“Free Fire fue un gran punto para mí, para poder conectarme con las personas más jóvenes”

Los artistas sudamericanos están arrasando en diferentes ámbitos de la música en todas partes, y en Ibiza, cuna de varios de los mejores clubs del mundo, se llevan todos los flashes. Una de las grandes figuras de la temporada veraniega de España es el DJ brasileño ALOK, ubicado en el cuarto puesto del ranking TOP 100 DJs de la prestigiosa revista DJ Mag, además de ser el único de Latam dentro de los primeros diez. El músico de 31 años está en uno de sus mejores momentos, tocando en los stages más importantes del planeta, y recientemente fue parte de unos shows en Hï Ibiza junto a Nicky Jam. En una entrevista exclusiva con Infobae Latin Power, contó el orgullo que siente al representar a su región, su estrecha relación con el videojuego Free Fire, y sus proyectos a futuro.

—Cada vez hay más y más artistas latinoamericanos que están siendo muy exitosos fuera del continente. ¿Qué te genera eso?

—Vengo de tres shows en Hï Ibiza, y en agosto y en septiembre voy a volver. No sé si tenés el mismo sentimiento, pero al ser un artista latinoamericano es un poco más difícil cruzar las barreras; llegar afuera, hacia Estados Unidos, Europa, Asia… Pero siento que para los brasileros aún más. Tenemos nuestro propio idioma, el cual es diferente al español , que es la segunda lengua más usada en todo el mundo. Por ende tenemos incluso esta barrera lingüística. Me parece que vivimos en una cultura bastante cerrada. Es como si fuera América del Sur por un lado y por otro lado Brasil. También creo que podemos sentirnos muy felices de que alguien esté representándonos afuera, aunque viene con mucha responsabilidad encima. Pero al mismo tiempo mi público me dio las energía para seguir. A cada fiesta que voy, todos están ahí, sintiendo que represento al país. Así que, aunque sea un gran desafío, es magnífico; porque todos están siempre apoyándome.

—¿Todavía vivís en Brasil?

—Sí, todavía vivo ahí. Estoy medio año en Brasil y la otra mitad afuera. Seis meses haciendo tours por Brasil y América del Sur, y los otros seis meses haciendo tours por Europa, Asia y Estados Unidos.

Este año dirá presente por primera vez en su carrera en Oceanía: durante el mes de octubre en Australia.

ALOK nació en Goiania, actualmente tiene dos hijos y lleva la música en su sangre. “Mi papá (DJ Swaru) es DJ desde hace 26 años y mi mamá (DJ Ekanta) también. Ellos son algunos de los pioneros de la música electrónica en Brasil. De hecho mi papá toca en un festival tradicional y auténtico que dura ocho días sin parar, ni siquiera para un descanso. Así que básicamente nací y crecí en la escena de la música electrónica”, contó.

—¿A qué edad empezaste?

— A los 12 empecé a producir, aunque igual desde que tengo cinco años que hago cosas con la música. Siempre estuve muy influenciado. Recuerdo que básicamente cambié los videojuegos por la producción. Cuando cumplí 14 años ya me sentía listo para producir para todos. Producía para mi papá, para mis amigos, etc… A los 16 lancé mi primer proyecto llamado ‘Logica’ (junto a su hermano gemelo Bhaskar). Ahí estuve por 7 años, me salí y empecé con ALOK. Así que es un largo trayecto. 18 años en esto. Este año se cumplen los 19.

En el año 2015 entra por primera vez a la lista de los mejores DJs del mundo según la revista DJ Mag, en la posición 44. Seis años después ocupa el cuarto puesto: “Cuando estaba en el TOP 44 era mi mayor logro y ahora estoy en el cuarto, pero pienso que hay muchas cosas para seguir haciendo. El juego nunca se gana. Siento que todo está cambiando muy rápido, siempre tenemos que estar adaptándonos, y el mundo no se rige por quién es el más fuerte. Sobrevive el que mejor se puede adaptar a las circunstancias, entonces creo que cada día, es un nuevo reto. Por ejemplo la otra vez estaba escuchando un set que hice en 2019, y ya no me sentía conectado con ese set. Lo sentía totalmente diferente”.

ALOK es uno de los personajes jugables de Free Fire.

