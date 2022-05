Una multitud llenó la Rural y vivió a pleno el primer sábado de la Feria del Libro

(Luciano González)

El primer sábado a la noche de la Feria del Libro de Buenos Aires fue una verdadera fiesta, con una asistencia masiva que superó cualquier expectativa y un clima general de alegría por el reencuentro. El público pudo disfrutar de este clásico de la cultura porteña en su versión noctámbula y gratuita, gracias a la Noche de la Feria. Durante el súper sábado, pasaron por la cita cultural y editorial figuras como Florencia Bonelli, Daniel Balmaceda, Eduardo Sacheri y Darío Sztajnszrajber y se sumó un colorido homenaje a Manuel Puig.

La Rural se dejó envolver por el calor de ansiosos lectores y lectoras que colmaron stands, salas y accesos. Era nada menos que el primer fin de semana de esta tradicional cita que así se vivía desde 2019, luego de dos años consecutivos sin celebrarse en modalidad presencial a causa de la pandemia. Y no decepcionó.

(Luciano González)

En un sábado de alto voltaje, llegó la masiva presentación de El hechizo del agua, el último libro de la “reina de la novela romántica” Florencia Bonelli. A la misma hora, el historiador Daniel Balmaceda profundizaba en los hábitos culinarios de nuestro país, a partir de su obra Grandes historias de la cocina argentina. “Se extrañaban estos momentos”, comentó el historiador.

También estuvieron dos autores populares como Eduardo Sacheri, con su última novela, El funcionamiento general del mundo y, en simultáneo, el filósofo Darío Sztajnszrajber, quien compartió con la periodista Soledad Barruti la charla “Comer, pensar, amar”. Una feria “tremenda, llena, llenísima como en los viejos tiempos”, celebró el filósofo. Asimismo se presentó Paulina Cocina, quien concurrió al nuevo “firmódromo”, al igual que Balmaceda y Sacheri.

(Luciano González)

Uno de los momentos más coloridos de la jornada fue la performance Puiguísima, para celebrar la figura de Manuel Puig en su 90 aniversario, con una intervención artística creada y dirigida por Flavia Da Rin, que dio vida al particular universo literario del autor de Boquitas pintadas.

El desfile, que se extendió durante unas dos horas, partió de una biblioteca en las inmediaciones y finalizó junto al stand de Buenos Aires Ciudad. A su ingreso a la feria, se armó una verdadera procesión detrás de la quincena de performers. Tampoco faltaron las selfies con las figuras a gran tamaño, entre ellas el propio “Puig”, “Rita Hayworth” y dos “chusmetas”.

(Luciano González)

Según explicó Da Rin a Leamos, se le ocurrió “que el homenaje debería tener un rasgo carnavalesco, porque el carnaval es la desjerarquización por excelencia y creo que Puig fue tan renovador para la escritura latinoamericana por eso, porque desjerarquizó un poco la forma de escribir”.

“Mixturó aquellas expresiones que tal vez quedaban por fuera de la alta cultura: revistas de corazón, el folletín, la crónica policial, las voces de aquellxs sin voz, las vecinas con ruleros, lxs gays , lxs niñxs con notas al pie del lenguaje científico o filosófico”, aseveró. Por lo tanto, sostuvo que “este corso o ‘suelta de personajes de la vida y obra de Manuel Puig’, como dice la curadora y escritora Malena Low, parecía lo más justo para homenajearlo y mantener viva esa impronta”.

Otras que estuvieron de parabienes fueron las numerosas seguidoras de Bonelli. Las tres administradoras de la cuenta de Instagram Bonellistas Unidas y Selectas (BUS) transmitieron la emoción que sintieron durante la jornada a Leamos. More Barrasa sostuvo: “Flor hace que la pasión por la lectura cree puentes maravillosos y nos conecte con otras lectoras, que podamos compartir la vida y encontremos amigas inseparables. La espera fue larga, pero valió la pena, porque nos volvió a enamorar como siempre y porque verla nos renueva las energías del corazón”.

(Luciano González)

“Para ella no somos lectoras anónimas, somos ‘sus lectoras’, y eso marca la diferencia. Es una mujer muy sabia, y siempre tiene las palabras justas para darte, para aconsejarte, ya sea desde la vida en general como en la parte astrológica. Para mí Flor es un ser de luz, que a muchas nos ha sacado de la depresión, de la oscuridad. Ella no mide que lo que para ella es un detalle tal vez pequeño, para nosotras es una inmensidad. Es humilde y grande”, complementó Vale Naya.

Y Dani Celi consideró: “Pocos pueden comprender el sentimiento que tenemos las lectoras de romántica cuando podemos hablar con la creadora de los personajes que nos hacen emocionar, enojar y reír o llorar. Y con Flor tenemos todo eso y más. Es un intercambio único. Poder conocer sobre los personajes más allá de la novela, saber cómo los creó, el backstage”.

Y las tres se encargaron de aclarar en una respuesta colectiva a Leamos que “el día que venimos a la feria para ver a Flor es nuestro día. No hay hijos que nos llamen, esposos/as que nos distraigan, no hay cocina ni trabajo. Es un día bonellista, y el broche de oro es escuchar a Flor en la Sala Hernández y que luego se tome un minuto para firmarnos el libro y tomarnos una foto. Una se va con el corazón rebosante de alegría bonellista”.

(Luciano González)

Muchos de las y los visitantes de la feria exhibían similar entusiasmo transitando pasillos, recogiendo volantes y cargando con estoicismo sus bolsas. Con algunos barbijos en su lugar, otros que se iban bajando a medida que se extendían las caminatas o bien lucían ausentes. Y, cada tanto, lectoras y lectores buscaban descansar en el remanso ofrecido por algunas de las sillas en los stands o, directamente, sentados en el piso.

Al celebrarse la Noche de la Feria, el ingreso libre y gratuito se abrió a partir de las 20 y continuó hasta la medianoche, con paso libre por los molinetes. Los valores de la entrada son 300 pesos de lunes a jueves y 450 viernes, sábados y domingos, mientras que online puede accederse a un pase de tres visitas por 700 pesos.

Desde el stand de Penguin Random House confirmaron a Leamos que la afluencia de visitantes fue “progresiva desde primera hora de la tarde, que la gente se empezó a sumar”. “Hubo mucha gente desde que abrió y no paró, más de lo que esperaba”, coincidieron a pocos metros en Planeta, donde se armó una interminable fila para la firma de Bonelli. En el stand de la distribuidora Big Sur, Federico Gori dijo que “es difícil calcularlo después de tres años. Hubo bastante gente, pero no explotado. Igualmente, no paramos de atender y hubo tiempo para recomendar”.

(Luciano González)

Mientras aún resuena y se comenta el potente y crítico discurso inaugural de Guillermo Saccomano, en los próximos días participarán en la feria escritores internacionales como el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el director del Instituto Cervantes Luis García Montero, Javier Cercas, Jorge Carrión, Marta Sanz, Diamela Eltit y John Katzenbach. También se sumarán otros autores y autoras locales como Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Camila Sosa Villada y Mariana Enríquez.

El acontecimiento cultural, en el que se destaca La Habana como invitada de honor, abrió sus puertas el jueves pasado y ofrecerá más de mil actos hasta que culmine el 16 de mayo. A la vez, este verdadero mar de libros aguarda a más de un millón de lectores. Un ritual en el que los visitantes salen a la conquista de un enmarañado mapa de pasillos, stands y puestos de comida, esta vez más que nunca con sabor a verdadera celebración.

