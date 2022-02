Xbox Game Pass anunció sus primeros juegos gratuitos de febrero

Con el nuevo mes llega también el momento que todos los suscriptores de Xbox Game Pass esperan y es la renovación del catálogo al que acceden con su membresía. Mientras que enero estuvo marcado por la aparición de nombres más destacados y reconocidos por el general de la comunidad gamer -con ejemplos como Mass Effect Legendary Edition, Hitman Trilogy o Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction-, la primera parte de febrero va a estar centrada, sobre todo, en ofrecer un gran abanico de experiencias indie, pero no por eso menos interesantes. Estos son los 10 juegos que se van a sumar en los próximos días:

Contrast (consolas) - 3 de febrero

Contrast es una propuesta de puzles y plataformas que va a trasladar a los jugadores a la década del 20, con referencias al cine negro y ambientación musical típica de esa época. Van a tener que controlar a Dawn, la amiga imaginaria de una nena llamada Didi y van a contar con el poder de pasar de un mundo 3D a un plano paralelo en 2D. El foco estará en manipular las fuentes de luz en el mundo 3D para modificar las sombras en el mundo 2D y así podes resolver los diferentes desafíos que se presenten.

Dreamscaper (consolas y PC) - 3 de febrero

Dreamscaper se presenta como un roguelike de acción “infinitamente rejugable con un ciclo de jugabilidad de despertar/soñar”. Cuando llegue la noche, los jugadores se van a tener que adentrar en el subconsciente para enfrentarse con pesadillas en un mundo onírico. El día va a ser el momento de explorar una ciudad llamada Redhaven donde se deberán desbloquear diferentes mejoras que van a permitir volver a sumergirse en los sueños contando con más fuerza.

Telling Lies (consolas y PC) - 3 de febrero

Sin dudas, una de las propuestas más interesantes de la primera parte del mes es Telling Lies, “un videojuego acerca de conversaciones privadas”. El título a cargo de Sam Barlow -creador de Her Story y Silent Hill: Shattered Memories- se centra en la investigación y el suspenso. Los jugadores estarán frente a una computadora de la que se desconoce su dueño pero que va a contener diferentes conversaciones grabadas en video. Esas grabaciones recorren dos años de la vida de los protagonistas -interpretados por Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé y Angela Sarafyan- y permiten adentrarse en diferentes historias que se cruzan en un mismo evento traumático. “Telling Lies es completamente diferente a cualquier otra cosa que hayas jugado, es una experiencia íntima e intensa. Es un juego en el que tú decides qué es la verdad”, anticipan.

Besiege - Game Preview (consolas y PC) - 10 de febrero

Besiege es un juego de construcción en el que el objetivo es armar máquinas medievales para destruir diferentes estructuras y batallones: “crea un titán rodante o elévate torpemente hacia los cielos y provoca verdaderas carnicerías en entornos totalmente destructibles. Al final, todo se resume en conquistar cada reino destruyendo sus castillos y aniquilando a sus hombres y ganado de la manera más creativa o eficiente posible”. Los jugadores podrán enfrentarse a otros usuarios en campos de batalla personalizados o podrán aliarse con otros para derrotar enemigos en común.

CrossfireX (consolas) - 10 de febrero

Este título va a estar disponible desde el día uno en Xbox Game Pass a través de Catalyst, su primera campaña en solitario. CrossfireX shooter táctico multijugador que “explora un conflicto global entre los dos bandos militares privados más poderosos”. Para poder acceder a todo el contenido -que incluye el modo multijugador-, los jugadores deberán adquirir el juego.

Edge of Eternity (consolas y PC) - 10 de febrero

En menos de diez días Edge of Eternity va a llegar a consolas y en Xbox Game Pass va a estar disponible desde el día uno. La historia se desarrolla en un mundo atravesado por una guerra destructora que se originó luego de la llegada de una fuerza extraterrestre. En ese contexto, los invasores liberaron una enfermedad que afecta a las diferentes formas de vida para transformarlas en seres deformes. “Libra épicas batallas por turnos acompañando a Daryon y Selene durante su búsqueda por encontrar una cura que detenga la Corrosión que todo lo consume en esta gran historia de esperanza y sacrificio, creada por un pequeño equipo de apasionados amantes de los JRPG”, presentan.

Skul: The Hero Slayer (consolas y PC) - 10 de febrero

Skul es un rogue-lite de acción con 100 personajes jugables que cuentan con diferentes habilidades únicas para enfrentarse en batallas que son “tan electrizantes como desafiantes”. La historia nos presenta a Skul, un esqueleto solitario que logró evitar ser capturado cuando la raza humana invadió el castillo del rey demonio. Este personaje tiene la capacidad de obtener nuevas habilidades según la calavera que lleve y va a poder llevar dos al mismo tiempo, además de poder cambiarlas para que se adapten al estilo de juego.

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (consolas y PC) - 10 de febrero

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom es un RPG de acción que se desarrolla en un mundo semiabierto y traslada a los jugadores a la ciudad Wakefield. En ese entorno postapocalíptico, se van a poder poner en el rol de Jack, Quint, June o Dirk, cuatro adolescentes que sobrevivieron. Cuenta con modo cooperativo en el que pueden jugar hasta cuatro usuarios y permite ir mejorando los recursos y las habilidades para enfrentarse a los enemigos.

Ark: Ultimate Survivor Edition (consolas y PC) - 14 de febrero

A través de Game Pass, los suscriptores van a poder acceder a la colección definitiva de Ark para domar y montar criaturas primitivas mientras se exploran tierras salvajes. Además, podrán formar equipo con otros jugadores para competir en épicas batallas tribales y viajar juntos en un mundo lleno de dinosaurios. Esta edición incluye ARK: Survival Evolved, junto con sus expansiones Scorched Earth, Aberration, Extinction y Genesis Parts 1 y 2.

Infernax (consolas y PC) - 14 de febrero

Infernax va a estar disponible desde el día uno en Game Pass y presenta la historia de un gran caballero que vuelve a su patria y la encuentra arrasada por una fuerza mágica. El objetivo va a ser encontrar y terminar con el origen de esa destrucción. Al mismo tiempo, cada decisión que se tome será fundamental y va a influir en el desarrollo del juego.

Como con cada anuncio de incorporaciones, también se confirmó cuáles serán los títulos que van a abandonar el servicio de suscripción a partir del 15 de enero: Control (consola y PC), Code Vein (consola y PC), Final Fantasy XII The Zodiac Age (consola y PC), The Medium (consola y PC), Project Winter (consola y PC) y The Falconeer (consola y PC).

