Cómo es la novela gráfica detrás de Kingdom, la serie de zombies de Netflix que narra la última dinastía de Corea

"Kingdom of the Gods" es el manwha coreano en el que está basada la serie de Netflix Kingdom

En los últimos años, la influencia de Corea del Sur en las grandes producciones de contenido audiovisual, en especial de Netflix, ha ido en ascenso . Es de esperarse que, con el furor ocasionado por éxitos como El juego del calamar o Estamos muertos, la plataforma de streaming siga apostando por series que giran en torno a Corea, su historia y su imaginario.

De la gran cantidad de contenido producido en el último tiempo, una de las series que más se destaca es Kingdom, un drama político cuyo atractivo reside en la inserción del concepto moderno de zombies en un contexto tan lejano como el de Joseon , la última dinastía que reinó en Corea del 1392 al 1897.

Mientras que Estamos muertos, la otra serie de zombies que fue furor en Netflix, está basada en un webtoon (un formato coreano de historieta digital en el que cada episodio se publica en una sola y larga imagen vertical), Kingdom es una adaptación de Kingdom of the Gods, un manwha que, a pesar de sus similitudes, no debe confundirse con el manga.

El pequeño príncipe Yi Moon, protagonista de "Kingdom of the Gods", es un adulto en la serie Kingdom.

La primera diferencia entre ambos es su procedencia: mientras que el manga proviene de Japón, el manwha es característico de Corea. Pero también difieren en su modo de lectura : el japonés se lee de derecha a izquierda, y el coreano de izquierda a derecha. En Occidente, sin embargo, suele agruparse todo bajo la categoría de novelas gráficas.

Kingdom of the Gods fue creado en 2014 a partir de una idea original de la escritora surcoreana Eun-hee Kim, con guión de In-Wan Youn e ilustraciones de Kyung-Il Yang. Este manwha, sin embargo, no sigue la misma historia que la serie Kingdom, por lo que quienes se hayan fanatizado con la adaptación a la pantalla chica de Netflix no se toparán simplemente con una versión gráfica del drama.

Empecemos por la serie. Kingdom cuenta la historia de Lee Chang, príncipe heredero al trono que, durante la dinastía Joseon, deberá enfrentar no solo a sus rivales políticos que intentarán destronarlo para quedarse con todo el poder, sino además a la violenta plaga de zombies que estos desatan.

Lee Chang, príncipe heredero en la adaptación de Netflix

Kingdom of the Gods, que también transcurre en un Joseon arrasado por la guerra y la hambruna, sigue al príncipe Yi Moon, que aquí es un niño y no un adulto como en el drama de Netflix. Después de un intento de asesinato fallido que lo dejó sin guardias, el joven príncipe, dado por muerto, deberá escapar y pedirle ayuda a un misterioso bandido de la montaña, mientras también luchan contra una legión de muertos vivos.

Aunque ambas historias tienen como base la disputa por el poder y sus consecuencias, la trama política del manwha pierde relevancia en comparación con la serie. Si tuviéramos que hacer una comparación, podría decirse que Kingdom of the Gods es similar a The Walking Dead, con el foco puesto en los zombies, mientras que el drama de Netflix se asemeja más a Game of Thrones, en el que la fantasía es un accesorio más del drama político que gira en torno a la disputa de un preciado trono.

Pero, más allá de la trama política, ¿cómo se explica una epidemia de zombies en la Corea dinástica? Aunque la serie y el manwha coinciden en algunos puntos del origen de los muertos vivos, difieren en algunos factores clave. Mientras que en el manwha las personas se transforman al comer carne humana, cosa que se explica por la terrible hambruna ocasionada por los años de guerra que arrasó con Joseon, la causante en la serie es una extraña flor violeta que solo crece en terrenos helados, conocida como “flor de la resurrección” , que tiene el poder de revivir a los muertos.

Aunque coinciden en varios puntos, el origen de los zombies no es el mismo en el manwha que en la serie

Para explicar el comienzo de la epidemia en la serie Kingdom, primero hay que reponer algunos datos que den un marco a los hechos. El príncipe heredero al trono, Lee Chang, es el hijo del rey que, luego de la muerte de su madre, volvió a casarse. El trono, sin embargo, solo quedará en manos de Lee Chang si su madrastra no tiene un hijo varón del rey, hecho que provocaría la muerte del príncipe.

El problema surge cuando el rey contrae una extraña enfermedad que, en poco tiempo, termina con su vida. En ese momento, la reina y su padre traman un plan para hacerse con el poder de todo el reino. Ella fingirá estar embarazada mientras intentan revivir al difunto rey con la flor de la resurrección.

Cuando notan que, en vez de revivirlo, la flor solo lo transforma en un horrible monstruo que despierta por las noches para comer carne humana , la reina y su padre deberán fingir que la enfermedad del rey se ha prolongado más de lo normal mientras esperan el nacimiento de un nuevo heredero varón. Pero, como es de esperarse, no podrán contener el desastre .

El manwha, traducido del coreano al japonés y el inglés, todavía no tiene una versión en español

Así como sucede en el manwha, la epidemia se desata a partir de un pequeño poblado que, al borde de la inanición y tras recibir el cadáver mutuilado de un joven que había sido mordido por el rey zombie, comen su carne . Esto provocará que todos mueran y, casi en el mismo momento, se transformen en hambrientos monstruos que se expandirán rápidamente por los territorios lindantes.

También en el manwha la epidemia se desata por el consumo de carne humana. La autora, Eun-hee Kim, quiso hacer una crítica de los sistemas que permiten y promueven la hambruna del pueblo, sin hacerse cargo de las consecuencias fatales que esto acarrea. De todos modos, Kingdom of the Gods se corre rápidamente de esa línea crítica y se deja llevar por la violencia que se espera de una historia de zombies, a diferencia de la serie, que se centra más en el lento desarrollo de los personajes y en la subtrama política.

El estreno de Kingdom a comienzos de 2019 despertó un enorme interés por el manwha en el que está basado, por lo que, al año siguiente, Kingdom of the Gods se tradujo por primera vez del coreano al inglés. Por el momento, además de esos dos idiomas, el manwha solo está disponible en japonés, pero se espera que, con el estreno de la tercera temporada de la serie, cuya fecha aún no ha sido confirmada tras los atrasos generados por la pandemia, sea traducido a otros idiomas.





SEGUIR LEYENDO: