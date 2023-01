Una autora argentina fue premiada en la Feria del Libro Infantil más importante del mundo

Yael Frankel, la argentina distinguida en Bologna.

La autora argentina Yael Frankel acaba de ganar el premio al mejor libro de ficción de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bologna 2023. Suena a terreno desconocido, así que le ponemos subtítulo: se trata del máximo reconocimiento de la más prestigiosa feria dedicada a esos lectores, algo así como la Feria del Libro de Frankfurt para los lectores grandes. Un subtítulo más: en ninguna otra feria infantil se ponen en juego tantas negociaciones para ver qué libros infantiles e ilustrados se editarán en Occidente.

Todo lo que pasó antes de que llegaras se llama el libro de Frankel, editado por el sello Limonero. Su obra fue elegida entre 2.349 títulos provenientes de 59 países de todos los continentes. Su libro cuenta, con palabras pero también con dibujos entre el minimalismo y la ternura, la vida de una familia a la que acaba de llegar un nuevo hijo o, mejor, un nuevo hermanito.

Es que quien narra en Todo lo que pasó antes de que llegaras es un nene, flamante hermano mayor, y lo que le cuenta al bebé que acaba de nacer es, como indica el nombre del libro, de qué se trata el mundo, cómo es su familia -incluido el perro, por supuesto- y más o menos en qué consiste empezar a vivir.

Sobre el libro, el jurado de Bologna que premió a Frankel sostuvo: “Con dibujos infantiles minimalistas a lápiz y carbón, escrito y dibujado desde la perspectiva de un niño pequeño que espera un nuevo hermano o hermana, este es un libro elaborado artesanalmente. El narrador se dirige al bebé por nacer con historias, pensamientos y recuerdos significativos, capturando momentos de la vida familiar cotidiana con humor, cuidado y autenticidad. Cada página es una forma de expresar lo universal dentro de lo personal, describiendo cómo las familias se enfrentan al cambio, antes de que llegue un nuevo bebé”.

“Cuando nos contamos cosas entre nosotros que el resto no conocía, la sorpresa es gigante. Porque esperamos el relato de lo desconocido de parte de desconocidos, no de nuestros propios hermanos. Digamos que los hermanos mayores traen consigo un bagaje de información que solo podés conocer a través de ellos. Es como un plus que tiene la particularidad no solo de tener su voz (la de los hermanos mayores) sino que también tiene una sola vía de acceso y es a través de sus ojos”, escribió Yael Frankel en el texto que publicó en Infobae Leamos para contar el detrás de escena del libro con el que acaba de consagrarse en Bologna.

En ese mismo texto, la autora de Todo lo que pasó antes de que llegaras contó: “Necesitaba algo completamente distinto: la voz de un nene, así que la pregunta estuvo presente a lo largo de todo el libro y se transformó en “¿cómo lo diría un nene de 6 o 7 años?”, ¿cómo lo dibujaría? Lo primero que tuve claro es que quería una voz casi sin pausa, sin respiro, los chicos no saben acerca de pausas dramáticas ni puntos suspensivos y mucho menos de signos de puntuación a la hora de hablar”.

Esa voz infantil, ese trazo que logró que se parezca al de un nenito, hizo que Frankel ganara un premio sumamente prestigioso en la Feria de Bologna. Ahora el mundo editorial se le ensancha a su obra.

Quién es Yael Frankel

♦ Nació en Buenos Aires en 1967

♦ Estudió un poco de Bellas Artes, de Guión de cine, de Lingüística, del Profesorado para chicos hipoacúsicos. Hizo talleres de ilustración y Diseño gráfico.

♦ Ha publicado libros para niños en Argentina, España, Francia y Chile.

