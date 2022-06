‘Chartwell Manor’, una novela gráfica para comprender el abuso sexual con una perspectiva masculina

‘Chartwell Manor’, Glenn Heard (2021) Ediciones La Cúpula

“Ninguna infancia merece ser profanada. Pero nadie elige su infancia.”

Esta novela gráfica es el resultado de más de cinco décadas de proceso; en ella, el autor se desnuda públicamente con el fin de relatar el abuso sexual y emocional que vivió por años en su etapa de adolescencia en un internado, con una declaración a sus lectores por medio del texto y la imagen, que despierta emociones crudas, desgarradoras, dolorosas y adultas, sin duda, distantes de los eufemismos, como una expresión de traumas del pasado con la franqueza de un personaje que no teme a la oscuridad porque viene del submundo.

Portada de ‘Chartwell Manor’, Glenn Heard (2021) Ediciones La Cúpula

Tras un encuentro con la sobriedad y la confrontación a los demonios que habitan en su pasado, juntó las piezas de un rompecabezas para transmutar el sufrimiento en esta producción literaria sobre su drama personal, un sufrimiento íntimo del que muy pocos hombres se atreven a hablar, porque es más común que se denuncie el abuso sexual del que las mujeres son víctimas.

La cultura popular en esta época anima a que la masculinidad también sea abordada desde la vulnerabilidad y desde la denuncia, logrando que muchas formas de violencias sean visibilidadas, como la que este autor vivió en un internado para muchachos en donde fue inscrito por sus padres en la década de los setenta como una medida para manejar la indisciplina escolar y su carácter se mostraba rebelde.

Glenn Head (1958, Morristown, Nueva Jersey) inició su historia como artista dibujando cómics cuando a la edad de catorce años, años después, en la década de los noventa, junto al dibujante Kaz, co-creó y editó ‘Snake Eyes’, una reunión de cómics de vanguardia, que resultaría nominada a los premios Harvey. Head también fue colaborador de la antología de cómics ‘Zero Zero’ de la prestigiosa editorial Fantagraphics, mientras que en 2005 hasta 2010, editó y participó en la antología Hotwire Comics, nominada también a los premios Harvey y Eisner.

Este autor sabe lo que es entregarse a un proceso, enfrentó el precio que debía pagar por publicar un trabajo atrevido como este, un libro que le tomó alrededor dei cincuenta años de memoria, un examen de conciencia que no vino solo, las secuelas emocionales, las adicciones, las conductas autodestructivas propias de un trauma severo que lo persiguió toda su vida, los complejos que apuntaban directo a su intimidad y a lo que debía callar por su condición de varón en una sociedad que exige a todos fortaleza y silenciar lo inconveniente o controversial.

Ilustraciones internas de ‘Chartwell Manor’, Glenn Heard (2021) Ediciones La Cúpula

El estilo de Glenn ha sido catalogado como surrealista, underground y violento. El artista que reside en Brooklyn, Nueva York, una zona donde ha encontrado referentes para su propuesta artística a lo largo de su larga carrera, en en la cual se destaca el hecho de haber sido alumno de Art Spiegelman, popular por su novela gráfica ‘Maus’ (1977), que narra la historia de Vladek Spiegelman, su padre, un judío polaco durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue en la Escuela de Artes Visuales, en la década de los ochenta, donde Head aprendió a armar cómics y desarrollaría sus inquietudes artísticas para procesar su pasado, algo que ahora comprendemos, con esa fuerte inclinación surrealista fuertemente influenciada por los cómics subterráneos de los años sesentas.

El trabajo de este artista, conformado por una amplia muestra de cómics e ilustraciones, ha aparecido en publicaciones como The Wall Street Journal, Screw, The New York Times, Playboy, New Republic, Nickelodeon Magazine. Sports Illustrated, Pulse Magazine, Advertising Age, Interview y Entertainment Weekly. Otros trabajos más conectados con las bellas artes han sido exhibido en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos con una exhibición itinerante de arte de dibujos animados de Exit Art, “Comic Power”; “Arte y Provocación: Imágenes de Rebeldes” en el Museo de Arte Contemporáneo de Boulder e “Ilustradores de la Prensa de Nueva York.

Ediciones La Cúpula, encargados de traer a la lengua española este trabajo de Heard un sello nacido en 1979 con una propuesta caracterizada por la ilustración y el cómic con el primer número de la revista mensual El Víbora, impulsando la labor y propuesta de artistas de la escena ibérica como Max, Gallardo, Nazario, Martí, entre otros, muchos de ellos galardonados después de esto con reconocimientos nacionales





