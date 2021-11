FMS Argentina: Papo confirmó su participación en la próxima temporada

PH: Kito Mendes

Después de algunos días de rumores que sugerían lo contrario, Papo confirmó la noticia que mucho esperaban: va a participar en la próxima temporada de FMS Argentina. Las versiones que hablaban de su retiro se dispararon después de que Katra y Tata definieran su participación por llegar a la final del Torneo Clasificatorio, aunque inicialmente solo uno iba a avanzar.

La confirmación llegó a partir de un adelanto de la próxima edición de Caja Negra, el ciclo encabezado por el periodista Julio Leiva. En el video, Papo explica los motivos que llevaron a que su presencia estuviera en duda, pero no dejó lugar a especulaciones y aseguró que va a decir presente en la competencia de freestyle. “Finalmente la bestia del hardcore, el señor Papo MC competirá un año más por el apreciado anillo de campeón nacional”, dijo a través de sus redes Asier, CEO de Urban Roosters, para terminar de despejar cualquier sospecha.

“Se viene FMS. Papo, ¿sigue rapeando o no sigue rapeando?”, le pregunta Julio Leiva al inicio del adelanto. “Papo sigue rapeando, sigue en el freestyle y sigue en FMS”, contestó el freestyler derrumbando todas las dudas. “Yo no dije nunca que me retiraba, a mi de pronto la gente me retiró”, marcó y contó que su casilla de Instagram está llena de mensajes con contenidos agresivos que recibió ante la noticia que él nunca había confirmado.

Doble bomba!. Papo en Caja Negra el miércoles y se queda en @fms_argentina https://t.co/7CHz8W4JUZ — Julio Leiva (@juleiva) November 29, 2021

“Acabo de salir séptimo de póker del mundo, necesito procesar esto: ansiedad, estrés, exposición, cómo comunico, cómo les cuento como me siento”, explicó Papo sobre la instancia que estaba atravesando mientras participaba del mundial de póker que se disputó en Las Vegas. “En paralelo a que acontencían las dos mesas finales, Stuart -que es mi socio, manager, todo- me decía che qué hacemos con FMS y yo les decía que esperen, estoy jugando quedando 18 personas en el mundial”, detalló.

En ese contexto, y una vez que el mundial llegó a su final, él regresó al país convencido que no iba a estar presente en FMS porque no se había llegado a un acuerdo. “Hace un día sonó el teléfono y me dijeron ‘¿vos querés estar o no querés estar?’ y yo dije ‘obvio que quiero estar, a mi me gusta repear’”, contó.

También se refirió a la percepción que existe en algunas personas de la escena sobre su motivación a la hora de rapear: “Hay una idea equivocada hace rato conmigo, como que yo rapeaba por la plata. Y yo hace rato que no vivo del freestyle. Hace rato que vivía de otras cosas: el póker, de los contenidos. El freestyle siempre lo hice por inercia, porque me mantiene vivo, pero particularmente en este momento siento que me toca devolverle algo a la escena. Creo que la escena me dio muchísimo, me cambió la vida. Y en este momento, este año particularmente, siento que la escena me necesita parado ahí y yo estoy dispuesto a subirme a ese escenario y dar todo de mi”.

La primera fecha va a ser en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro) de Mendoza el 4 de diciembre y después va a seguir el 23 de diciembre en Buenos Aires. Durante las 11 jornadas que van a integrar esta temporada van a poner pie en diferentes puntos del país y cada fecha va a contar con 6 batallas. Ahora restará conocer cuál será el listado final de convocados.

SEGUIR LEYENDO: