Tyto Alba y Héctor Abad Faciolince, el artista y el escritor detrás de ‘El olvido que seremos’ en el Hay Festival

Tyto Alba y Héctor Abad Faciolince en el Auditorio Principal del Parque Explora en el marco del Hay Festival Medellín 2022

‘El olvido que seremos (2006), la renombrada novela de culto publicada escrita por Héctor Abad Faciolince, después de más de 40 ediciones, fue llevada al cine por el director español Fernando Trueba y, hace poco, reeditada como novela gráfica con ilustraciones del artista español Tyto Alba. Estos dos personajes se reunieron en una conversación llena de recuerdos, risas y anécdotas en el marco del Hay Festival Medellín 2022.

‘“Este libro surgió con la pandemia, según recuerdo, yo estaba en Madrid presentando mis diarios pocos días antes de que nos metieran en confinamiento a todos y ahí tuve una cita con Catalina Mejía, decían que era la editora de Salamandra, la editorial que finalmente editó este libro (...); ella quería editar un cómic, una novela gráfica de ‘El olvido que seremos’, y me mostró varias opciones de ilustradores. Insistía que el que más le gustaba era Tyto Alba, me mostró varios libros del él y, después de un rato de estar mirando, el que más me gustó por encima de todos fue Tyto, fue muy fácil elegirlo, ahora lo difícil era que él aceptara el encargo…”, comentó Abad Faciolince, haciendo la introducción al evento y también marcando el inicio de lo que sería la línea de tiempo en la que esta producción literaria se haría realidad.

Tyto Alba continuaría con el relato: “Tan difícil como crees no fue precisamente, porque me pilló en un momento en que tenía tiempo para hacerlo, acababa de terminar un libro de Walt Whitman y entonces era ese momento. Supongo que a ti también te pasa, que te quedas como vacío, porque, generalmente, cuando estás trabajando en algo sobre la marcha, antes de terminar el proyecto ya tienes idea de lo que harás a continuación, pero en esta ocasión no tenía ningún proyecto, idea y no estaba muy seguro, y llega esta propuesta, que no me la esperaba para nada. Tampoco conocía a Catalina Mejía la editora, me llamó la atención, tenía que leer el libro, porque no lo conocía, a pesar de ser una novela tan popular, no sabía tampoco que en ese entonces se había terminado de hacer la película. Lo leí, me gustó mucho, era muy diferente de lo que acababa de hacer, en la temática, las imágenes que tendría que dibujar. Como reto, me pareció interesante adaptar una historia, porque lo que estaba haciendo antes eran proyectos propios, y hacer el guión, porque tenía que llevar el libro a otro medio. Me pareció interesante lanzarme, con el miedo de si era o no era capaz, porque, en principio, parecía muy complicado. A ti te había parecido bien que fuera yo el dibujante y a la editora también, algo que me dio mucha confianza para llevarlo a cabo, fue ahí donde llegó la pandemia.”

Detalle de la portada de 'El olvido que seremos', adaptación a la novela gráfica de la obra homónima del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, resumida e ilustrada por el dibujante catalán Tyto Alba.

¿Quién es Tyto Alba? El artista responsable de la novela gráfica y de numerosos proyectos literarios es un ilustrador español que inició su carrera como pintor saltando luego a la historieta. Trabajó como editor de la editorial de historietas Génat, en España, con la cual publicaría por primera vez su obra Santo Cristo. Sus ilustraciones han acompañado artículos de opinión en El Periódico de Catalunya y es creador del proyecto PDA (Pequeños Dibujos Animados), una serie de cortometrajes de animación en colaboración con niños de diferentes países. Alba no es un novato, tiene experiencia en la adaptación de novelas, entre ellas dos del escritor barcelonés Gabi Martínez que desarrolló al inicio de su carrera, su más reciente trabajo es la adaptación de ‘El olvido que seremos’, la reedición en novela gráfica (2021) del libro de Héctor Abad Faciolince como homenaje de un hijo a su padre que es ya un clásico de la literatura contemporánea en español.

Héctor Abad Faciolince. Foto: Hay Festival 2022

“Les cuento que a mí la idea desde el primer momento me encantó, yo me eduqué en parte leyendo cómics que los más jóvenes ni los conocen, eran los de ‘El llanero solitario’, que ‘Mafalda’ decía “El llanero solterón”; del ‘Dr. Mortis’, cómics malitos, francamente, pero a mí me encantaba leerlos y me dejaban leerlos...”, comentó Abad para contextualizar a los asistentes sobre el significado que tiene su obra adaptada a las ilustraciones. “Llegué a Colombia, dije que iban a hacer un libro de una novela gráfica con ‘El olvido que seremos’. A mi mamá y a mi mujer les pareció que era como frivolizar el libro, volverlo como para niños, volverlo una burla o algo así.” agregó el escritor.

“¿Tú has tenido la sensación de que a veces el cómic, sobre todo las personas que nunca leen cómics o ven novelas gráficas, lo tienen como una consideración inferior?”, pregunta Héctor Abad a Tyto. “Claro, la gente que no lo conoce tiene que hacer este esfuerzo por explicar que existen géneros para adultos, que es igual que el cine y las películas. Sería igual de erróneo pensar que el cine es una cosa que a lo mejor se pensaba en sus inicios, que es algo para reír, como espectáculo o para niños y, en general, hay todo tipo de temáticas, sobre todo que recientemente se comenzó a llamar “novela gráfica”. Hay libros de periodismo y todo tipo de temas, se puede sentir uno acomplejado, y me pasa a veces sin motivo, pero, si es un pintor, escultor o cineasta o un escritor, siempre tiene uno ese complejo de inferioridad. Bueno, no siempre. A veces llenas tu ego, porque a veces haces algo que te queda estupendo y piensas “esto es un arte” y estoy muy orgulloso, pero hay esos momentos en los que te vienes a menos y no hay por qué, por eso admiro mucho a los autores de cómic o dibujantes que tienen mucho respeto hacia su obra y que no tienen que dar explicaciones de que si esto es algo respetable…”.

—Supongo que tu ya eres uno de esos—replicó Abad Faciolice al artista entre risas

—Pues no, ya ves que te estoy explicando que a veces me sigue pasando”, respondió el artista.

Tyto Alba, artista español encargado de las ilustraciones de la novela gráfica de 'El olvido que seremos', invitado al Hay Festival Medellín 2022

“Me dieron una beca para la Academia de España en Roma. En España, en los últimos años, el cómic ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación y la Academia fue fundada en mil ochocientos y pico, y cada año llevan becados a pintores, escultores y artistas, desde hace unos años hay una beca también de cómic y ahí me pasaba muy a menudo que sentía como fuera de lugar. Me pasaba esto, pero también me fue bien como para sentirme más seguro con esto y estar codo a codo con artistas reconocidos, fue una experiencia bastante buena en ese sentido’.

