“Prohibido”: el polémico libro de la escritora británica Tabitha Suzuma

Novela “Prohibido” por Tabitha Sasuma

La polémica ha caracterizado el trabajo de la escritora Tabitha Suzuma, después de presentar una obra diferente y trasgresora. En este libro la escritora lleva los profundos traumas personales de sus personajes a su máximo nivel. “Prohibido” hace honor a su nombre, ya que el polémico libro ha dejado con la boca abierta a más de uno. De palabras crudas y situaciones no muy normales, presenta la inmundicia de la mente humana en un escenario que rebasa lo peculiar , se convierte en un grotesco relato no apto para mentes débiles.

El simple hecho de buscar en foros de literatura la obra de Suzuma arroja una gran cantidad de comentarios que desbordan las redes con la opinión de decenas de internautas que, en su mayoría, alertan sobre el contenido que se puede encontrar en las páginas de esta extraña novela , comentarios que se convierten en un cuchillo de dos filos que desalienta, aleja o corrompe la curiosidad de los lectores, esto porque en sus páginas la autora británica decidió incluir un tema tabú para la sociedad.

La historia versa sobre una disfuncional familia, una madre agresiva y alcohólica, un padre ausente del que no se sabe su paradero y, tres menores de edad bajo los cuidados de sus dos hermanos mayores , quienes hacen funcionar el hogar, desde las tareas más simples hasta todo el peso de la crianza y educación de los más pequeños.

Los integrantes más funcionales de este insano círculo son, Maya y Lochan, dos jóvenes adolescentes que, entre cocinar, cuidar y limpiar, ven absorbido su tiempo dentro de este caótico hogar mientras viven su miedo, de que los servicios sociales se percaten de lo que realmente ocurre al interior de su hogar y que eso los lleve a ser separados, temor que constantemente los atormenta en el transcurso de la historia.

Lochan, de carácter suave y sensible, busca proteger y ayudar a su hermana, a superar los retos del día a día. Su hermana Maya es consumida constantemente por la pena, la angustia y el miedo. La convivencia extrema y el cariño mutuo comenzarán a tomar un camino peligroso cuando sus vínculos de hermandad se ven comprometidos por un creciente y prohibido enamoramiento; La escritora británica realiza intensas reflexiones que envuelven al lector, sobre lo que podría ser correcto y no. El desarrollo de esta compleja historia, es narrado desde los ojos de los incestuosos hermanos, que comparten con el lector el verdadero compromiso que tienen al hacer funcionar el hogar.

En un acto de justificación, la autora incluye las terribles y desafortunadas participaciones de la madre, a modo de semilla germinadora del mal. La oscura narrativa constantemente mantiene la promesa de un final feliz y una salida victoriosa de esta complicada dupla , sobre el mal que ronda sus vidas; Al tiempo que el lector desea el escape de esta situación, se construye escenarios en los que puede continuar en esta relación. Suzuma relata lo ocurrido y logra, por momentos, justificar, por medio del ambiente, las condiciones inusuales de este tórrido amor.

Es claro que el polémico libro de Suzuma, se debe leer desde las entrañas, sin involucrar los juicios de valor, es una lectura para personas de mente fría; La novelista Tabitha Sasuma incluye en “Prohibido” información sobre la legislación actual con respecto al incesto y anécdotas de casos famosos de hermanos que fueron llevados a juicio después de cometer incesto. Por la índole de su contenido y su carga sexual, la novela juvenil es considerada para edades más avanzadas.