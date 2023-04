La editorial colombo-argentina Abisinia presenta lo nuevo del poeta Andrés Borrero Parra: “Nunca hemos dejado de ser un país en llamas”

''Todo estará ardiendo y será bello'' es el primer poemario de Andrés Borrero Parra / www.abisiniareview.com

Abisinia es una editorial colombo-argentina creada en marzo de 2019; a la fecha, cuenta con alrededor de 50 títulos y su motivación principal es publicar textos de alta calidad con ediciones exclusivas para el disfrute de sus lectores.

La editorial fue fundada por dos colombianos Fredy Yezzed y Stefhany R. Wagner, en Argentina, donde estaban exiliados por diferentes motivos; quizás esta fue la razón por la que le pusieron ese nombre a su naciente proyecto. Abisinia fue el nombre que le dieron los italianos a Etiopía, cuando, en su momento, Benito Mussolini la ocupó, también fue hogar de uno de los grandes de la poesía, Arthur Rimbaud quien siendo comerciante, esclavista y traficante de armas se alienó para vivir con y del genero literario.

Andrés Borrero Parra también es gestor cultural de la casa en Fontibón Lxs Abandonadxs / Andrés Borrero Parra

La consigna de sus libros ha sido mantener lo poético sobre todas las cosas en su diseño y producción editorial. Con dedicación y paciencia, tanto Yezzed como Wagner se esfuerzan en mejorar en cada nuevo proyecto que emprende.

Abisinia es la editorial con la que el joven bogotano Andrés Borrero Parra publica su primer poemario, titulado ‘’Todo estará ardiendo y será bello’'. Este comunicador social, periodista y gestor cultural, que además auspicia las artes a través de un proyecto cultural en un sector popular de la capital colombiana, la casa cultural Lxs Abandonadxs, en la actualidad forma parte del equipo de la casa editorial; en una entrevista con Leamos contó un poco del por qué decidió adentrarse en el mundo de la escritura.

— ¿Por qué “Todo estará ardiendo y será bello”?

— Andrés Borrero Parra: “Todo estará ardiendo y será bello” es un libro que se escribió sobre la marcha, sobre el fuego de la violencia que trae rebelarse. Este primer libro ha resistido la muerte de familiares queridos, la enfermedad que ha rodeado mi casa, las luchas que me han atravesado y que se han convertido en causas que he llevado en los pies, en la marcha y han sido motor para el dia a dia. El amor que alguna vez he alimentado con fuego y también se ha convertido en ceniza.

“Todo estará ardiendo y será bello” fue el resultado de la necesidad de expresarme y de un ejercicio de memoria personal, recordarme que la poesía no es ajena a la sociedad y a los momentos históricos que he atravesado con mi cuerpo y mi palabra; además, a Colombia y a sus habitantes, el fuego siempre los ha atravesado, nunca hemos dejado de ser un país en llamas.

— ¿Por qué poesía y no otro género literario?

— La poesía me acompaña desde la adolescencia. Me gusta la novela, el cuento y los ensayos, pero en la poesía he encontrado una amistad a la que siempre puedo acudir y no tiene ningún impedimento para charlar conmigo, nunca me ha dejado en visto, jejeje. Es una relación en la que el silencio no se torna incómodo y que mi cabeza, que siempre va a mil y está llena de ansiedad y afán, puede reposar, incluso pasear sobre un mismo poema. También la poesía ha aparecido en mi vida en momentos en que he necesitado una voz directa y contundente en la vida, ha sido una consejera que me habla desde la miseria, desde la borrachera y la traba (las drogas) y no por ello deja de ser sabia.

— ¿Qué nos puede decir sobre su inspiración, escritura o el proceso de los mismos?

— Creo que con este poemario quise compartir, soltar y dejar de perder poemas. Llevo años dándole vueltas a los poemas que están aquí, 15 años más o menos, leyéndolos, releyéndolos, cambiando cosas y ya era una necesidad soltar esto. Hace mucho quería hacerlo, pero no me animaba , pensé primero en la editorial artesanal El pornógrafo, pero al fin no se concretó nada, tres años después presenté algunos poemas al Concurso Distrital de Poesía (en Bogotá) y quedé como finalista, este fue el impulso necesario para tomar la decisión.

También perdí muchos poemas, los escribía en papeles y ocurría una de dos: o se refundían los papeles (en una casa vieja todo se pierde entre las grietas, las rendijas del suelo, las paredes, duendes) o se dañaba el pc y tocaba formatearlo.

Entonces tuve la oportunidad de contactar con Abisinia Editorial, les interesó el proyecto; por mi parte, ya conocía su hermoso trabajo y su diseño y pues con base en eso se hizo realidad el libro.