Cinco escritoras colombianas contemporáneas que no debe dejar de leer

El presente de la literatura latinoamericana es más que próspero en cuanto a propuestas y nombres. De algún modo, hace recordar aquellos días del Boom, no por su influencia, claro, sino por la velocidad con que los nombres destacados de la literatura escrita en Suramérica llegan al Viejo Continente e invaden los mercados.

En aquella época, eran García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar, entre otros, los que aparecían en todas las librerías y las páginas culturales de la prensa. Pocas veces, las voces femeninas conseguían colarse en las estanterías y el radar de los lectores. Contadas dos o tres por país, es decir mucho.

Hoy, por suerte, la situación es distinta. Se comenta, incluso, en algunos sectores de la prensa cultural y literaria, sobre la aparición del Nuevo Boom, que tiene que ver con la aparición en masa de un buen número de escritoras latinoamericanas en el mercado hispano.

Por estos días, parece que son ellas las que mandan en el mercado editorial. Basta revisar, no solo las estadísticas de distribución en librerías y sus ventas, sino los premios y las grandes menciones en la industria durante los últimos años.

En 2017, la escritora argentina Samanta Schweblin estuvo entre las finalistas del Booker International Prize, por la versión en inglés de su novela Distancia de rescate; en 2018, la ecuatoriana Mónica Ojeda quedó entre los finalistas que aspiraban al Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, con su libro Mandíbula; en 2019, la también argentina Mariana Enríquez consiguió el Premio Herralde de Novela, con su libro Nuestra parte de noche; en 2020, Fernanda Melchor quedó también entre los finalistas del Booker International Prize, por su libro Temporada de huracanes; en 2021, la colombiana Pilar Quintana se quedó con el Premio Alfaguara de Novela, con Los abismos; y en 2022, la boliviana Liliana Colanzi obtuvo el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero con su libro Ustedes brillan en lo oscuro, y la argentina Alisa Lein fue galardonada con el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello, por su libro ¿Nunca miraste a un león a los ojos?

Se escapan una cantidad considerable de reconocimientos y galardones, pero estos nombres bastan para dar cuenta de la tremenda influencia que están teniendo las escritoras latinoamericanas en el panorama actual de la literatura escrita en español.

Entre ellas, por supuesto, destacan autoras colombianas, como la ya mencionada Pilar Quintana, o Margarita García Robayo, que viene de publicar su título más reciente, La encomienda, con la editorial Anagrama. Una escritora indiscutible; Carolina Sanín, siempre presente; María del Mar Ramón y Vanessa Rosales; Cristina Bendek, la autora de Los cristales de la sal, título que le mereció el Primer Premio Nacional de Novela Elisa Mujica; o las estrictamente contemporáneas Lorena Salazar Masso, con su novela Esta herida llena de peces, Daniella Sánchez Russo, con su magistral Vigilia, y Estefanía Carvajal Restrepo, que con apenas dos títulos publicados ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en realidad.

Todo listado es excluyente, querámoslo o no, y este en particular, al ser tan breve, de seguro deja una buena cantidad de nombres. En medio de las muchas voces femeninas que se destacan en el continente, estas son las cinco escritoras colombianas contemporáneas que, a mi juicio, nadie debería dejar de leer, o por lo menos, no perderlas de vista:

<b>Johanna Barraza Tafur</b>

Johanna Barraza Tafur. Foto tomada de: FILSAI.

Nacida en Barranquilla a mediados de la década de 1990, es la autora del poemario “Sembré nísperos en la tumba de mi padre”, con el que ganó la Beca Distrital de Poesía Nuevos Creadores Portafolio de Estímulos “Germán Vargas Cantillo” para el Desarrollo Artístico y Cultural en el Distrito de Barranquilla, 2019. Sus poemas han sido publicados en medios como Corónica, La raíz invertida y Afroféminas, entre otros. Su trabajo poético ha sido objeto de estudio por parte de Aluvión, el proyecto de crítica literaria y formación de público lector del Caribe colombiano. Desde 2017 vive en Argentina, donde estudia Filosofía y edición en la Universidad de Buenos Aires.

<b>Sara Jaramillo Klinkert</b>

Sara Jaramillo Klinkert. Foto tomada de: El Colombiano.

Sorprendió a los lectores en 2020 con su novela “Cómo maté a mi padre”, que fue publicada primero en España por el sello Lumen, y luego en Colombia, por Angosta Editores. En su momento, le mereció la beca al rendimiento académico en el Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid.

Nacida en Medellín, en el año 1979, Jaramillo Klinkert es comunicadora social y periodista por la Universidad Pontificia Bolivariana; ha trabajado en varios de los principales medios de comunicación colombianos. Su segunda novela “Donde cantan las ballenas”, fue publicada en 2021, por el grupo editorial Penguin Random House. En la actualidad vive en Medellín, dirige una tienda de especias y escribe su tercera novela.

<b>Vanessa Londoño</b>

Vanessa Londoño, escritora colombiana. Foto: David Amado.

Probablemente una de las voces más potentes de la actualidad. Nacida en 1985, Londoño es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá y maestra en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Su trabajo ha sido publicado en medios como Revista Brando (Argentina), The Clinic (Chile), El Malpensante (Colombia), Vice (Mexico), Americas Quarterly (Estados Unidos) y El Faro (El Salvador). En 2017 obtuvo el Premio Aura Estrada y el Premio Nuevas Plumas de la FIL Guadalajara por su primera novela “El asedio animal”, que ya ha sido publicada en México, Colombia, Argentina y Brasil.

<b>Andrea Mejía</b>

Andrea Mejía. Foto tomada de: El Tiempo.

Si de potencia se habla, no se puede dudar de la que reside en la escritura de Andrea Mejía. Su debut literario, “La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad”, en 2018, fue una lección de genialidad. Desde entonces, ha publicado dos títulos más: “La carretera será un final terrible” y “Quietud”.

Estudió Literatura en la Universidad de los Andes. Se doctoró en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora de los departamentos de Ciencia Política y de Filosofía en la Universidad de los Andes y profesora invitada en la Universidad Autónoma de México. Actualmente, es columnista del diario Criterio.

<b>Fátima Vélez</b>

(Foto: Ezequiel Zaidenwerg).

En el caso de Fátima, que viene del mundo de la poesía, la palabra para describirla no es potencia, sino explosión. Su novela Galápagos, publicada por Laguna Libros en 2021, fue uno de los libros revelación de ese año y ha sido una de las novelas más impactantes de los últimos cinco años.

Poeta, narradora, mamá, gestora cultural, profesora y estudiante, nacida en Manizales, en 1985. Ha publicado los libros de poesía Casa Paterna (2015), Del porno y las babosas (2016), y Diseño de interiores (2019). Vive actualmente en Nueva York.

