“Lobo” o cómo romper las masculinidades frágiles desde una historia de violencia y deporte

2022 fue un año prolífico para la escritora mexicana Mónica Rojas, así lo expresó en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó “Lobo”, su más reciente título, tan solo unos meses después de haber publicado “La niña polaca”, donde dibujo la travesía de los sobredientes polacos desde la historia de una niña. Ahora, en esta nueva historia, se aleja de los momentos históricos y le da rienda suelta a un texto con el que busca “romper esquemas e indagar en las masculinidades frágiles, la violencia y el poder” mediante la reflexión de lo que implica ser un buen boxeador.

“¿Qué es el boxeo? Me pregunté, pero no creo que sea un deporte, es más que eso. Mucho de la ternura de estos personajes proviene de un instinto sumamente primitivo de supervivencia y del manejo de sus temores. El boxeo más que un deporte es el arte de domar el instinto y controlar el miedo”, expresó Mónica Rojas en la presentación de “Lobo”.

La novela da comienzo con la historia de Lupe “Lobo” Quezada, un boxeador que parece haber nacido para golpear. Después de haber matado a un hombre, el rumor se esparce y llega hasta los oídos de un capo que busca patrocinar una nueva figura del cuadrilátero. “Lobo” carece de todo, pero sus habilidades para la pelea parecen trascender lo natural. Estas habilidades serán el gancho perfecto para atraer dinero y fama, pero también una vida que no termina de asentarse en la felicidad, su historia se convertirá en un verdadero gancho al hígado.

Durante la presentación de “Lobo” en la FIL Guadalajara 2022, la escritora Mónica Rojas se encontró acompañada de los autores Mauricio Volpi y Jorge Volpi. “No solamente tiene que ver con el Box, si no con un muy cuidadoso retrato de personajes, es una novela que en realidad se va apropiando de la historia y metáforas del boxeo, cuenta una más de esas historias de México que irremediablemente están ligadas con la violencia y desde luego la violencia de este deporte, esta mínima violencia que aparece en Lobo”, aseguró Jorge Volpi, especialista en nota roja.

“A través de lobo también me gusta indagar sobre este concepto de El Ídolo, ¿qué es un ídolo?, Por qué el Canelo Álvarez, que a pesar de los números que tiene no es un ídolo, que construye de pronto a esta figura mítica”, explicó la escritora Mónica Rojas.

Mónica Rojas les guarda amor a las letras y al periodismo de nota roja, ahora “Lobo” transita por un recorrido desde deporte hasta la violencia a lo largo de una novela negra, al tiempo que hace un retrato de la violencia en México y las mafias que existen atrás de grandes exponentes del deporte. La historia de Lupe “Lobo” Quezada presenta un escenario donde el lector es forzado a ver esas realidades que a veces incomodan. “Lobo” fue editada bajo el sello de Nostra Ediciones y cuenta con un total de 256 páginas.

“Como mujer, como escritora y como migrante he afrontado muchas batallas, pero no me encuentro en el último round, a pesar de que muchas veces me dijeron que una mujer no podía escribir de boxeo o incluso que una mujer no podía escribir una buena novela negra. Pero me levanté de esos golpes y aquí sigo, estoy apenas en el primer round. No hay que tener miedo”, expresó Mónica Rojas en entrevista con La Jornada.

Además de escritora y periodista, Mónica Rojas es embajadora de la organización Save The Children en México. La autora de “Lobo” debutó en la literatura con la biografía del astronauta mexicano José Hernández Moreno, un texto que publicó con tan solo 26 años, bajo el título de “El cosechador de estrellas”, que posteriormente se convirtió en “El niño que tocó las estrellas”, un libro infantil. La escritora recientemente fue reconocida por su trabajo en “La niña polaca”, sobre el cual la escritora mexicana Elena Poniatowska, dijo “Una emotiva novela, nos adentra en uno de los periodos más oscuros y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial”.

