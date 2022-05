Francesco Tonucci vuelve sobre Mario Lodi: las propuestas de un educador que lo pensó todo de nuevo

Francesco Tonucci y el libro sobre su amigo Mario Lodi.

El sábado 7 de mayo Francesco Tonucci presentará su libro Vidas de clase. Cinco años con Mario Lodi y sus alumnos. Este libro ya había sido publicado hace dos décadas, pero, la editorial Losada lo reedita, a pedido del autor porque el 17 de febrero Mario Lodi hubiera cumplido 100 años.

Tonucci cuenta la experiencia de su amigo Mario, un maestro italiano, con quien compartió 5 años. Tal como lo dice en la obra, este libro no pretende ser ningún modelo, sino sólo una invitación a la lectura; a una lectura atenta y apasionada que permita a cada docente descubrir que tras los productos escolares están los niños, con su diversidad, sus problemas, sus familias, sus juegos, sus dolores y alegrías. O sea, una invitación a comenzar con espíritu de aventura el viaje alrededor del mundo niño.

¿Quién fue Mario Lodi?

Mario Lodi (Piadena, 1922- 2014) fue un pedagogo, escritor y profesor italiano. Se graduó como maestro en 1940. Sus metodologías educativas se inspiraron inicialmente en las de Célestin Freinet y su trabajo fue impecable en relación con el mundo de la escuela y los niños a través de un compromiso concreto. En este contacto diario con los niños, con su observación participante, Lodi ha rediseñado el valor educativo de la escuela, cambiando sus aspectos y estrategias docentes.

Desde 1970, durante diez años, dirigió el grupo de investigación que produjo 127 folletos de lecturas, guías y documentos . A partir de este período se convirtió en el punto de referencia de muchos maestros de escuela primaria; de toda Italia comenzaron a escribirle y a invitarlo a conferencias y debates y los jóvenes maestros se inspiraron en su método didáctico y educativo. En 1978 se retiró y comenzó otras actividades en el campo educativo.

Mario Lodi. La educación, desde todos los puntos de vista.

En 1980, con un estudio del territorio nacional, recopiló y clasificó 5000 cuentos de hadas inventados por niños, documentando así que la creatividad infantil. En 1988, a petición de varios municipios, junto con el grupo editorial de A& B reescribió la Constitución italiana en una forma adecuada para los niños.

En1989, recibió el Premio Internacional LEGO por un periódico que dirigió, escrito e ilustrado íntegramente por niños. Además, creó un centro de estudios e investigación sobre los problemas de la era evolutiva, sobre los procesos de conocimiento, sobre la cultura del niño. Para dotarlo de una sede, renovó los locales que una vez fueron utilizados como establos de la granja, donde vivió y fundó la “Casa De Las Artes y el juego” en analogía con la Casa de Maria Montessori. Dicha Casa se presenta como un lugar bien cuidado, ordenado según las necesidades de aprendizaje de los niños y al mismo tiempo un lugar para practicar la ciudadanía, la cooperación, la comunidad democrática , un hogar donde crecer, de la manera más completa y en enriquecimiento mutuo.

Las características fundamentales de su método se basaban en la escucha, como un valor vinculado a una actitud de humildad del maestro que nunca comienza la lección sin antes haber dado la oportunidad a los niños de expresarse, de contar sus experiencias y sus pensamientos. Es a partir de esto, de hecho, que todos los tipos de aprendizaje comienzan, desde la personalidad del niño.

El primer deber del docente, según Mario Lodi, es cumplir las tareas de educador, pero donde ya es necesario dar la posibilidad al alumno de desarrollar sus habilidades de forma autónoma sin homologarse a algo pre-llenado. Precisamente por esta razón, la alternativa pedagógica y cultural que propone es una escuela diferente donde el aprendizaje se basa solo en los propósitos de una pregunta, sino dirigido al razonamiento crítico.

Después de numerosas publicaciones y prestigiosas colaboraciones, en 2004, fue galardonado con el honor de Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República, en consideración a sus logros en el campo cultural y pedagógico. En noviembre de 2005 publicó una colección de fábulas para niños. En marzo de 2006, fue galardonado con el Unicef 2005, como parte de los niños “por haber dedicado toda su vida a los derechos de los niños porque tenían la mejor escuela posible, y por haber creado la Casa De Las Artes y del juego” a través del cual promueve la formación de maestros y el potencial expresivo de los niños. En 2006 publicó dos libros más.

Murió en la mañana del 2 de marzo de 2014 en su casa en Drizzona, rodeado por el afecto de su esposa Fiorella y sus hijas Cosetta y Rossella.

Los alumnos de Mario Lodi eran hijos de agricultores, obreros, artesanos y comerciantes de Piadena y zonas aledañas. Él plantea la importancia de la coexistencia entre la escuela y la familia, a sabiendas que el niño convive en ambos espacios. Por eso se considera un co- educador ya que los padres participan en la programación del aula.

El libro

El libro está dividido en 3 partes: Primer grado, Segundo a Quinto grado y propuestas didácticas y una nota de autor a cargo de Francesco Tonucci. En ella, el pedagogo reconoce que se perdió en un mundo hecho de dibujos y de palabras, de relatos cotidianos y de poesía, de experiencias científicas y de fantasía. “Todos estos múltiples y trozos de experiencia se fueron articulando con amor y curiosidad con cierto rigor metodológico un proyecto educativo más amplio que arrancan la escuela y se extiende a toda la vida del niño”, comenta Tonucci.

