 5:00PM en la Sala María Mercedes Carranza el Jueves, 27 de abril en la FILBO - CORFERIAS habrá una cita entre la escritora Yulieth Mora Garzón y el librero Carlos Sosa Ardila, para conversar sobre el poemario Una mujer sobre otra novedad de la editorial Isla de Libros.