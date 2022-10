El exilio de un personaje y el de su propio autor se unen en “El país de las calles sin nombre”

Luis Barrionuevo: “Que los políticos se dejen de hinchar las pelotas porque vuelve el que se vayan todos”

El dirigente gremial de Gastronómicos expresó su malestar por la situación nacional, tras lanzar un espacio político sindical con la CGT. “¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios?”, se preguntó