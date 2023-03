Qué leer el fin de semana: los bestsellers “La mente ansiosa”, “Romper el círculo” y “Vida contemplativa” por menos de 1.200 pesos argentinos

"Vida contemplativa", "Romper el círculo" y "La mente ansiosa", tres libros imprescindibles para agregar a tu biblioteca digital.

¿Necesitas estar en silencio por un rato? Si de desconectarnos de las rutinas y los horarios ajustados en un mundo apurado se trata, la pausa y la relajación ideal es a través de la lectura. Infobae Leamos hizo una selección de tres libros del momento y conseguirlos a precios muy convenientes en sus versiones de libro electrónico es otro punto a favor.

En esta selección, una obra del psiquiatra especializado en adicciones y mindfulness y autor del bestseller Deshacer la ansiedad, Judson Brewer; la escritora estadounidense furor de ventas y de Tik Tok, Colleen Hoover; y uno de los mayores exponentes de la filosofía contemporánea, Byung-Chul Han. Y un bonus track imperdible: Los vientos, el nuevo libro del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, un relato exclusivo que se puede descargar gratis desde Bajalibros.

“La mente ansiosa”, de Judson Brewer (1.199,99 pesos argentinos)

“La mente ansiosa”, de Judson Brewer.

La ansiedad es una de las mayores preocupaciones de este siglo. El psiquiatra especializado en adicciones y mindfulness Judson Brewer -también conocido por su bestseller Deshacer la ansiedad- , en La mente ansiosa ofrece una guía práctica y accesible para ayudar a las personas a comprender y controlar su ansiedad. ¿Qué propone? Transformar el pensamiento ansioso en una actitud presente.

Compramos zapatos, estamos pendientes de las notificaciones, las redes sociales, saltando de una actividad a otra sin encontrar un límite. Basado en su experiencia clínica y de investigación, Brewer explica cómo la ansiedad se desarrolla en el cerebro y cómo podemos utilizar la meditación y la atención plena para aliviarla. El autor muestra cómo la meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlo y ofrece estrategias para manejar la adicción a las pantallas y para cultivar hábitos saludables que nos permitan encontrar la calma y la serenidad en nuestro día a día.

¿Por qué leerlo? La mente ansiosa es un libro fundamental para implementar estrategias en la vida cotidiana para manejar la ansiedad y el estrés en nuestras vidas diarias. De lectura imprescindible para encontrar la paz interior en un mundo cada vez más frenético y estresante.

“Romper el círculo”, de Colleen Hoover (1.199,99 pesos argentinos)

“Romper el círculo”, de Colleen Hoover.

La escritora estadounidense Colleen Hoover ya es un fenómeno global. Con nueve millones de libros vendidos en un año, la autora surgida de Tik Tok comienza la saga con Romper el círculo en que narra la vida de Lily, que pierde a su padre pero sabe que no puede decir nada bueno de él. Una noche conoce a Ryle Kincaid, un estudiante de Medicina con el que pasará más tiempo, la tensión sexual irá en aumento, al igual que los episodios violentos.

El relato continúa y se tuerce cuando Atlas, su primer gran amor, aparece para advertirle sobre la violencia que Ryle ejerce sobre ella, como su padre lo hacía con su madre. Lily tendrá que descubrir qué hacer. ¿Cómo se sale de una relación violenta? Romper el círculo (It Ends With Us es su título en inglés) se publicó por primera vez en 2016 pero el éxito vino después con Tik Tok. La saga continúa con Volver a empezar, de reciente publicación.

¿Por qué leerlo? Romper el círculo es uno de los libros del momento. Elegido por lectores de todas las edades, este fenómeno de ventas salido de Tik Tok es un libro que interpela en tiempo presente y pone el foco sobre una de las grandes problemáticas actuales: la violencia de género.

“Vida contemplativa”, de Byung-Chul Han (1.041,99 pesos argentinos)

“Vida contemplativa”, de Byung-Chul Han.

En su nuevo libro, Vida contemplativa, el filósofo coreano Byung-Chul Han advierte que se ha perdido la magia y la temporalidad de la inactividad, que tiene su propio “fondo de esplendor de la existencia humana”. En este libro, el autor propone abandonar la vida hiperactiva para recuperar el sentido de nuestras vidas, el equilibrio y la riqueza interior.

Byung-Chul Han ya cuestionaba la tiranía de los datos en Infocracia y la pérdida de la mundanidad en No-cosas, con Vida contemplativa indaga en los beneficios, el esplendor y la magia de la ociosidad, y diseña una nueva forma de vida, que incluya momentos contemplativos, con la que afrontar la crisis actual de nuestra sociedad y frenar nuestra propia explotación y la destrucción de la naturaleza.

¿Por qué leerlo? Vida contemplativa propone una mirada distinta de la inactividad en tiempo de producción constante. Y llama a recuperar la capacidad de no hacer nada, eso “que no pertenece al orden del trabajo y la producción”.

Bonus track: descarga gratis “Los vientos”, de Mario Vargas Llosa

Los vientos es el último relato de Mario Vargas Llosa, ahora publicado en exclusiva por Leamos, el sello editorial de Infobae, y de descarga gratuita en Bajalibros. En sus páginas, el Nobel peruano ahonda en los avatares de la vejez, la decrepitud y las pérdidas: la de la memoria, la del control sobre el propio cuerpo y la del verdadero amor.

Podría decirse de este relato, también, que adelantó la reciente y tan comentada separación de Vargas Llosa e Isabel Preysler, con quien estaba en pareja desde 2015. Después de algunos escándalos mediáticos, Los vientos podría dar una pista sobre los sentimientos del autor de La tía Julia y el escribidor y La ciudad y los perros, entre otros, tras su divorcio.

Su protagonista es un antiguo periodista que vive en un barrio céntrico de Madrid, que protesta por el cierre de cines pero, además, por otras cosas. Se olvida el celular y camina. Ajeno a la tecnología, a las nuevas corrientes de pensamiento y las tendencias de las nuevas generaciones, este anciano oscila entre la queja, los intentos por cambiar el mundo (o que este vuelva a ser lo que era) y el alivio ante una muerte que, más que temor, le genera curiosidad.

Los vientos es una crítica despiadada del mundo contemporáneo y cómo una vida plantada en el siglo XX mira al siglo XXI que ya comenzó. Con un recorrido mental por lo que fueron y lo que son la vida cultural, la literatura, la política, el sexo, el vegetarianismo, Vargas Llosa logra narrar de un modo único cómo se empieza a sentir el final.

