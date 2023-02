Murakami regresa con una nueva novela tras seis años: tendrá 1200 páginas pero no se sabe sobre qué

El célebre escritor japonés Haruki Murakami, conocido por su libro "Tokio blues" y por ser un eterno candidato al premio Nobel de Literatura, anunció su regreso con una nueva novela tras seis años.

El célebre escritor japonés Haruki Murakami está de regreso. Según anunció en un comunicado Shinchosha, su editorial, el autor de Tokio blues y 1Q84 publicará su primera novela en seis años el 13 de abril, día en el que, por primera vez, estará disponible en Japón simultáneamente en papel y en formato electrónico. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo llegará esta misteriosa nueva novela al resto del mundo.

Aunque aún no se conocen los detalles sobre el título, la portada o la trama, la editorial adelantó que el esperado libro del eterno candidato al Premio Nobel de Literatura tendrá 1200 páginas, dato que parece justificar los seis años que separan a esta de su última novela, La muerte del comendador.

Publicada en 2017, La muerte del comendador es una novela en la que el laberinto de lo cotidiano se vuelve indescifrable. Adictiva de comienzo a fin, la historia se centra en la crisis de una pareja de dos retratistas cuando sus carreras y sus vidas privadas están estancadas. Así, el prestigioso retratista decide abandonar Tokio y se hospeda en la casa de un amigo, rodeada de bosques y aislada, donde descubre un cuadro que abre incógnitas y nuevos horizontes a una vida rutinaria.

En este libro, publicado en español por Tusquets en 2018, toman protagonismo las reflexiones sobre el proceso creador, la identidad, los afectos, la violencia política y las experiencias místicas. Y también aparecen todas las marcas registradas de Murakami: el jazz, el sexo, el fracaso sentimental, los Beatles, Kafka, los vinilos, la soledad, el suicidio, el inacabable tránsito hacia la madurez. Lo sobrenatural, lo místico y la esperanza también forman parte de esta historia.

De todos modos, en los seis años que hubo entre su última novela y la de pronta publicación, Murakami se mantuvo ocupado. En 2020, publicó el libro de relatos Primera persona del singular, compuesto por ocho cuentos narrados, como adelanta el título, en primera persona, con el fin de confundir autor y narrador, y aportar un tono confesional en el que las señales (o las pistas falsas) están ahí para el lector fiel que quiera y pueda verlas.

En su reseña para Infobae Cultura, el periodista Miguel Sardegna escribió sobre Primera persona del singular: “Los cuentos de este libro son pequeños destellos que iluminan una noche, antes de volver a apagarse para siempre. Puntos de inflexión en donde dos vidas se tocan por un instante, en los pasillos del instituto, entre la multitud que cruza Shibuya o en el intervalo de un concierto. El azar cargado de símbolo o una muestra, apenas, de cómo el pasado queda latente para volver a irrumpir con toda su potencia en un presente que nunca dejó de añorarlo”.

Además, en 2021 se estrenó la exitosa película Drive my car, basada en el cuento de Murakami del mismo nombre que aparece en su anterior libro de relatos, Hombres sin mujeres. Así, se sumó a la larga lista de textos del escritor japonés que fueron llevados a la pantalla grande, en las que destacan la película de 2018 Burning, dirigida por Lee Chang-dong, y el cortometraje de Alfonso Cuarón, The Second Bakery Attack.

'The Second Bakery Atack', el corto de Carlos Cuarón que adapta el cuento homónimo de Haruki Murakami.

Nacido en Kioto (oeste de Japón), Murakami, de 74 años, debutó en la literatura con la novela Escucha la canción del viento (1979) y es conocido por obras como Tokio blues (1987), Kafka en la orilla (2002) o las más recientes 1Q84 (2010) y Hombres sin mujeres (2014).

Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize. Año a año, sin embargo, aumentan las expectativas de que el japonés reciba el premio Nobel de Literatura.

La ficción de Murakami, que a menudo es tachada en Japón de literatura pop, es humorística y surreal, y al mismo tiempo refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a lectores tanto orientales como occidentales. Dibuja un mundo de oscilaciones permanentes, entre lo real y lo onírico, entre el gozo y la oscuridad. Cabe destacar la influencia de los autores que ha traducido, como Raymond Carver, F. Scott Fitzgerald o John Irving, a los que considera sus maestros.

Seguir leyendo: