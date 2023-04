‘‘Creo que estoy escribiendo los libros que me habría gustado leer de niño’’: Arturo Torres sobre sus particulares textos para niños

Arturo Torres y Juan Saavedra son los autores y creadores de Mi primer libro de finanzas y Mi primer libro de emprendimiento

Arturo Torres estudió literatura en la Universidad de Los Andes y lo hizo con la plena y precisa “convicción de que ese era el camino ideal para ser escritor’”; pese a que asegura no saber si fue o no un acierto, en retrospectiva no cree que hubiera hecho las cosas de otra manera.

Luego de graduarse, Torres ganó un concurso de cuento a nivel nacional, lo cual fortaleció su determinación de aventurarse a la creación literaria, puntualmente para los más pequeños. A raíz de la realización de un nuevo texto, más la producción de un cortometraje, el autor empezó a trabajar creando contenidos para cine y televisión al tiempo que seguí sumergiéndose en el universo literario donde conocería a quienes se convertirían en sus “compinches” para seguir persiguiendo ese tan anhelado deseo de dedicarse a los libros.

Los personajes que auspiciarían, animarían y terminarían compartiendo un gran porcentaje de su tiempo y creatividad son Andrés Ossa y Federico Soto, con quienes creó a seis manos la figura de Loki Valente y el seudónimo de Rafa y sus espantos, este que se convertiría en el primero de varios libros publicados al día.

Tras la gran acogida del público y según lo contado mediante una conversación que sostuvo con Leamos, luego del éxito editorial de esta primera entrega, una cosa lo llevó a la otra y fue así como un proyecto fue trayendo al siguiente, esta fluidez entre las ilustraciones y las letras es lo que ha conllevado a Torres a ser uno de los autores infantiles más reconocidos a nivel Colombia.

Su otro cómplice es Juan Saavedra, un caleño que estudió Economía en la Universidad ICESI, aficionado a los deportes, las matemáticas y la física, además de la música (tuvo una orquesta de salsa y una banda de rock). Después de graduarse empezó a trabajar en una entidad financiera y al poco tiempo fue trasladado a Bogotá; estudió una maestría en finanzas en la Universidad de los Andes, mientras seguía trabajando administrando portafolios de inversión.

Sobre sus carreras, sus gustos y la creación de sus dos más recientes novedades editoriales, Torres y Saavedra Saavedra, los creadores de estos particulares textos sobre emprendimiento y negocios para infantes, respondieron algunas preguntas.

— ¿Cómo nace su gusto por la escritura para niños?, ¿Esta siempre fue su fuente de inspiración?

— Creo que estoy escribiendo los libros que me habría gustado leer de niño y no existían. Los libros que se encuentran actualmente disponibles para lectores tipo middle grade tienen una variedad de narrativas, como “Rafa y sus espantos” y “Rafa la leyenda del dorado”, que hablan de combatir nuestros miedos y los peligros del Internet, respectivamente.

“Obras de teatro infantil para toda la primaria”, que contienen tres obras que hablan de la depresión, el bullying y el valor de la amistad por encima del dinero.

La saga de “Todos somos genios”, cuyo primer libro habla de los ganadores del premio Nobel, mientras que el segundo resalta la historia de aquellos héroes y heroínas que no recibieron un Nobel o reconocimiento por su trabajo y “Todos somos oro” que cuenta las historias de grandes deportistas que ganaron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y de esta manera enseñan muchos valores.

“Episodios extraordinarios del ingenio humano”, que cuenta a través de diez relatos momentos estelares de la humanidad que nos permitieron crecer como sociedad.

Y lo más reciente, “Mi primer libro de finanzas” y “Mi primer libro de emprendimiento”, que son dos textos ilustrados que buscan guiar a los niños y niñas a comprender el mundo de los números y las matemáticas, para que los más pequeños sepan resolver asuntos monetarios con facilidad, aprendiendo mediante unas animadas páginas las reglas básicas para entender cómo es un manejo óptimo de dinero y así lograr tener una vida económica sostenible.

— ¿Por qué y en qué momento se le hace necesario escribir libros sobre emprendimiento para niños?

— Creo que esto debió enseñarse hace muchos años, pero nunca es tarde para hacerlo. Mi primer libro de finanzas y mi primer libro de emprendimiento nacen con la certeza que si los niños y niñas aprenden a temprana edad conceptos básicos del dinero no cometerán los mismos errores que muchos adultos cometimos’'.

— ¿Cuál es el motivo inspiracional para la creación de estos libros?

— El motivo inspiracional para la creación de los libros es el tratar de generar un impacto positivo en nuestra sociedad mediante la educación financiera. El mayor impacto lo podemos tener en las familias y nuevas generaciones que son el futuro de nuestra sociedad.

Si aprenden las bases del dinero, economía, finanzas y emprendimiento podrán tomar mejores decisiones para ellos mismos que les permitirán crecer y contribuir.