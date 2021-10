God Level Grand Slam 2021: todo lo que dejó la segunda jornada de la competencia internacional de freestyle

El gallo español "Skone" en una imagen de archivo. EFE/David Fernández

Ayer pasó la segunda jornada de la God Level Grand Slam, la competencia de freestyle en la que 4 MCs por país compiten en grupos para quedarse con la cima y coronarse campeones. Esta fecha se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, en México, luego de que los primeros cruces que se realizaron en la ciudad capital del país.

La competencia, que va a tener un total de cinco jornada, reúne a los mejores freestylers de seis países y tiene la particularidad de que todos los equipos tienen una integrante mujer, una decisión que se tomó con la intención de impulsar la inclusión y ofrecer una nueva instancia competitiva. Los mejores cuatro equipos van a avanzar a las semifinales para buscar, en última instancia, la final y el primer puesto.

El sistema para definir a los mejores del torneo es a través de la suma de puntos. Después del segundo día de cruces, hubo cambios importantes en la tabla global y los equipos van a tener que dejar todo en las próximas rondas para asegurarse los cuatro lugares más ansiados. Además, cada batalla se compone de tres modalidades sucesivas: 1 vs 1 (1000 puntos), 2 vs 2 (1500 puntos) y 3 vs 3 (2000 puntos).

Las batallas de ayer fueron México vs Chile, España se enfrentó a Perú y Argentina tuvo que hacerle frente a Tricolor, el equipo integrado por competidores de Venezuela y Colombia. Después de las tres rondas de cada batalla y que se contabilizaran los puntos que se sumaron en cada una, España saltó a la punta con 9.500 puntos. México pasó al segundo lugar, después de quedarse con el primer puesto en la fecha uno.

Tricolor está en tercer lugar, le sigue Argentina en el cuarto y Chile no muy lejos, en el quinto. En el caso de Perú, todavía no pudieron acumular puntos y ocupan el último lugar de la tabla, con seis derrotas. El próximo encuentro va a ser en la ciudad de Tijuana el 20 de octubre y cada vez falta menos para la fecha final del 24, en el que se van a dar los cruces de semis y la final.

