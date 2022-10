“La promesa”: un retrato de Sudáfrica a tráves de tres décadas de una familia blanca

Damon Galgut

Se ha lanzado recientemente la versión en español de “La Promesa”, la más reciente novela del escritor sudafricano Damon Galgut, galardonado con el Premio Brooker 2021, el mismo año en que el escrito vio la luz en su idioma original. La historia, traducida por Cecilia Filipetto, para la editorial española Libros del Asteroide, versa sobre las contradicciones de una familia blanca en Sudáfrica a lo largo de tres décadas.

“La promesa es una novela poderosa y hábil, que golpea al lector con una verdad emocional; hace un fuerte e inequívoco comentario sobre la humanidad en sí misma, que puede resumirse en la siguiente pregunta ¿existe la verdadera justicia en el mundo?”, sostuvo el el jurado del Booker 2021 sobre la novela de Damon Galgut; así mismo, los integrantes del jurado, destacaron el inusual estilo narrativo de este título y lo catalogaron como una prueba de la prosperidad que vive la novela en el siglo XXl.

Casi un año después de haber recibido el premio, el escritor presentó la versión en español de su novela, en el auditorio Espacio de la Fundación Telefónica de Madrid, evento que contó con la conducción especial de la ganadora del Premio Nadal 2022, Inés Martín Rodrigo.

“La Promesa” es basada en los pasajes de la familia Swart, se contextualiza a partir de la realidad vivida en Sudáfrica, en los últimos treinta años a la actualidad Los Swart son una familia blanca que vive desde hace generaciones en una granja en las afueras de Pretoria, en Sudáfrica. Tras el vento que envuelve a la familia entera con la muerte repentina de la madre, reúne a todos sus miembros para que se lleve el funeral en la casa familiar. Los personajes Amor y Anton, los dos hijos que componen parte del núcleo familiar, rechazan tajantemente lo que este círculo representa y no olvidan la promesa que su padre hizo a su madre, poco antes de que encontrará su final.

La promesa del patriarca se rompe. Salomé, la mujer negra que lleva trabajando toda su vida para la familia Swart y quien cuido durante los últimos días a la madre; ya no podrá quedarse con la pequeña casa en la que siempre ha vivido, hecho que fue el último deseo previo a la muerte de la matriarca, pero que después de su fallecimiento, el tiempo pasa y la promesa no se materializa. Decepción, cambio, corrupción y al declive son algunas de las emociones y eventos que envuelven a los Swart.

“La promesa”

“A estas alturas me fascina el paso del tiempo y estar acercándome al final, aunque espero que no esté demasiado cerca aún. Tuve una conversación con un amigo sobre los sucesivos funerales de su familia y me pareció una manera interesante de aproximarme a una familia, de mirar a todos si miembros con las lentes del tiempo, no pensaba inicialmente hablar sobre Sudáfrica, que también ha vivido grandes cambios; la promesa que la familia hace a Salome es un añadido y nace de la historia de otro amigo, cuya madre al morir hizo prometer que se daría una tierra a la mujer negra que trabajaba para ella. La familia lo prometió, no lo hicieron y él iba recordándoselo” dijo Damon Galgut en entrevista con La Vanguardia.

El escrito de Damon Galgut, sigue de cerca los pasos de los Swart en un periodo que comprende un poco más de tres décadas, explora en sus líneas de forma minuciosa a cada uno de los personajes de esta familia y desarrolla su prosa a través de los conflictos de la misma; en este libro el escritor no solo dibuja el seno de una familia blanca, al tiempo representa cambios políticos y sociales de aquel país tras el fin de la segregación racial, elemento que se asimila con la realidad de aquellos años que comprende la temporalidad de “La promesa”.

Es a partir del apartheid africano es que esta historia, de una promesa no cumplida, se desarrolla, Galgut logra en su texto crear una metáfora entre las esperanzas frustradas de los protagonistas y las de su país; Ma, Pa, Anton, Astrid y Amor, son la representación de un grupo de sudafricanos blancos comunes y corrientes, personajes que a partir de los funerales satirizan los modales y costumbres de su sociedad; la historia de los Swart ha sido bien recibida por los lectores afrodescendientes de Ciudad del Cabo, caso contrario a los lectores blancos que la encuentran fría, soberbía y carente de compasión, reporta la también escritora Zoe Wicomb en el sitio web Afribuku.

Damon Galgut se ha destacado como novelista y dramaturgo, ha publicado nueve novelas desde principios de los años noventa, entre ellas se encuentran “The Quarry”, título que fue adaptado al formato cinematográfico en 2020; “El buen doctor”, “In a strage room” y “Arctic Summer” entre otras; fue nominado a los premios Walter Scott y finalista en dos ocasiones del Premio Brooker, hasta que lo ganó en 2021 por “La promesa”.

SEGUIR LEYENDO: