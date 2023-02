Los cinco libros que no puedes perder de vista esta semana

Elena Garro, Aarón Alva y María Teresa Grillo entre las recomendaciones literarias de la semana.

La inestabilidad continúa en Perú y quizás los libros puedan ser de gran ayuda en esa urgente tarea de encontrar salidas a la crisis. Además de interesantes propuestas literarias aparecidas durante los últimos meses, hace falta poner atención a la complicada historia de Puno, la región donde se registraron decenas de fallecidos en las últimas protestas y que continúa reclamando mayor atención por parte de la sociedad centralista de la que es parte.

La batalla por Puno - José Luis Renique

"La batalla por Puno" es una publicación de La siniestra

Pareciera que Puno se convierte en un tema crucial cada vez que la clase política necesita de los votos del sur y es así que entre gobierno y gobierno los problemas de la región terminan relegados. Frente al olvido normalizado durante varias décadas, aparece este libro que revela una agitada historia protagonizada por figuras locales y extranjeras que reconocieron la importancia de esta parte del país y la ambicionaron.

La publicación tiene en cuenta los hechos desde la segunda mitad del XIX hasta finales del siglo XX durante los últimos días del gobierno de Alberto Fujimori. El politólogo Alberto Vergara describe a este título como uno “empeñado en acerca Puno al país y el país a Puno” y lo recomienda al sector tecnocrático del Estado que todavía mira al sur como un lugar al que se va a cumplir una penitencia.

El primer cuentista - Fernando Ampuero

"El primer cuentista" es una publicación de Planeta.

Tiene la apariencia de un libro para menores, pero resulta ser una advertencia para aquellos que sueñan con ser escritores o escritoras. El autor de “El peruano imperfecto” se remonta a los primeros días de la civilización, aquellos en que, entre lenguas primitivas y trazos en la pared, aparecían los primeros narradores de historias, aquellos que atraerían la atención de la comunidad y cautivarían con sus fascinantes relatos inventados.

Es una historia breve y sencilla, aunque no la mejor del autor. Sirve más como pastilla reflexiva sobre el cuestionable comportamiento humano desde hace milenios y la a veces tóxica comunidad de creadores. Un libro que no se limita a un grupo etario en particular, aunque sí escrito para quienes se inician en el mundo literario, sobre todo a quienes se enfrentarán a la barrera editorial.

Novelas breves - Elena Garro

"Novelas breves" es una publicación de Penguin.

El talento de la escritora mexicana sobrevivió a la sombra de su cónyuge, el ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Durante décadas se le vínculo con dicho título, pero los nuevos lectores han sabido apreciar su obra, regresarlo a librerías y fomentarlo como debió suceder cuando estaba viva. “La casa junto al río”, “Inés”, “Primer amor”, “Un traje rojo para un duelo”, entre otros son los títulos que han regresado al alcance de los interesados.

“Si Garro está llegando a las manos de más y más personas, quizás estas novelas por fin dejen de ser un apéndice de su obra y pasen a ser disfrutadas y apreciadas por lectoras y lectores frecuentes y esporádicos, por gusto propio y por asignatura, en México entero y en el mundo”, escribió Jazmina Barrera en el prólogo del libro sobre una escritora que, según muchos especialistas, es el rostro femenino del Boom Latinoamericano.

Un buen taxista es difícil de encontrar - Aarón Alva

"Un buen taxista es difícil de encontrar" es una publicación de Colmillo Blanco.

El 2022 trajo interesantes revelaciones desde el cuento, entre ellas la publicada por la editorial Colmillo Blanco. Cuatro relatos que utiliza los escenarios de una agitada ciudad para adentrarse en las aún más convulsas personalidades de sus personajes. El lector quizás llegue a creer que conoce la urbe donde se desarrollan las historias, pero esta resulta más sorpresiva de los uno espera.

El límite del alba - María Teresa Grillo

"El límite del alba" es una publicación de Lluvia editores.

La primera novela de la autora asume la difícil tarea de recorrer la vida de cinco generaciones que entre largos viajes van construyendo una apasionada historia. La autora que se desempeña como catedrática en la universidad Mount Royal en Canadá describe con crudeza y talento a una sociedad dispar agobiada por sus males, pero donde todos luchan por sobrevivir. Se trata de una nueva publicación de la editorial que llevó a librerías “El espía del inca”.