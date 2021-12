Llegó el día: empieza la nueva temporada de FMS Argentina con público presencial

Hace algunas semanas llegó la confirmación: no solo se anunciaba la cuarta temporada de FMS Argentina, sino que la vuelta iba a contar con el retorno del público presencial, después de más de un año donde el freestyle se retiró a un formato online obligado por la pandemia. Ahora no hay que esperar más, porque empieza la primera jornada en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro) de Mendoza.

“El que vuelva la gente va a ser un motor espectacular, volver a compartir con ellos”, dijo Tata en la conferencia de prensa que se hizo en los días previos al arranque. “Para el competidor es una gran ayuda, para el espectador poder disfrutar una batalla en vivo, que todos sabemos lo que significa eso y para todos los que formamos parte de esta temporada poder empezar a viajar de nuevo es algo que se disfruta”, agregó.

Daro, que va a ser uno de los jurados, se refirió a la incógnita que plantea el venir de tantos eventos sin público y que eso presenta un desafío. “No sabemos qué paso con la escena del freestyle, bajaron los números de visualizaciones en muchas competencias, en muchas batallas. Pero también hay mucho hype, quiero volver a sentir esa magia que se sentía en los eventos”, destacó.

¡Estamos en la rueda de prensa!



📌 Presentado por @FlowMusic, hoy nos acompañan #Larrix, @Daro2Santos y @TataRapRapRap



🔸 La transmisión es exclusiva para los miembros del canal de YouTube y Twitch de @urbanroosters



¡Suscribite en https://t.co/f9cWSybZnc y no te la pierdas! pic.twitter.com/FJstyyj2Jq — FMS Argentina 🇦🇷 (@fms_argentina) November 30, 2021

“A mi me pone muy feliz. Siento que el freestyle cuando está todo el público, sobre todo con esas multitudes, es mágico. Es mágico cuando el público está conectado con la batalla, con lo que está pasando, cuando explota, se vuelven locos. La verdad es que se vive como una fiesta y aporta un grado de adrenalina extra al que ya tiene uno batallando en un lugar como este y me parece precioso. Así que a mi me pone muy muy feliz la vuelta a la presencialidad y ojalá no se vaya nunca más el público de los eventos”, destacó Larrix cuando repasó la importancia de volver a encontrarse con al audiencia del freestyle.

La nueva edición llega con las expectativas altísimas y en los últimos días de la previa el hype se disparó todavía más. Hace solo algunos días, Papo confirmó su participación a través de un adelanto de la última edición del ciclo Caja Negra. “Papo sigue rapeando, sigue en el freestyle y sigue en FMS”, dijo en la entrevista y destacó que él nunca había dicho que se retiraba. “Hace un día sonó el teléfono y me dijeron ‘¿vos querés estar o no querés estar?’ y yo dije ‘obvio que quiero estar, a mi me gusta repear’”, contó.

AVERAGE DE PAPO 📈



📌 @PapoMcArg dirá presente en esta cuarta temporada y estos son los números de sus tres temporada en la liga.



¿Seguirá en lo más alto de la tabla histórica? 🤔@urbanroosters pic.twitter.com/xlLQRhkzRV — FMS Argentina 🇦🇷 (@fms_argentina) December 2, 2021

La cuarta temporada pone primera en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Hay seis batallas confirmadas para hoy: Stuart vs. Katra; Mecha vs. Naista; Zaina vs. Wolf; Tata vs. Klan; Larrix vs. Nacho y Replik vs. Sub (exhibición). El cruce de Papo vs. MP, por su parte, se aplazó.

El jurado va a estar integrado por Juan Ortelli, Obie Wan Shot, Infranich, CNO y Daro Dos Santos, mientras que el casteo va a estar a cargo de Juancín y Tatu Franchi. Para esta primera fecha se va a sumar Peqo como representante mendocino. Además, los responsables de presentar cada batalla van a ser Pluzito y MKS. DJ Zone y Pacha One, por su parte, van a estar a cargo de los beats.

La segunda fecha va a ser el 23 de diciembre en Buenos Aires. Durante las 11 jornadas que van a integrar esta temporada van a poner pie en diferentes puntos del país y cada fecha va a contar con 6 batallas. A partir de las 16:30 hs (Argentina) y a través del canal de YouTube de Urban Roosters se va a poder seguir toda la primera jornada de la cuarta temporada de FMS Argentina.

SEGUIR LEYENDO: