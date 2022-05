Estalla la interna entre los directivos de la Feria del Libro por un acuerdo con Vargas Llosa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Guzmán

La Fundación El Libro es un conglomerado de organizaciones que, todas juntas, llevan adelante el evento cultural más masivo de la región: la Feria del Libro de Buenos Aires. En su seno, ahora, mientras se lleva a cabo en La Rural luego de dos años de virtualidad por las restricciones sanitarias, acaba de estallar una interna en torno a la figura de Mario Vargas Llosa, que tiene previsto arribar a la Feria este viernes. ¿Qué fue lo que pasó?

La Fundación El Libro y la Cátedra Vargas Llosa firmaron un acuerdo para realizar un concurso bienal de cuento corto . Sin embargo la aprobación no fue unánime. Según pudo averiguar Infobae, de los 14 consejeros que la integran, 5 votaron en contra y hasta último momento se temía que se cayera. Por mayoría, se terminó aprobando hacer el acuerdo. El argumento de los opositores es que la Cátedra está íntimamente ligada a la Fundación Libertad, “el instrumento político de la derecha y el neoliberalismo”. No querían que la Feria del Libro quedara “pegada” a esas ideas.

La incomodidad parece retomar una vieja disputa: en 2011, Mario Vargas Llosa iba a inaugurar la Feria del Libro pero un grupo de intelectuales ligados al kirchnerismo -José Pablo Feinmann, Mario Goloboff , Vicente Battista, Horacio González- escribieron una carta oponiéndose. Decían que la visita no era sólo inoportuna “sino también agraviante para la cultura nacional y para con las preferencias democráticas y mayoritarias de nuestro pueblo”.

En ese momento el editor Aurelio Narvaja -actual Consejero de la Fundación- dijo que Vargas Llosa era “un propagandista, ostensible y florido, de las ideas y las políticas de la derecha liberal y como tal ha dicho las peores cosas de nuestro gobierno (...) y en forma personal de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, y del ex presidente Dr. Néstor Kirchner”.

"La mirada quieta", de Mario Vargas Llosa

La propia Cristina Kirchner, entonces presidenta, pidió que se retirara la carta contra el Nobel y Vargas Llosa habló. “Yo voy a seguir criticando todo lo que me parezca mal aunque a algunos los ofenda”, dijo en la Feria del Libro de Buenos Aires. “Yo no critico a Argentina, he criticado ciertas políticas que me parecen equivocadas porque soy un hombre libre”.

Este 9 de mayo la Fundación Libertad —creada en 1988 en Rosario y una de las más influyentes de América Latina en torno a las ideas liberales— realizará una cena. Participará Vargas Llosa; presentará su Cátedra. También estará presente alguien muy a fin a esta ideología Mauricio Macri, así como también otro expresidente, Julio María Sanguinetti, quien fue primer mandatario de Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000 .

De los ciclos de conferencias y debate que ha desarrollado la Fundación Libertad en los últimos años han participado también figuras como Javier Milei, Patricia Bullrich, Martín Tetaz y Horacio Rodríguez Larreta.

Feria del Libro (Foto: Luciano González)

El acuerdo entre la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación El Libro ya está firmado, lo que resta acordar son las cláusulas, aunque se estima que ahí no habrá grietas: en teoría, hay un consenso en que no podrán interferir cuestiones de índole política y religiosa en el concurso literario. Cuando llegue Vargas Llosa a la Argentina, ya en la Feria del Libro, se anunciará este acuerdo.

La Fundación El Libro está integrada la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), el Sector de Libros, Revistas y Medios de Comunicación de la Cámara Española de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines (FALPA).





SEGUIR LEYENDO