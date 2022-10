Pseudociencia, política y espanto: Rafael Spregelburd grabó relatos de Roque Larraquy y se pueden escuchar acá

Rafael Spregelburd, en el estudio de Infobae.

¿Qué es el ectoplasma? El diccionario sorprende con una primera acepción en la que define como parte del mundo real algo de dudosa comprobación: Ectoplasma, dice, es “Sustancia blanca y vaporosa que un médium emite por la boca, en determinadas circunstancias (durante la comunicación con espíritus y otras fuerzas ocultas), y con la que se forman apariencias de seres vivos o de objetos”. ¿Un médium? ¿Se forman objetos?

La segunda acepción remite a la “parte externa del citoplasma de algunas células de aspecto más fluido; es evidente en los protozoos”.

¿De cuál de estas cosas hablaba el escritor argentino Roque Larraquy en su libro Informe sobre ectoplasma animal, publicado en 2014?

Un poco se reirá de la pregunta Rafael Spregelburd -actor, director, dramaturgo- durante la grabación de un episodio de La oreja que lee, el podcast literario de Infobae, que conduce Patricia Kolesnicov.

Roque Larraquy, el autor de "Informe sobre ectoplasma animal" (Ministerio de Cultura)

“Soy un gran fanático, de las novelas sobre todo, de Roque Larraquy”, dirá Spregelburd -cuya cara muchos conocerán por sus actuaciones en las películas El hombre de al lado o Zama-. “Me gusta mucho su tratamiendo de lo sobrenatural, siempre ligado a un momento de la historia política de la Argentina”.

Spregelburd nació en Buenos Aires en 1970 y estudió, entre otros, con Mauricio Kartún y Ricardo Bartís. Escribió una larga lista de obras de teatro. Entre ellas están Bizarra, Apátrida, doscientos años y unos meses e Inferno, que ahora mismo está en cartel en el teatro Astros.





También publicó el ebook El fin de la salud, que es parte de un conjunto de comedias pseudoapocalípticas, junto a El fin del arte, El fin de la historia o El fin de Europa. En ellas está presente la idea de “final” como mecanismo lingüístico de dominación y de poder.

Roque Larraquy, el autor que Spregelburd eligió, nació en Buenos Aires en 1975. Es escritor, guionista y profesor de narrativa literaria y audiovisual. Es el director de la licenciatura en Artes de la Escritura en la UNA.

Larraquy es autor de La comemadre e Informe sobre ectoplasma animal. También de La telepatía nacional. Sus obras fueron traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso.

“Tiene esa obsesión por el lenguaje”, dirá Spregelburd, “que hace que hablen de esa manera burocrática, extrañada”.

"Inferno", la obra de Rafael Spregelburd.

En su momento, Laraquy había dicho que su libro: cuenta “la historia de una pretendida ciencia o pseudociencia que se funda a principios del siglo XX, la ectografía animal, que consiste en la representación visual de espectros animales, y que progresivamente se va convirtiendo en una fábrica de producción en serie de espectros que busca una cierta finalidad pragmática para esta producción para que la disciplina no quede encerrada en sus propios términos y pueda tener una sobrevivida”.

¿Por qué la pseudociencia?

Explicó Larraquy: “El tema de la pseudociencia me seduce porque se trata de un discurso fracasado. Es un discurso científico fracasado y que a fines del siglo XIX, principios del XX todavía no se terminaba de consolidar. Todavía no se había ganado la batalla entre la ciencia y las pseudociencias y esa batalla, en algún sentido, se libra en el terreno del lenguaje. Cuando uno lee textos de espiritismo o de medicinas alternativas que se postulaban como ciencias oficiales, se encuentra con textos que buscan su autolegitimación a través de la construcción de un lenguaje específico, que es hermético por momentos. En ese enojo de algo que busca legitimarse frente a algo que ya está legitimado, es donde encuentro un foco de interés”.

Ese lenguaje, la forma en que está articulado, causa risa y horror en la lectura que hace Rafael Spregelburd de Informe sobre ectoplasma animal.

Una lectura seria y delicada que permite escuchar con calma y disfrutar de un texto que deja mucho para pensar y al que se puede acceder clickeando acá.

