Los títulos en español para comenzar a leer a la italiana Susanna Tamaro

La escritora Susanna Tamaro se ha convertido en uno de los referentes en la literatura italiana. Su universo literario se compone de narraciones alegóricas y bocanadas de un espacio que encuentra su sitio en el realismo más mundano y elementos espirituales que se remontan a los relatos fantásticos. La escritora prefiere pasar temporadas largas, alejada del ruido, al momento de escribir sus obras. Con su primer libro “La cabeza en las nubes”, ganó el Premio Elsa Morante y desde entonces ha sido traducida a diversos idiomas, entre ellos el inglés y el español.

“Es fundamental. Yo siempre he hecho elecciones de libertad desde la libertad. Y luego tuve que pagar un precio: la soledad. Ahora que tengo sesenta años estoy contenta de haber pagado ese precio. Si miro atrás y veo mi vida, estoy contenta con lo que he logrado”, dijo Susanna Tamaro en entrevista con ABC Cultura.

La novelista, originaria de Trieste, cuenta con 65 años de edad y más de una veintena de libros publicados “Donde el corazón te lleve” fue uno de sus más grandes éxitos. Se puede decir que Tamaro es una de las escritoras contemporáneas que escribe sobre grandes temas, propios de su tiempo y espacio. Naturaleza, viajes y hasta vejez, son los temas que se pueden encontrar en su prosa.

Hoy te traemos cuatro obras para comenzar a leer a la autora de “Una grande historia de amor”.

Donde el corazón te lleve

Olga se encuentra viendo pasar el final de su vida, es en ese momento que decide escribirle a su nieta una extensa carta para dejar constancia de lo que ninguna de las dos ha sabido decir o escuchar. A su regreso, la nieta, solo encontrará la relación de los pensamientos, sentimientos, delicadeza y esperanza, soledad y amargura que el paso del tiempo y la vida misma se ha encargado de tejer. No hay trago más amargo que el de una perdida, más cuando el final se puede predecir y se anuncia su inminente presencia.

En “Donde el corazón te lleve” la escritora versa sobre ese momento de las últimas horas en el que se puede llegar a la lucidez y la intención más noble de remendar todo lo que el paso del tiempo ha rasgado; ese momento en donde no se tiene ganas de nada, más que encontrar el aliento para dejar nuestro testimonio en papel, ese momento en que no decir lo que no supimos, representa un dolor eterno, que solo puede ser sanado desde un corazón abierto; con este relato Susanna Tamaro conquisto a trece millones de lectores alrededor del mundo y en el revela esos sentimientos que permanecen ocultos, pero que desean salir.

La tigresa y el acróbata

En este título, Tamaro realiza una inteligente alegoría moral desde los elementos narrativos de la fábula; el relato narra la vida de una tigresa siberiana desde que nace y pierde precipitadamente a su madre, hasta el momento que forma una inusual amistad con un chamán, el que le enseña las técnicas para escuchar su corazón. En la búsqueda de su propio yo, se encuentra con un joven aprendiz de acróbata que la expondrá a otros dilemas internos.

La novela “La tigresa y el acróbata” presenta un cúmulo de alegorías en las que la autora profundiza en los aspectos propios de nuestro mundo. La escritora hace de este relato una herramienta para que el elector tenga un encuentro con la mirada de la niñez, siendo adulto, un momento para ver más allá de lo narrado. Tamaro en esta historia presenta un cuento que busca liberar de prejuicios, las ideas forjadas por la “madurez”. A este libro se le ha comparado con “El Principito”, un cuento para la vida adulta.

Tu mirada ilumina el mundo

En esta historia, Susanna, versa sobre dos almas inquietas, dos seres aparentemente imperfectos. La amistad de la autora con el joven poeta Pierluigi Cappello, un lazo que surgió de la pasión común por la naturaleza y la poesía, y que se convirtió en su refugio. “Los años de nuestra amistad fueron para mí años de una gran libertad. La libertad de ser como somos” escribe Tamaro en “Tu mirada ilumina el mundo”. Un relato que nace de la propia intimidad, en el que le hace frente a uno de los grandes males, la incapacidad de aceptar al diferente.

La escritora presenta párrafos conmovedores en los que prevalece el recuerdo de una relación inolvidable, truncada por la enfermedad, líneas que evocan los momentos de infancia y juventud para componer un canto a la vida y a la aceptación personal. Un texto en el que Tamaro, busca resaltar lo luminoso del alma, la superación de la muerte y el significado de la existencia. Este libro demuestra una vez más la inspiración narrativa de la autora, que encara temas universales en combinación con la humanidad y el lenguaje del corazón.

Una gran historia de amor

Este título es el lanzamiento más reciente de Susanna Tamaro. La novela se desarrolla a partir de la historia de Edith, una joven trasgresora, y Andrea, un capitán de barco serio y disciplinado, los dos se encuentran por casualidad en un ferry entre Venecia y Grecia, una coincidencia mínima entre las muchas que componen la vida. Pero este hecho cambia el rumbo de ambos para siempre, no surge un amor inmediato, pero tampoco pueden olvidarse uno del otro; un relato que toma lugar entre noches clandestinas, una reveladora separación y la inesperada felicidad que viven en una isla, en la que Andrea enfrenta la promesa hecha a Edith.

En “Una gran historia de amor”, la escritora plantea preguntas fundamentales sobre los lazos que forjan los seres humanos, nuestra capacidad para cambiar y el destino que une y separa. Tamaro presenta en sus páginas, otra de sus historias sobre el corazón, que permanece en silencio cuando olvidamos como escucharlo. Con esta historia Susanna Tamaro regresa después de diez años de haberse alejado de la ficción. “Una de sus obras más intensas, con la que vuelve cargada de una profundidad extrema en la mirada a los personajes” Avenire.

