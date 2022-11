El presentador español Jorge Javier Vázquez se quita las máscaras en su tercer libro: “Antes del olvido”

El tercer libro del escritor español Jorge Javier Vázquez comenzó a tomar forma hace un año tras la muerte, víctima de un cáncer de pulmón, de su amiga, la periodista Mila Ximénez; en él, también expone las facetas más íntimas de su vida personal, como el episodio de ruptura después de 10 años junto a su pareja, el sufrimiento que devino de un ictus o algunas de sus adicciones. Para el escritor, “Antes del olvido” representó una forma de lidiar con la desgracia y un proceso sanador para preservar la memoria y el recuerdo, pero también para destapar una cloaca de emociones y sentimientos reprimidos.

En el texto, Jorge Javier Vázquez expone miedos, dolor, fama, adicciones, frustración, fracaso y perdidas; son conceptos que están presentes a lo largo de las páginas en este libro que se antepone al sufrimiento. Vázquez les hace frente a sus años más complicados en los que se silenció, lo que le ha impedido vivir y ser plenamente feliz, un texto en el que invita al lector a encontrarse con un Jorge Javier desconocido y, tal vez, darse la oportunidad de tomar acción y adentrarse en sus sentimientos.

“A mí me ha salvado la vida reconocerme como adicto. Yo no sabía cómo manejarme en este mundo, porque nunca me producía satisfacción y necesitaba siempre grandes emociones y que todo fuera adrenalina. Me interesaba contar en este libro cómo las adicciones te afectan psicológicamente y que estas no son solo hacia las sustancias o a las drogas. Yo he sido adicto al trabajo y recuerdo que en épocas de mi vida sentía que el trabajo me iba a matar”, dijo Jorge Javier Vázquez en entrevista con La Razón.

En el libro “Antes del olvido”, el escritor plantea que hay máscaras que se pegan a la piel como si de una costra densa de maquillaje se tratase, en la cual sus capas se componen de años de silencio que la vuelven más pesada y la cual cuesta portar todos los días. Máscara que, asegura el escritor, acompañó a Jorge Javier Vázquez por mucho tiempo dificultándole separar la persona del personaje. El texto le da tiempo de deshacerse de todas las caretas y se muestra sincero, brutal, como alguien dispuesto a mirarse cara a cara para seguir sorprendiéndose.

“— Jorge, ¿crees que te daría vergüenza hablar de tus problemas? — me pregunta Silvia, mi psicóloga. Le contesto que no, que más bien al contrario. Sé que me va a venir bien. Todos mis libros empiezan con una gran crisis, qué le vamos a hacer”, escribe Jorge Javier Vázquez en “Antes del Olvido”.

Jorge Javier Vázquez hace de sus vivencias un recorrido literario por la amistad, el miedo, el exceso, la adicción, el amor y la salud, rescatando en todo el texto la salud emocional y esa paz mental que se obtiene al perdonarse y encontrarse a sí mismo. Un relato en el que permite conocer una prosa salpicada de ternura, humor y compasión; “Antes del olvido” habla en el fondo de tomar conciencia de la propia vida y nos enseña que siempre hay espacio para la esperanza. El libro fue editado bajo el sello editorial de Planeta.

“Lo reconozco, estoy nervioso. Antes del olvido, es mi libro más personal. El libro donde más desnudo me quedo. Mi libro más atrevido, pero a la vez más tierno”, asegura Jorge Javier Vázquez.

El presentador y escritor se encuentra viviendo una de sus mejores etapas profesionales, pero con este lanzamiento también demuestra que no se ha olvidado de lo personal. Mila Ximénez, fue uno de sus grandes pilares, pero dejó un vació en él, cuando el cáncer le ganó la batalla a la colaboradora de Sálvame Diario. El lanzamiento de “Antes del olvido” fue todo un éxito, durante la presentación que se dio cita en El Corte Inglés de Callao de Madrid, fue la primera firma de libros de Jorge y en la que atendió largas colas de personas entre firmas, fotos, besos. Un momento que compartió con sus lectores.