A finales del 2019 sorprendió al mundo de los videojuegos al llegar como personaje jugable a Free Fire, el battle royale para dispositivos móviles. El lanzamiento de su skin fue para celebrar la Free Fire World Series, que aquel año se disputó en Rio de Janeiro, Brasil. ALOK tocó en el show previo a la gran final, que contó con más de dos millones de espectadores simultáneos.

—Hace dos años yo stremeaba mucho Free Fire, y todos querían tener tu personaje. ¿Qué me podés contar de esa etapa? Aparte después el juego hizo colaboraciones con Justin Bieber, J Balvin o BTS.

—(Sonríe) Te voy a contar una anécdota. Cuando me invitan para ser un personaje realmente quería entender, no solo al juego, sino a quienes consumían el juego. Me di cuenta de que es el juego más grande del mundo porque es el juego más accesible de todos. Podés jugarlo en cualquier móvil, no necesitas una PlayStation o una computadora. Entendí que era una increíble idea, para mí, para los fans y para el juego. Así que empecé a jugarlo antes y realmente me gustó. Organizo torneos y también lo stremeo.

“ Creo que lo más interesante de todo es cuando ellos me dan la oportunidad de elegir cuál superpoder iba a tener mi personaje. Realmente no sabía, pero les dije ‘quiero sanar gente. ¿eso es posible?’ Y ellos me responden ‘ehm sí claro… ¿pero estás seguro que realmente querés ese?’ Y claro, yo dije que sí. Así que puse curación y velocidad. Y luego, el 100% de las ganancias que se generan a partir de mi personaje en el juego, van destinadas a caridad. Así que cada ingreso que tenga ALOK del juego, lo devuelvo a la comunidad. Creo que el punto de valor es el hecho de generar atención. La atención es algo muy importante actualmente, y el juego tiene la de esta nueva generación, y es más accesible que los juegos tradicionales. Ellos hacen lo que quieren, cuando lo quieren. Es totalmente descentralizado. Creo que Free Fire fue un gran punto para mí, para poder conectarme con las personas más jóvenes. Y es divertido porque muchos chicos lo jugaban sin saber que yo realmente existía. Pensaban que era un personaje y que yo no era real”, se sinceró entre risas.

—Entonces… ¿jugás videojuegos?

—Solo juego Free Fire. Porque no tengo mucho tiempo, tengo dos hijos también. Eso me complica un poco más… Así que solo puedo elegir un juego, y me gusta mucho el Free.

ALOK durante su concierto en Hï Ibiza.

—¿ALOK es tu único proyecto actual o tenés otros proyectos en paralelo?

—No, no, solo ALOK. Pero cuando soy ALOK, en realidad estoy adaptando a ALOK a diferentes tipos de fiestas. Esto depende mucho también del país donde te encuentres. Por ejemplo cuando toco acá en Hï Ibiza, es totalmente diferente a Brasil. Y Brasil es totalmente diferente a la Tomorrowland, etc. Yo solo realmente respeto el país donde me encuentro.

—¿Y del público? ¿Qué me podés contar sobre el público de Latinoamérica a comparación con el de Hï Ibiza?

—Yo creo que Hï Ibiza es un lugar donde todos quieren escuchar nuevas cosas, es como un lugar donde la gente entiende un montón lo que está pasando. Aunque les guste la música tradicional, también vienen acá porque quieren nuevas experiencias. Siento que Hï Ibiza es un lugar donde todos los DJs podemos mostrar algo nuevo. Y en América del Sur también probamos cosas nuevas pero tenemos que tener la garantía de nuestros hits. Acá yo no toco la mayoría de mis hits. Acá lo hago mas fresh, la gente ya viene con la cabeza abierta para eso.

ALOK fue una de las figuras de la temporada de verano en el club Hï Ibiza, que lidera el ranking de clubs del mundo de DJ Mag, encuesta de la que participaron más de 600.000 personas. Es un boliche cerrado que abrió en 2017 y que reabrió en abril de este año tras un parate por la pandemia. Es del mismo dueño que Ushuaïa Ibiza, que ocupa el sexto lugar del TOP 100. Ambos apuntaron a los artistas latinoamericanos, y además de ALOK, cuya performance estuvo acompañada por Nicky Jam, durante algunas semanas también tocaron figuras como Anuel AA, J Balvin, Ozuna, Dj Snake y Bizarrap.