En la primera parte, cuando refiere a primer grado, Lodi considera que las habilidades sociales, como solidaridad, compromiso o respeto, se aprenden ; asimismo, la atención y el interés por la clase deben promoverse y ganarse, por eso no sólo hay que evaluar al alumno, sino también al docente. Un buen maestro es el que pone en práctica “las técnicas educativas para desarrollar al máximo las actitudes naturales y la inteligencia; evaluemos en que medida hemos ejercido nuestro oficio” sostiene el autor.

Valora la importancia de hablar y escuchar en el aula, el hecho de hablar juntos es el hilo conductor de todas las actividades escolares. Considera que el lenguaje hablado precede al lenguaje escrito , por eso la palabra es desde el comienzo un instrumento: grabar una cinta, para comunicarse con alguien que no está allí, planificar un discurso para diferentes interlocutores, etc. Antes de empezar a escribir es necesario que los niños comprendan qué significa escribir y cuando es necesario.

La enseñanza de la ciencia también es un punto importante en Lodi . Cuando un niño preguntó acerca de los charcos que había en la calle y ya no estaban, el maestro le propone que moje la pizarra y que a partir de esa experiencia formulen hipótesis. Se necesita un docente que crea en la potencialidad de los niños, si no, el rendimiento de ellos será muy bajo. También cuenta el caso cuando un día una niña llega un caracol al aula, experiencia que le permite trabajar dibujo y música, por ejemplo. Esto motiva el trabajo en clase ya que lo que hacen un niño no es ignorado, sino que transforma el material viejo en algo nuevo enriqueciendo la biblioteca y construyendo una memoria colectiva y, además, crea una nueva relación entre el niño y el libro ya que se convierte en autor; mucho más si estos libros se imprimen.

Aprender. Un proceso que exige reevaluación permanente. (Foto: Twitter/SEP_mx)

En la segunda parte, de Segundo a Quinto grado, Tonucci relata que Lodi reunió cuatro volúmenes de diarios de clase, El mundo, donde recoge en una documentación única, experiencias colectivas importantes, tal como como una excursión de varios días. En dicho relato se construye una memoria colectiva.

También refiere a cuando los niños escribieron una novela durante 2 años lectivos; desarrollaron una trama, elaboraron capítulos y buscaron soluciones creíbles. La expresión era libre: no todos los chicos preferían la novela, la poesía o la pintura, sino que cada uno podía elegir el lenguaje más afín a él. Los niños hablaban de sus problemas, de sus miedos, pero no sólo conversaban sobre ellos, sino que trataban de descubrir causas y sugerir soluciones

Es de destacar que el error era un elemento importante de investigación para Lodi, implicaba observar con atención los errores gramaticales, de cálculo o de conducta y ver su lógica y sus motivaciones para solucionarlo.

En cuanto a la enseñanza de la ciencia en lugar de invitarlos a razonar donde los niños hubieran acudido a las enciclopedias, se los invitaba a investigar en casa. Para Lodi, la curiosidad no es una actitud banal y casi lúdica , sino que es la base de la actitud científica en la necesidad de saber que se convierte en placer de saber. Los niños investigan el mundo pequeño, cercano en el tiempo y en el espacio en los primeros años, que se va ensanchando gradualmente a medida que crecen los intereses las necesidades y los instrumentos de conocimiento de los niños.

En cuanto a la inclusión, si bien no se plantea la existencia de niños con discapacidad en los 311 diarios, sin embargo, queda clara la diversidad de reproducciones. Lodi no ponía nunca de relieve los problemas como factores de discriminación. Entre sus alumnos se encontraban niños epilépticos o tartamudos, por ejemplo.

Si bien el maestro parece ausente en las páginas del diario de clase, interviene en las discusiones, pero los textos son escritos por los niños. Reconoce que hay muchas cosas que no conoce y que accede a través de sus alumnos y otras veces les proporciona instrumento adecuado, los acompaña en sus miedos y problemas y cree en sus fantasías y, a su vez, en su programación respeta sus necesidades e intereses de cada uno de ellos.

En la tercera parte del libro, propuestas y técnica didácticas, reconoce al juego como una actividad seria donde el niño puede estar atento durante mucho tiempo. Es necesario una escuela que entusiasme, que infunda el gusto y el placer de leer de escribir y de comprender la realidad, una escuela que acepte el niño lo respete como persona y que le exija compromiso.

Lodi considera que todo niño tiene derecho a un crecimiento óptimo, proporcional a los verdaderos niveles de su punto de partida y de sus posibilidades y la escuela tiene que garantizar a cada cual la posibilidad de contribuir al trabajo colectivo y de extraer en él la mayor ventaja posible.

Todos los lenguajes expresivos son usados. La arcilla, la pintura, la carpintería, la imprenta y el diario de clase fueron las distintas herramientas que uso Lodi para la implementación de sus ideas.

La escuela era visitada por pescadores, artesanos, titiriteros, hilanderos; todos venían a hablar de lo que conocían bien porque es parte de su experiencia de su vida. Sin embargo, el maestro seguía siendo el garante de toda esta compleja actividad escolar: el que elige los momentos, los modos, mantiene abiertos los problemas y encuentra material de confrontación, en los libros en lo que puede verificar y profundizar. Y la escuela debe ser permeable en sus muros permitiendo salir y entrar otras experiencias culturales.

El libro lo presentará Francesco Tonucci, junto al rector de la UNR, Franco Bartolacci, el sábado 7 de mayo a las 10 hs por el canal de Youtube de la Universidad Nacional de Rosario (https://www.youtube.com/c/UNROficial). Los comentarios estarán a cargo de Gabriel Lerner (Secretario SENAF)

* Carina Cabo es Doctora en Educación (UNR)

