Un Borges de pasión, sangre y sexo: Martín Kohan lee “Emma Zunz” y se lo puede escuchar acá

Martín Kohan y Jorge Luis Borges.

“Hay una hay una imagen muy fuerte de la literatura de Borges que no es que no sea verdadera, pero es en todo caso incompleta, que es la idea de una literatura metafísica, abstracta, fría, cerebral”, dice Martín Kohan minutos antes de leer Emma Zunz, un cuento icónico del escritor argentino, para el podcast La oreja que lee. “Puede que haya toda una zona del ‘mundo Borges’ que responda a esas características, pero hay toda otra zona en la que, por el contrario, hay pasiones”.

Emma Zunz se publicó en 1948 en la revista Sur y salió un año más tarde en el libro El Aleph. Ocurre en 1922 y, para decirlo demasiado brevemente, cuenta la historia de una obrera que se entera por carta de la muerte de su padre, que está en Brasil, y arma un complicado plan para vengarse del hombre al que cree responsable de esa muerte y que es su patrón. Ese plan incluye el sexo y ahí está involucrado un marinero.

Pasiones, venganzas. ¿Acaso Borges, que es Borges, está hablando de otras realidades detrás de este cuento de acción, de sangre, de sexo?

“Aquí hay intensidad de experiencias, hay cuerpos puestos en juego. Y bajo la versión de la abstracción metafísica, esa otra zona de la literatura de Borges queda como escamoteada o o postergada. Emma Zunz me parece un ejemplo cabal de un cuento que tiene que ver con la pasión, con el cuerpo, con la sexualidad y con la violencia”.

Martín Kohan nació en Buenos Aires en 1967. Es profesor de literatura y es autor de novelas como Dos veces junio, Fuera de lugar, Bahía Blanca y Ciencias Morales, con la que ganó el Premio Herralde.

También escribió Erik Grieg, un cuento que es una especie de spin off de Emma Zunz.

Ha estudiado, pensado, reescrito a Borges y desde ahí insiste: a veces “traducimos” a Borges “al metafísico”. Incluso en cuentos como éste donde “hay dos escenas muy fuertes de poner el cuerpo en juego, en lo sexual y en la violencia, en el acto de matar”. Y puede ser que no haya que leerlo así.

Kohan lee con pasión y al final charlamos otro ratito.

-En cada lectura aparecen otras cosas. Ahora percibí la cantidad de detalles que anticipan lo que va a pasar, no solo en lo concreto, sino una preparación de lo psicológico para que se desencadene el final: el estado de ánimo necesario.

-Efectivamente cada lectura aparecen cosas nuevas. Yo doy distintos cursos a lo largo del año en distintos, lugares, distintas universidades, de manera que no solo lo leo y lo releo, sino que lo trabajo en clase, 3, 4, 5 veces al año de ser posible y aparecen cosas nuevas cada vez.

Hay un momento en que todo es la venganza por la muerte del padre y otro, ah, en que en realidad Emma Zunz está vengando a la madre. Pero ¿por qué? Kohan lo cuenta en el podcast, en un análisis delicioso del cuento.

Pero, además, el escritor dio vida a Erik Grieg, el marinero que en el cuento de Borges se va en el barco y en el suyo se enamora de Emma, pega la vuelta, va a buscarla. Y podría, con ese amor, destruir su coartada.

“Apareció para mí la idea del marinero”, dice Kohan. “Hasta qué punto el cuerpo de Emma podía haberse hecho pasar verdaderamente por el cuerpo de una prostituta. El marinero ahí puede haber sospechado que algo no funcionaba, que algo ahí no encajaba”. Erik Grieg -lo recomiendo, uno piensa que a cada paso hará caer a Emma- forma parta del libro Una pena extraordinaria, publicado en 1998.

Emma Zunz y el delicado análisis de Martín Kohan hay que escucharlos en el podcast. Al que se accede clickeando acá.

