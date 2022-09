“Falsa Guerra”: un relato escrito por Carlos Manuel Álvarez sobre los distintos tipos de exilio desde la perspectiva cubana

Carlos Manuel Álvarez autor de "Falsa Guerra"

Durante la celebración de la FILU 2022 (Feria Internacional del Libro Universitario), en Veracruz, México, el escritor de origen cubano Carlos Manuel Álvarez se dio cita para presentar su libro “Falsa Guerra” , un relato crudo que, asegura el autor, escribió desde la intuición de un cuerpo político y estético que intenta cobrar forma del contexto histórico y social, de almas y personas que buscan salir de su natal Cuba, texto en el que el escritor trata el concepto de el exilio y el auto exilio.

La novela “Falsa Guerra” está protagonizada por los que su autor califica como náufragos de tierra firme, varados a la deriva en tierra de nadie. El escrito de Álvarez se adentra en el pensamiento de los cubanos que quieren marcharse, pero no pueden, y aquellos que, pese a marcharse, no llegaron a ningún destino. Sitúa estos personajes en una isla que más que un paraje terrenal se visibiliza como un limbo, en la que la realidad subyuga las ideas de progreso, futuro, la huida o simplemente un motivo que les dé esperanza para seguir.

Los párrafos de Carlos Manuel Álvarez son claros, presenta una distinción entre la inmigración, el exilio y el refugio, conceptos que tratan sobre la misma circunstancia de la huida, pero que, en esencia, es necesario distinguir para poder conocer un poco más sobre su caos y angustia. El tránsito de los que buscan su lugar en el mundo es claro y ha encontrado una ruta nómada entre México, Francia, Alemania y, principalmente, Estados Unidos; migrantes cubanos que se encuentran paralizados e inmersos en una “Falsa Guerra”, carente de pasión e ideas auténticas.

El relato de Álvarez se encuentra compuesto de 248 páginas en las que intenta desentrañar esta realidad vívida y latente en muchos corazones desintegrados y memorias de desarraigo, mediante la evocación de atmósferas de melancolía y golpes de realidad; por este texto el autor ha sido considerado como uno de los escritores más contemporáneos que versan sobre este tema de realidades fragmentadas y el camino sin destino de muchos cubanos que han vivido el proceso del exilio; el escritor Emiliano Monge, quien recientemente estrenó su novela “Justo antes del final”; catalogó a “Falsa Guerra”, como un texto salido de la nueva literatura latinoamericana, que resalta no la realidad nacional, sino la humana.

Novela "Falsa Guerra" de Carlos Manuel Álvarez.

Carlos Manuel Álvarez, recordó durante su presentación en la FILU 2022; que poco después de haber abandonado la isla, encontró la oportunidad y sobre todo la inspiración para comenzar a redactar esta novela , sobre todo para poderle impregnar las circunstancias necesarias y sobre todo retratar la ruta política de los cubanos exiliados durante los últimos sesenta años; exilio político tratado en la literatura, coopera sobre alguien quien no tiene planes de retorno, pero que al mismo tiempo existían otros exilios que no engloban a todos. Es un texto que presenta una correlación entre sus distintos personajes y situaciones, pero bajo la primicia de los que son arrojados a cualquier lugar.

Dentro del texto se encuentran fragmentos que reviven vivencias reales en personajes de ficción como el Gringo, el Exiliado y el Camello, entre otros; “Falsa Guerra” es una novela dividida en “vidas modernas”, dos secciones que pintan los contrastes de los escenarios fuera del país de exilio y una aldea rural cerrada y bloqueada del mundo globalizado; la primicia de la novela para muchas realidades pudiera sonar como un relato construido de hechos pasados, pero está basada en hechos de la realidad tan cercanos al siglo XXI; escrito que se nutre a su vez de una prosa nítida y vivencial de primera mano Álvarez, quien también decidió ser un exiliado más.

“El libro intenta capturar una sensibilidad, un marco afectivo y emocional, que excede también el conflicto político que lo genera; hay una gran parte de la emigración cubana histórica, pero también de esta ola de casi doscientos mil migrantes del último año, que no se perciben como exiliados y no reconocen las razones políticas del éxodo que han sido orillados; todas las emigraciones son políticas, aunque no se huya de un régimen político como es el caso cubano”, declaró Carlos Manuel Álvarez durante su presentación en la FILU 2022.

